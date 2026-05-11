Những nữ sinh trường kỹ thuật tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

SVO - Tại Ngày hội Tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, sự xuất hiện của các nữ sinh đến từ Trường Đại học Thủy lợi thu hút nhiều sự chú ý. Với phong thái tự tin và bản lĩnh, các đại diện khối ngành kỹ thuật đã mang đến sự đa dạng cho chương trình, góp phần lan tỏa thông điệp của cuộc thi năm nay.

Sự kiện khởi động tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ thu hút sinh viên các chuyên ngành kinh tế, xã hội mà còn nhận được sự quan tâm từ khối kỹ thuật. Việc các nữ sinh tự tin tham gia giao lưu, trình diễn trên sân khấu đã khẳng định sức hút và sự lan tỏa rộng rãi của cuộc thi.

Dàn nữ sinh Trường Đại học Thủy lợi cùng Á hậu Ngọc Hằng tại thảm đỏ Ngày hội Tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam.

Trao đổi tại sự kiện, ThS. Đặng Hương Giang (Trưởng phòng CT&CT Sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi) chia sẻ: “Với góc nhìn của xã hội, nữ sinh trường kỹ thuật thường bị cho là khô khan và chủ yếu tập trung vào việc học. Nhưng hôm nay, mọi người có thể thấy các bạn rất tự tin trong mọi hoạt động. Đặc biệt là khi tham gia trình diễn catwalk trên sân khấu, các bạn không hề thua kém sinh viên các khối trường khác”.

Các nữ sinh khối ngành kỹ thuật thể hiện sự tự tin, rạng rỡ tại sự kiện.

Khi được hỏi về việc tham gia của sinh viên nhà trường tại đấu trường nhan sắc năm nay, ThS. Đặng Hương Giang (bên trái) cho biết thêm: “Chắc chắn Trường Đại học Thủy lợi sẽ có sinh viên tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026".

Phương Thảo rạng rỡ tại thảm đỏ sự kiện.

Vũ Phương Thảo (20 tuổi, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) đến với ngày hội bằng tâm thế cởi mở và mong muốn thử sức. Thảo cho biết: “Chất riêng của nữ sinh Trường Đại học Thủy lợi không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở sự năng động, chăm chỉ và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Mình tin rằng vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại là sự kết hợp giữa tri thức, sự tự tin và lòng nhân ái”.

Chia sẻ về góc nhìn của xã hội đối với sinh viên kỹ thuật, Phương Thảo bày tỏ: “Mình muốn mang đến hình ảnh một nữ sinh kỹ thuật trẻ trung, thân thiện và đa tài. Theo mình, sinh viên kỹ thuật không hề khô khan mà chỉ khác ở cách thể hiện cảm xúc và suy nghĩ. Mình muốn chứng minh rằng con gái học kỹ thuật vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình”. Nữ sinh cũng cho biết, nếu có cơ hội phù hợp, cô mong muốn đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 để học hỏi kỹ năng và lan tỏa những giá trị tích cực.

Cùng chung tinh thần đó, Nguyễn Ngọc Vy (sinh viên năm thứ tư, Trường Đại học Thủy lợi) chia sẻ sự vinh dự và hào hứng khi đến với chương trình. Khẳng định cá tính riêng của nữ sinh trường kỹ thuật, Ngọc Vy cho biết: “Nữ sinh Thủy lợi khi bước vào sân chơi sắc đẹp không chỉ mang nét nữ tính mà còn toát lên sự chân thành, kiên trì và bản lĩnh”.

Nữ sinh Thuỷ Lợi nổi bật tại ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam.

Ngọc Vy kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội đối với ngành học của mình: “Mình muốn mang đến sự trẻ trung, năng động và chân thành. Qua đó, hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy rằng nữ sinh Thủy lợi không chỉ biết học mà còn dám mơ ước và theo đuổi những điều mình tin tưởng”.

Hiện tại tập trung cho việc học, nhưng nữ sinh 19 tuổi khẳng định luôn theo dõi và ủng hộ những giá trị cộng đồng từ cuộc thi.

Đỗ Phương Anh (19 tuổi, sinh viên ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) cho rằng sự góp mặt của sinh viên kỹ thuật tại ngày hội minh chứng cho việc các cô gái không chỉ có tư duy logic mà còn sở hữu sự kiên cường rèn luyện từ môi trường học thuật đặc thù.

“Chất riêng của con gái Thủy lợi là sự dung hòa giữa nét dứt khoát của khối kỹ thuật và sự tinh tế trong tâm hồn. Đằng sau những bản vẽ hay công trình, nữ sinh trường kỹ thuật sở hữu tâm hồn có chiều sâu và sự điềm đạm. Khi dùng chính tri thức và phong thái tự tin để giao tiếp, chúng mình sẽ chứng minh được nữ sinh kỹ thuật vô cùng đa sắc”, Phương Anh chia sẻ.

Sự kiện Ngày hội Tuyển sinh tại Học viện Tài chính đã mở đầu cho hành trình tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam 2026. Với sự đồng hành, ủng hộ từ phía các học viện, nhà trường, cuộc thi được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều sinh viên đăng ký tham gia, tiếp tục hành trình tôn vinh nhan sắc và tri thức của phụ nữ Việt Nam.

