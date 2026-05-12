'Go Global' đã trở thành yêu cầu, không còn là xu hướng

SVO - Vừa qua, Đoàn - Hội Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức thành công talkshow 'Go Global - Trang bị kỹ năng giao lưu quốc tế', mang đến nhiều góc nhìn thực tế, cùng những kỹ năng cần thiết cho sinh viên trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Cơ hội và thách thức trong thời đại toàn cầu

Bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay mang đến cho sinh viên Việt Nam nhiều cơ hội lẫn thách thức trên hành trình hội nhập quốc tế. Theo TS Nguyễn Hoàng Phương - Phó Trưởng khoa Việt Nam học, cơ hội đang ngày càng rộng mở khi Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn bè quốc tế. Số lượng người nước ngoài đến Việt Nam học tập, làm việc và giao lưu văn hoá ngày càng nhiều tạo điều kiện để người trẻ có thể tiếp xúc và kết nối quốc tế ngay trong nước. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học - công nghệ cũng góp phần phá bỏ rào cản địa lý giúp sinh viên có thể học tập, giao lưu và hợp tác quốc tế ngay tại nhà.

Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng đặt ra không ít thách thức. TS Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ, ngoại ngữ là điều kiện quan trọng để sinh viên tham gia các hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế, trong đó việc biết nhiều ngoại ngữ sẽ là một lợi thế lớn. Ngoài ra, người trẻ cần chủ động trang bị kỹ năng mềm, khả năng thích nghi và kiến thức để tự tin trong môi trường đa văn hoá.

Đặc biệt, TS Phương nhấn mạnh: “Về tâm lý, chúng ta nên tích cực chủ động, xóa bỏ tư tưởng mặc cảm, tự ti và suy nghĩ rằng Việt Nam không bằng thế giới”. Theo ông, Việt Nam có nhiều giá trị đáng để quốc tế học hỏi như tinh thần tự lực, khả năng thích nghi linh hoạt và tính tự chủ trong cuộc sống.

TS Nguyễn Hoàng Phương (giữa) và anh Nguyễn Lâm Duy Bảo chia sẻ tại talkshow.

Tư duy toàn cầu trong bối cảnh hội nhập

Theo anh Nguyễn Lâm Duy Bảo (

- Chuyên viên Hợp tác quốc tế, Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học, tư duy toàn cầu không phải là một khái niệm trừu tượng hay chỉ dành cho những người làm việc trong môi trường quốc tế, mà hoàn toàn có thể hình thành từ những hành động rất nhỏ trong đời sống hằng ngày của sinh viên. Trong đó, việc duy trì thói quen học và rèn luyện ngoại ngữ được xem là nền tảng quan trọng nhất. Ngoại ngữ không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức quốc tế mà còn là công cụ để người trẻ tự tin tham gia vào các hoạt động giao lưu, trao đổi và hợp tác xuyên biên giới.

Các bạn sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng diễn giả tại talkshow “Go Global”.

Bên cạnh yếu tố ngôn ngữ, anh Duy Bảo cho rằng, sinh viên cần chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các chương trình giao lưu học thuật, các hoạt động trao đổi văn hóa cũng như những dự án hợp tác với sinh viên quốc tế. Những trải nghiệm này giúp người trẻ không chỉ học hỏi kiến thức thực tế mà còn hiểu rõ hơn sự khác biệt trong tư duy, cách làm việc và văn hóa giữa các quốc gia.

Ngoài ra, diễn giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc xây dựng “nhân hiệu” cá nhân trong thời đại hội nhập. Theo anh, mỗi sinh viên cần xác định rõ bản thân đang có gì, mạnh ở lĩnh vực nào và định hướng phát triển ra sao. Khi hiểu rõ chính mình, người trẻ sẽ tránh được việc chạy theo xu hướng một cách thụ động và thay vào đó có thể xây dựng lộ trình phát triển phù hợp, bền vững hơn. Anh chia sẻ: “Trước hết bạn phải biết mình là ai, hiểu thế mạnh của mình ở đâu thì mới xây dựng được nhân hiệu của mình”.

