Điểm tin K-biz ngày 17/1/2025: Nhiều diễn viên Hàn 'bơ vơ', 'tiểu tam bị ghét nhất K-biz' có con sau 9 năm ngoại tình

SVVN - YG Entertainment thông báo chấm dứt hoạt động quản lý diễn viên cùng nhiều tin tức 'nóng' của K-biz ngày hôm nay sẽ khiến bạn 'sốt xình xịch'.

YG Entertainment chấm dứt hoạt động quản lý diễn viên

Vào ngày 17/1, YG Entertainment đã thông báo rằng họ sẽ chấm dứt hoạt động quản lý diễn viên như một phần của quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp để tập trung vào trọng tâm cốt lõi là âm nhạc. YG giải thích rằng họ đã có những cuộc trò chuyện riêng với từng diễn viên về tình hình hợp đồng cá nhân của họ.YG Entertainment hiện đang quản lý một danh sách diễn viên gồm: Cha Seung Won, Yoo In Na, Claudia Kim, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong, Lee Soo Hyuk, Han Seung Yeon, Son Na Eun... Trong những năm gần đây, YG đã dần tinh giản các lĩnh vực kinh doanh ít lợi nhuận của mình và chuẩn bị tập trung vào mảng kinh doanh âm nhạc.

Yeji của ITZY sẽ ra mắt solo

JYP Entertainment đã xác nhận thông tin rằng, trưởng nhóm ITZY đang chuẩn bị cho màn ra mắt solo của mình: "Yeji đang chuẩn bị trở thành thành viên đầu tiên của ITZY ra mắt solo". Tuy nhiên, thời gian chính xác vẫn chưa được quyết định. Người hâm mộ toàn cầu đang có phản hồi rất tích cực, vì Yeji là trưởng nhóm và có kỹ năng vững vàng. Cả live và biểu diễn đều xuất sắc. Tuy là vị trí nhảy chính nhưng giọng hát và rap của Yeji cũng ổn định. Nữ thần tượng đã chứng tỏ được sự đa năng của mình, với điểm nhấn là giọng ca ngọt ngào. Itzy ra mắt vào năm 2019, với ca khúc Dalla Dalla. Mọi bài hát của nhóm được phát hành đều là 'hit', bao gồm IC, Wannabe, Not Shy, MA.P.A in the Morning và Sneakers.

Kim Min Hee có thai sau vụ ngoại tình 9 năm với Hong Sang Soo

Nữ diễn viên Kim Min Hee (42 tuổi) sắp làm mẹ và sẽ sinh con trong năm nay. Bố đứa bé là đạo diễn Hong Sang Soo (64 tuổi). Cô đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ, ngày dự sinh dự kiến ​​là vào mùa Xuân năm nay. Cặp đôi hiện đang sống cùng nhau tại Hanam, sau khi Hong chuyển khỏi ngôi nhà ở Apgujeong, nơi ông sống cùng vợ.

Dispatch đã tung những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của cặp đôi vào năm ngoái khi họ tận hưởng một buổi hẹn hò và đi mua sắm. Có thông tin tiết lộ rằng, Kim Min Hee đã lái xe trong khi Hong Sang Soo ngồi ở ghế hành khách. Hong cũng đã bắt đầu học lái xe trở lại, dường như đang chuẩn bị cho Kim Min Hee sau khi sinh.

Vào ngày 15/1, cả hai được phát hiện cùng nhau tại khoa sản phụ khoa. Hong Sang Soo ở bên cạnh Kim Min Hee trong quá trình khám và dường như không quan tâm đến những người đang nhìn mình. Hai người đã ngoại tình trong 9 năm sau khi họ gặp nhau trên phim trường vào năm 2015. Họ thừa nhận đã ngoại tình vào năm 2017. Hong Sang Soo kết hôn với một người không phải là người nổi tiếng vào năm 1985, người mà ông gặp khi đang du học ở Hoa Kỳ. Ông đã bỏ rơi gia đình và con gái, đến sống với Kim Min Hee trong 9 năm.

Cựu thành viên T-ARA, Areum đối mặt với án tù vì tội 'ngược đãi' trẻ em

Cựu thành viên T-ARA, Areum, người đang bị xét xử vì tội ngược đãi trẻ em và phỉ báng, đã thừa nhận mọi cáo buộc và bị tuyên án tù treo. Vào ngày 16/1, tòa án quận Suwon đã tuyên án Areum 8 tháng tù giam cùng 2 năm quản chế và 40 giờ học phòng chống lạm dụng trẻ em với cáo buộc ngược đãi tinh thần trẻ em và phỉ báng.

Cô bị cáo buộc sử dụng lời lẽ tục tĩu với chồng cũ trước mặt con cái và phỉ báng cá nhân A trên một chương trình phát sóng trên internet, người đã đưa ra phán quyết của tòa án liên quan đến bạn trai của cô.

Về tội phỉ báng, tòa án tiết lộ rằng, mặc dù "không có ý định phỉ báng nạn nhân, nhưng cô ấy đã đưa ra tuyên bố rằng phán quyết đã bị thao túng mà không hề có nỗ lực nào để xác nhận sự thật". Họ nói thêm rằng "đã có phán quyết rằng có hành vi cố ý".

Ngoài ra, tòa án cũng tuyên án mẹ cô, về tội ngược đãi trẻ em, bốn tháng tù và một năm quản chế. Mẹ cô đã bị đưa ra xét xử về tội bỏ bê các cháu của mình bằng cách để chúng sống trong môi trường mà Areum đã lăng mạ chồng cũ của cô.

Han So Hee khiến fans choáng váng với 'visual phi thực thể'

Han So Hee khiến người hâm mộ choáng váng với màn biến đổi tóc vàng ấn tượng khi chia sẻ một số bức ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội của mình mà không có bất kỳ chú thích nào. Những hình ảnh cho thấy nữ diễn viên diện một chiếc váy trễ vai màu be, tạo dáng thanh lịch. Han So Hee dễ dàng tạo kiểu tóc bất ngờ này, khoe vóc dáng thanh tú và tỏa ra thần thái quyến rũ khiến người hâm mộ và cư dân mạng say đắm. Bài đăng đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ trong phần bình luận.

RIIZE gây 'náo loạn' sân bay làm 'nổ' ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng

'Xung đột' nổ ra tại sân bay quốc tế Incheon vào ngày 17/1, theo giờ Hàn Quốc, khi nhóm nhạc nam RIIZE xuất hiện trên đường khởi hành đến Tokyo, Nhật Bản.

Gần đây, do lượng người đổ về tăng và nhu cầu đi lại nước ngoài cũng tăng, nên rất đông người phải chờ đợi lâu tới 2-3 giờ chỉ để vào cổng Sân bay quốc tế Incheon. Trước tình hình đó, RIIZE đã đến sân bay để khởi hành đến Tokyo, Nhật Bản, được bao quanh bởi lực lượng an ninh mặc đồ đen, chưa kể đến một đám đông người hâm mộ đuổi theo họ.

Khi đội bảo vệ của nhóm dẫn RIIZE đến cổng, tình trạng hỗn loạn tiếp tục xảy ra khi những hành khách đang xếp hàng chờ vào cổng bắt đầu phàn nàn. Một số hành khách thậm chí còn lên tiếng và cáo buộc các thành viên của RIIZE "chen ngang", hét lên "đi ra cuối hàng!".

Sự cố này hiện đã làm dấy lên một cuộc tranh luận một lần nữa về việc liệu những người nổi tiếng có nên được "đối xử ưu tiên" trong những trường hợp như vậy hay không: Ý tôi là nếu tôi đợi 2 tiếng rồi thấy những chàng trai đó đi đến cổng mà không đợi, tôi cũng sẽ tức điên lên; Sân bay đông nghẹt những ngày này. Thực sự phải mất 3 tiếng mới vào được; Nếu họ chen ngang, họ nên bị la mắng; Vậy RIIZE được vào trước tất cả những người xếp hàng chờ đợi..? Tại sao..?; Nếu phải chờ 2 tiếng, thì dù bạn có là người nổi tiếng thì cũng chẳng sao, bạn vẫn phải đợi; Tôi thực sự không hiểu. Vậy là những người nổi tiếng có thể chen ngang và vào ngay khi họ đến?? Nghe có vẻ không công bằng; Những người nổi tiếng không bao giờ nên được đối xử đặc biệt; Tôi không biết liệu họ có chen ngang hay không, nhưng họ thực sự cần phải làm gì đó với tất cả các phóng viên, quay phim và người hâm mộ tại sân bay. Thật là một mớ hỗn độn...

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng nếu những người nổi tiếng phải xếp hàng cùng với những người dân thường, điều này sẽ gây thêm bất tiện cho những người khác nếu đám đông phóng viên và người hâm mộ nán lại trước cổng hàng giờ liền. Sau đó, một số người kêu gọi các sân bay đưa ra giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thần tượng K-pop và du lịch nước ngoài, bày tỏ mối quan ngại đối với RIIZE.