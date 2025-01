Điểm tin K-biz ngày 18/1/2025: Cha Eun Woo 'hot' nhất tháng Một, Netflix phá vỡ kỷ lục 'nhiều chương trình bị hủy nhất'

SVVN - Hủy 22 dự án phim trong năm 2024, Netflix đã phá vỡ kỷ lục 'nhiều chương trình bị hủy nhất' trước đó (16 chương trình vào năm 2023), cùng nhiều thông tin hấp dẫn của giải trí Hàn hôm nay.

Cha Eun Woo là nam thần tượng 'hot' nhất tháng này

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu trong tháng này cho từng thành viên nhóm nhạc nam. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, truyền thông và chỉ số nhận thức cộng đồng của 745 thành viên nhóm nhạc nam, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 18/12/2024 đến ngày 18/1/2025.

Cha Eun Woo của ASTRO đứng đầu danh sách tháng này, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.101.873, đánh dấu mức tăng 14,36% trong điểm số của anh ấy kể từ tháng 12/2024. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh gồm: "khuôn mặt thiên tài", "Rented in Finland", và "nhìn vào mắt anh ấy", trong khi các thuật ngữ liên quan xếp hạng cao nhất của anh ấy gồm: "quyền lực", "đẹp trai" và "quảng cáo". Phân tích tích cực - tiêu cực của Cha Eun Woo cũng cho thấy số điểm là 92,04% phản ứng tích cực. G-Dragon của BIGBANG đứng thứ hai trong tháng 1/2025. Jungkook của BTS vươn lên vị trí thứ tư và cuối cùng, Jimin của BTS vẫn giữ nguyên vị trí thứ năm kể từ tháng Mười Hai.

Netflix lập kỷ lục vào năm 2024

Netflix trở thành nền tảng phát trực tuyến lớn đã hủy nhiều dự án nhất vào năm 2024. Ngoài 22 lần hủy, bao gồm Dead Boy Detectives, Girls5eva và Kaos, Netflix cũng xác nhận thông qua các báo cáo rằng Business Proposal, Café Minamdang, Crash Landing on You, Hometown Cha-Cha-Cha, Mine, My Liberation Notes, Our Blues, Siren: Survive the Island, Something in the Rain, The King’s Affection, Thirty-Nine, Tomorrow, Doctor Slump, My Demon, The Bequeathed, Welcome to Samdalri, Captivating the King và The 8 Show hiện là những loạt phim giới hạn. Các phim truyền hình giới hạn của Netflix thường có số lượng tập cố định và chỉ có một mùa mà không có kế hoạch gia hạn.

Bài hát thiếu nhi Hàn Quốc, Round and Round phủ sóng toàn cầu

Bài hát thiếu nhi Hàn Quốc, Round and Round (Donggeulge Donggeulge), nổi bật trong Squid Game mùa 2, đã trở thành một hiện tượng lan truyền sau khi được phối lại thành một bản nhạc EDM và phát tại một hộp đêm ở nước ngoài.

Một video TikTok gần đây đã ghi lại cảnh đám đông nhảy theo phiên bản phối lại của Round and Round tại một câu lạc bộ. DJ, được xác định là người Pháp, đã sáng tạo biến giai điệu vui tươi thành một bài hát chủ đề sôi động của câu lạc bộ, thu hút sự quan tâm rộng rãi.

Jung Jae Il, giám đốc âm nhạc của Squid Game phần 2, đã bày tỏ sự ngạc nhiên và biết ơn trước sự đón nhận bất ngờ của toàn cầu dành cho bài hát. Jung Jae Il tiết lộ rằng, đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã quyết định sử dụng Round and Round trong các cảnh chơi game ngay từ đầu. Anh giải thích: "Giai điệu tươi sáng và ngây thơ của bài hát nhằm tạo sự tương phản rõ rệt với sự phản bội và căng thẳng trong những khoảnh khắc đó". Để nâng cao tác động, Jung Jae Il đã thêm âm thanh cơ học vào bản phối: "Chúng tôi muốn vượt ra ngoài việc chỉ sử dụng một bài hát quen thuộc. Mục tiêu là tăng cường sự đắm chìm và thử một cái gì đó sáng tạo". Phần 2 không chỉ giới thiệu nhạc mới mà còn tái hiện những ca khúc mang tính biểu tượng từ phần 1. Jung Jae Il chia sẻ: “Chúng tôi muốn truyền tải sự ấm áp ngay cả trong bi kịch. Ví dụ, To You của Shin Hae Chul và Nessun Dorma của Puccini đã được đạo diễn Hwang lựa chọn trong giai đoạn viết kịch bản”.

Kể từ khi phát hành vào ngày 26 /12, Squid Game phần 2 đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Từ ngày 6 đến ngày 12/1, phim đã ghi nhận 26,3 triệu giờ xem, giành vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng phim truyền hình Top 10 toàn cầu của Netflix cho cả thể loại tiếng Anh và không phải tiếng Anh. Phim cũng lọt vào danh sách Top 10 tại 93 quốc gia trong năm ngày liên tiếp, nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt trên toàn thế giới.

Hong Jin Kyung tiết lộ một bí mật, khiến Jin của BTS cũng phải 'choáng'

Con gái của Hong Jin Kyung cho biết, cô sẽ 'không bao giờ tha thứ' cho mẹ mình vì đã mời thần tượng của cô, Jin của BTS đến nhà họ, khi cô không có nhà.

Nhân vật truyền hình Hong Jin Kyung đã tiết lộ phản ứng đáng yêu và dễ đồng cảm của con gái mình, sau khi bỏ lỡ cơ hội có một không hai, để đón thành viên BTS, Jin, đến nhà cô.

Đầu tuần này, có thông tin tiết lộ rằng, Hong Jin Kyung sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong tập tiếp theo của loạt phim truyền hình Bangtan TV, Run Seokjin. Trên thực tế, tập phim được quay bên trong nhà của Hong Jin Kyung, nơi hai 'ngôi sao' nấu các món ăn để mừng Năm mới.

Hóa ra, Hong Jin Kyung đã cãi nhau rất to với con gái Rael, sau khi ghi hình tập phim Run Seokjin này. Trong bữa ăn với đoàn làm phim, Hong Jin Kyung tiết lộ: "Hôm qua, tôi đã cãi nhau rất to với Rael. Hôm qua, người mà Rael hâm mộ nhất trên đời đã đến nhà chúng tôi. Nhưng tôi không nói với con bé. Có một tấm áp phích lớn của anh ấy trong nhà chúng tôi. Vì vậy, anh ấy đã ký vào tấm áp phích và viết: 'Rael, oppa đã đến. Hãy tha thứ cho mẹ vì đã không nói với em'. Con bé đọc xong và bỏ đi. Con bé đã bỏ ăn trong 2 ngày". Sau đó, hai mẹ con đã khôi phục lại mối quan hệ, khi Rael dành một lời nhắn chân thành cho người cô yêu mến, Jin, và tiếp tục nói về những vấn đề thường ngày của họ.

Giải mã sức hút của The Witch

Dựa trên webtoon của tác giả Moving, Kang Full, The Witch đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý kể về câu chuyện tình lãng mạn bí ẩn của một người phụ nữ được gọi là "phù thủy", người bị đuổi khỏi một ngôi làng sau khi tất cả những người đàn ông yêu cô đều chết, và một người đàn ông cố gắng giải cứu cô khỏi mô hình cái chết bí ẩn.

Tương tự như định luật Murphy, The Witch cho thấy môtíp nhân vật không chỉ phải chịu bất hạnh mà còn phải chịu bi kịch. Nhưng, cho đến cuối cùng, chỉ có tình yêu mới hoá giải được mọi vấn đề. The Witch cho thấy mặt trái của xã hội, một người có thể trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, bị cô lập khỏi thế giới, mặc dù vô tội. Mi Jung Jung (Roh Jeong Eui) là một người phụ nữ bị mắc kẹt trong một khuôn mẫu mà bất kỳ ai yêu cô đều bị thương hoặc chết. Khi tin đồn lan truyền rằng cô là nguyên nhân gây ra những tai nạn và cái chết này, cô bị kỳ thị là phù thủy. Trong nỗi cô đơn, Mi Jung khao khát có ai đó nhớ đến cô, tiếp cận cô và giúp cô thoát khỏi tình huống dường như không có lối thoát.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn là Dong Jin (Jinyoung của GOT7). Một người đàn ông lôgíc và lý trí, anh chỉ dựa vào dữ liệu và thuật toán để hướng dẫn mình, từ chối tin vào khái niệm phù thủy. Đã ấp ủ tình cảm với Mi Jung từ thời trung học nhưng chưa bao giờ thú nhận, Dong Jin đã chọn học Thống kê, cuối cùng trở thành một trong những người khai thác dữ liệu hàng đầu trong lĩnh vực này. Khi bất ngờ gặp lại Mi Jung, anh quyết tâm giúp cô thoát khỏi sự cô đơn. Mặc dù biết rằng, yêu Mi Jung có thể dẫn đến cái chết, Dong Jin vẫn không nao núng. Anh bắt đầu một hành trình nguy hiểm để khám phá sự thật, mạo hiểm mạng sống của chính mình trong quá trình này.