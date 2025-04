Điểm tin K-biz ngày 29/4: Kim Soo Hyun và Lee Seung Gi gặp 'đại hạn', EPEX là nhóm nhạc K-pop 'mạnh nhất' tại Trung Quốc

SVVN - Một ngày đầy biến động với rất nhiều tin tức vui, buồn lẫn lộn trong làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Seung Gi cắt đứt quan hệ với gia đình vợ

Lee Seung Gi đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc anh và vợ Lee Da In quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình cô do lòng tin trong gia đình bị phá vỡ.

Trước đó vào tháng 4/2023, Lee Seung Gi đã kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In, con gái thứ hai của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri. Bố vợ của Lee Seung Gi và là bố của Lee Da In, Lee Hong Heon, bị tình nghi đã kiếm được hàng chục tỷ Won tiền lãi bất hợp pháp bằng cách thổi phồng giá cổ phiếu của một công ty có tên là COREBEAT vào năm 2016. Năm 2018, Lee Hong Heon đã bị kết án 4 năm tù và bị phạt 2,5 tỷ won (khoảng 1.735.000 đôla), nhưng đã được tuyên trắng án khi kháng cáo vào năm sau. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm ngoái, Tòa án Tối cao đã hủy bỏ phán quyết trắng án và trả lại vụ án để xét xử lại, phán quyết rằng ông có tội. Mẹ vợ của Lee Seung Gi và là mẹ của Lee Da In, Kyeon Mi Ri là cổ đông lớn của cùng một công ty. Sáng ngày 29/4, có thông tin cho biết Lee Hong Heon đã bị bắt vì cáo buộc thao túng giá cổ phiếu liên quan đến công ty năng lượng tái tạo Quantapia.

Cư dân mạng 'sốc' khi nhìn thấy 'chàng quýt' Park Bo Gum

Good Boy là bộ phim hành động hài hước về các vận động viên trẻ trở thành cảnh sát thông qua một chương trình tuyển dụng đặc biệt. Đổi huy chương lấy phù hiệu, họ bước vào cuộc chiến trong một thế giới đầy rẫy tham nhũng và gian lận.

Good Boy không chỉ là một bộ phim điều tra hành động đơn thuần mà còn là câu chuyện về cách những người trẻ tuổi khi đứng trước những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, lựa chọn con đường riêng của mình để đi đến công lý. Park Bo Gum đã nỗ lực rất nhiều để thổi hồn vào nhân vật, thậm chí còn tăng cân cho vai diễn. Đây lại là một khía cạnh mới của Park Bo Gum mà khán giả chưa từng được thấy trước đây, ngay sau thành công của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

EPEX là nhóm nhạc K-pop đầu tiên làm được điều này tại Trung Quốc

EPEX trở thành nhóm nhạc Kpop Hàn Quốc đầu tiên tổ chức buổi hòa nhạc solo tại Trung Quốc từ sau năm 2016. Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào ngày 31/5 tại Phúc Châu..

Họ là nhóm nhạc thần tượng Kpop toàn thành viên người Hàn đầu tiên xác nhận tổ chức buổi hòa nhạc solo tại Trung Quốc kể từ khi lệnh hạn chế văn hóa được thực hiện vào năm 2016, nổi lên như một người dẫn đầu mới trong làn sóng Kpop trên khắp Trung Quốc. Kể từ khi ra mắt, EPEX luôn nỗ lực kết nối với người hâm mộ Trung Quốc. Họ đã hợp tác với các tạp chí Trung Quốc để chụp ảnh và phỏng vấn, và vào tháng Giêng năm nay, họ đã tổ chức các sự kiện ký tặng người hâm mộ tại Thượng Hải và Thanh Đảo, thu hút được sự chú ý đáng kể. Bây giờ, họ chuẩn bị đạt được một cột mốc khác với buổi hòa nhạc solo của mình tại Trung Quốc.

Hiện tại, EPEX cũng đang thảo luận để tổ chức thêm các buổi hòa nhạc solo ở các khu vực khác của Trung Quốc. Hơn nữa, họ sẽ phát hành đĩa đơn hợp tác mới so nice với ban nhạc synth-pop retro của Mỹ, Joan vào ngày 6/5, lúc 6h tối, thu hút sự chú ý mở rộng toàn cầu không giới hạn của họ.

Kim Soo Hyun bị các nhà quảng cáo kiện đòi bồi thường 3 tỷ won

Nam diễn viên Kim Soo Hyun, người gần đây đã vướng vào một tranh cãi cá nhân, hiện đang phải đối mặt với các vụ kiện từ các nhà quảng cáo. Theo nguồn tin pháp lý, hai công ty, được gọi là A và B, có hợp đồng quảng cáo với Kim Soo Hyun, đã đệ đơn kiện cả Kim Soo Hyun và công ty quản lý GOLDMEDALIST của anh. Họ đang tìm cách trả lại phí người mẫu và tiền bồi thường. Tổng số tiền mà 2 công ty yêu cầu bồi thường được cho là vượt quá 3 tỷ won (khoảng 2 triệu đôla).

Ngoài hai công ty này, các nhà quảng cáo khác cũng dự kiến ​​sẽ tham gia vào cuộc chiến pháp lý. Công ty C cũng đang cân nhắc đệ đơn kiện Kim Soo Hyun, viện dẫn vi phạm lòng tin là căn cứ để chấm dứt hợp đồng quảng cáo của họ và yêu cầu trả lại phí người mẫu hoặc hình phạt.

Theo ý kiến của các luật sư: "Trong ngành, người ta biết rằng Kim Soo Hyun đã ký hợp đồng quảng cáo với khoảng 15 thương hiệu, với mỗi hợp đồng trong nước được cho là có giá trị khoảng 1 đến 1,2 tỷ won. Các nhà quảng cáo thường cố gắng tránh trở thành người đầu tiên công khai kiện một người mẫu. Tuy nhiên, một khi tin tức về vụ kiện xuất hiện, có khả năng nhiều nhà quảng cáo khác sẽ làm theo". Dựa trên những con số này, tổng số tiền liên quan đến các vụ kiện có khả năng vượt quá 10 tỷ won.

Đạo diễn Hong Sang Soo được bổ nhiệm làm giám khảo Cannes

Đạo diễn Hong Sang Soo (64 tuổi), người vừa chào đón sự ra đời của con trai, đã đạt được một cột mốc quan trọng khác khi được bổ nhiệm làm thành viên ban giám khảo cho Liên hoan phim Cannes lần thứ 78.

Đây là lần thứ sáu một nhân vật trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc được bổ nhiệm làm thành viên ban giám khảo cho hạng mục tranh giải của Cannes. Những đại diện trước đây bao gồm đạo diễn Shin Sang Ok, Lee Chang Dong, Park Chan Wook và các diễn viên Jeon Do Yeon và Song Kang Ho.