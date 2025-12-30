Điểm xuất phát không định nghĩa bạn là ai: Hành trình vươn lên của chàng sinh viên theo đuổi nghề báo

SVO - Xuất thân từ mảnh đất Hà Tĩnh, Nguyễn Phi Tuấn - sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc đạt nhiều thành tích về báo chí cùng nhiều thể loại đa dạng từ phóng sự điều tra đến phỏng vấn. Nhưng phía sau những thành tích rực rỡ ấy là câu chuyện về một nghị lực phi thường của người con đất học Hà Tĩnh, mong muốn đem tiếng nói, cây bút để phát triển quê hương.

Nếu ai cũng làm việc dễ, thì việc khó để phần ai?

Phi Tuấn sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, một mảnh đất đầy mưa nắng, thiên tai, bão lũ triền miên. Chính vì vậy, sự khắc nghiệt ấy đã tôi luyện anh trở thành một người kiên cường, mạnh mẽ trước bão tố. Sinh ra thiếu tình yêu thương của người cha, anh được nuôi dưỡng bởi người mẹ tần tảo, chính vì vậy hoàn cảnh của chính bản thân mình là động lực lớn nhất cho Tuấn ngày càng chăm chỉ học hành và quyết tâm thay đổi số phận.

Phi Tuấn vinh dự đạt giải Nhì - Giải báo chí Sóng trẻ.

Với niềm đam mê viết lách từ nhỏ, anh dần nhận ra báo chí chính là con đường mà mình cần theo đuổi. Từ đó, Tuấn chuyên tâm ôn tập với ước mơ trở thành một nhà báo, dùng ngòi bút để giúp đỡ bà con, làng xóm, phát triển quê hương. Dẫu biết con đường này còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng anh vẫn nhất quyết theo đuổi con đường đầy gian nan này với suy nghĩ: Nếu ai cũng làm việc dễ, thì việc khó để phần ai?

Nhà báo đa năng với nhiều thể loại khác nhau

Trúng tuyển vào ngôi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành Báo chí, chuyên ngành Báo ảnh, Tuấn được học tập trong một môi trường vô cùng chuyên nghiệp để anh có thể thực hiện được giấc mơ của mình. Tham gia vào đội ngũ phóng viên cho đặc san Báo chí trẻ của Học viện, anh có nhiều cơ hội được cộng tác và học hỏi rất nhiều từ anh chị đi trước. Không chỉ là một thợ nháy có tâm với nhiều bức ảnh đẹp cho các bài báo, anh còn là một tay bút cứng với nhiều thể loại khác nhau: từ phóng sự điều tra đến phỏng vấn chân dung. Trong quá trình tác nghiệp, nhiều trải nghiệm “hú hồn” khiến anh vẫn còn ghi nhớ đến ngày hôm nay: “Có ngày mình thực hiện phóng sự về thuốc lá điện tử, mình được biết tuy Nhà nước có các chính sách nghiêm cấm về việc mua bán thuốc lá điện tử, tuy nhiên vẫn có rất nhiều đối tượng vẫn tiếp tục việc mua bán nó. Có hôm mình đã đóng vai một người muốn mua số lượng lớn thuốc lá điện tử và tiếp cận đối tượng. Để đảm bảo an toàn mình có đi cùng với một người nữa. Đã có những lúc mình nghĩ mình đã bị phát hiện, em của mình đi theo cũng sợ chạy mất nhưng mình vẫn điềm tĩnh ở lại cho xong công việc, cố gắng điều hướng câu chuyện sao cho thoải mái nhất có thể và hoàn thành được thông tin cho bài phóng sự”.

Phi Tuấn cùng nhà báo Hà Đăng chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.



Với sự hết mình và tận tụy với công việc, Tuấn xuất sắc hiện đang giữ chức phó ban phóng viên của đặc san Báo chí trẻ và là cộng tác viên của tờ Tuổi trẻ Thủ đô. Để đạt được thành tích này, Tuấn đã không ngừng nỗ lực trau dồi, xông pha với những hiểm nguy để có những bài báo hay nhất, chân thật nhất. Trái ngọt mà Tuấn đã nhận được sau những cố gắng đó là hai giải Nhì của giải Sóng trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hai bài phóng sự điều tra vào năm 2024 và 2025. Tuấn tâm huyết làm công tác báo chí, đóng góp sôi nổi với mong muốn sử dụng ngòi bút để phát triển quê hương Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn.

Không chỉ với công việc chuyên môn, Tuấn còn tích cực tham gia các công việc tình nguyện, công tác Đoàn - Hội tại Học viện qua các hoạt động, sự kiện mà anh đã thực hiện trong 3 năm học tại trường và giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn viện Báo chí và Truyền thông - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phi Tuấn khi vừa tham gia tình nguyện vừa tham gia tác nghiệp báo chí.

Không chỉ là một cây bút trên mặt chính trị, anh còn là một nhà truyền thông với tình yêu lớn với lịch sử nước nhà. Series Tiktok “Sử Việt AI” đúc kết nên từ tình yêu to lớn ấy, thực hiện khi anh mới vào agency. Tuy hiện tại anh đang tiếp tục với các dự án truyền thông khác, nhưng anh vẫn luôn dành một tình yêu trọn vẹn với lịch sử nước nhà và dùng tiếng nói truyền thông để đưa những giá trị nhân văn vào cuộc sống.

Từ những mục tiêu nhỏ, chinh phục mục tiêu lớn

Mong ước được phát triển quê hương thêm giàu đẹp và phát triển, nghe thì có vẻ lớn lao, nhưng để đạt được mục tiêu lớn lao ấy, Tuấn phải chinh phục được những mục tiêu nhỏ hơn có thể đạt được những điều mà bản thân khát khao đạt được.

Phi Tuấn về thăm trường báo Huỳnh Thúc Kháng.

“Mình và các bạn trẻ, ai cũng có trong mình một giấc mơ, hoài bão cho riêng mình. Và đương nhiên để đạt được mục tiêu to nhất, thì ta phải từng bước làm được những bước nhỏ hơn. Chắc chắn có lúc ta thấy mệt mỏi, bất lực nhưng mình tin rằng, sức trẻ và bản lĩnh bên trong mỗi người được rèn giũa sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn nhỏ để đạt được thành công lớn” - Tuấn chia sẻ.

Từ một cậu bé lớn lên tại mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng và gió, Phi Tuấn dần thể hiện được hoài bão lớn thông qua những thành tựu mà anh đã đạt được dẫu chọn một con đường đầy khó khăn. Và chắc chắn, hành trình ấy sẽ còn vươn xa, như chính nghị lực phi thường của những người con sinh ra từ nắng gió miền Trung.

Kênh Tiktok “Sử Việt AI” - một kênh do anh lập ra nhằm truyền tải lịch sử một cách thú vị và gần gũi tới giới trẻ.

(Ảnh: NVCC)