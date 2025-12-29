Top 10 nhà sáng tạo nội dung Hàn Quốc nổi tiếng nhất YouTube năm 2025

Tiếp cận người xem bằng sự "chân thực" không tô vẽ

Năm 2025 là năm mà những người sáng tạo nội dung tiếp cận công chúng bằng sự chân thực và thẳng thắn, thay vì nội dung hào nhoáng, đã đạt được sự nổi tiếng bùng nổ. Một ví dụ điển hình của xu hướng này là võ sĩ MMA Choo Sung Hoon. Choo Sung Hoon đã đạt được tốc độ tăng trưởng người đăng ký cao nhất tại Hàn Quốc năm 2025, trở thành người sáng tạo nội dung hàng đầu. Nội dung của anh, thể hiện cuộc sống một cách không tô vẽ, đã gây được tiếng vang sâu sắc với người xem. Video được xem nhiều nhất của anh trong năm là "tiệc tân gia". Video "Choo Sung-hoon sống trong phòng trọ với vợ, Yano Shiho," đã gây sốc cho người xem và thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Đầu bếp Sung Anh, người từng đoạt sao Michelin, cũng vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách những người sáng tạo nội dung hàng đầu, thu hút sự chú ý nhờ nét duyên dáng chân thật. Anh không chỉ tạo ra những nội dung dạy nấu ăn dễ hiểu cùng các ngôi sao và các đầu bếp đồng nghiệp, mà còn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân như khám phá nguyên liệu, đánh giá nhà hàng và những món đồ trong tủ lạnh, kết nối với người hâm mộ.

Sức mạnh áp đảo của nhân vật và câu chuyện

Nội dung xây dựng những "câu chuyện" chân thực xoay quanh các "nhân vật" hư cấu được xây dựng tỉ mỉ đã đạt được thành công đáng kể, khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc và sự nhập tâm từ người xem. Chương trình Hot Issue của nữ diễn viên hài Lee Su Ji là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Cô ấy đã hóa thân một cách tài tình vào nhiều nhân vật thường thấy trong đời thực, từ một người có sức ảnh hưởng quảng bá sản phẩm đến một bà mẹ giàu có ám ảnh về việc học hành của con cái, tất cả đều được thể hiện bằng diễn xuất vô cùng chi tiết. Người xem đã bị cuốn hút sâu sắc bởi tính chân thực của các nhân vật, dẫn đến việc cô ấy được xếp hạng là người sáng tạo nội dung hàng đầu thứ hai năm 2025.

Kim Ham-jji, người xếp thứ 7 trong số những người sáng tạo hàng đầu, cũng trở nên nổi tiếng nhờ xây dựng một câu chuyện hấp dẫn. Anh ấy đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra nhân vật chuột hamster "Ham-jji", nhưng anh ấy cũng tự mình kể lại những câu chuyện đời thường nơi công sở bằng giọng nói của chính mình, tạo nên sự gần gũi với người xem. Mặc dù sử dụng AI, sự sống động của nhân vật, khiến người ta có cảm giác như thể nhân vật đang ở ngay đó, được cho là bí quyết thành công của anh ấy.

Ảnh hưởng toàn cầu của nội dung Hàn Quốc và sự nổi tiếng vượt trội của K-Pop Demon Hunters

Danh sách các chủ đề phổ biến năm nay có ba phim/video Hàn Quốc: K-Pop Demon Hunters, Bokssak Sokkasuda và Squid Game, cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu chưa từng có của nội dung Hàn Quốc. Squid Game và K-Pop Demon Hunters thống trị danh sách các chủ đề phổ biến ở hầu hết các quốc gia được khảo sát, chứng tỏ sự sáng tạo và tiêu thụ tích cực các nội dung do người hâm mộ trên toàn thế giới tạo ra trên YouTube. Mặc dù không có trong danh sách của Hàn Quốc, nhóm nhạc nữ KATSEYE cũng xuất hiện trong danh sách các chủ đề phổ biến ở châu Mỹ và châu Âu, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của nội dung Hàn Quốc.

Hiện tượng đáng chú ý nhất trong danh sách năm 2025 là sự nổi tiếng áp đảo của K-Pop Demon Hunters. K-Pop Demon Hunters thống trị xu hướng YouTube, xuất hiện trong danh sách các chủ đề phổ biến, bài hát phổ biến nhất và bài hát ngắn phổ biến nhất. Nhạc phim đã chứng tỏ là những bản nhạc được yêu thích nhất năm, với ba bài hát: "Golden" (#1), "Soda Pop" (#3) và "Your Idol" (#10) lọt vào danh sách những bài hát nổi tiếng nhất. Hơn nữa, "Soda Pop" (#1) và "Golden" (#2) cũng đứng đầu và thứ hai trong danh sách những bài hát nổi tiếng nhất trong nội dung ngắn, một thước đo về mức độ phổ biến của nội dung ngắn. Những bài hát này đã được sử dụng trong các bản cover vũ đạo, cosplay và nội dung POV, trở thành nguồn cảm hứng cho vô số người sáng tạo nội dung ngắn.

Sức mạnh của YouTube: Kết nối nghệ sĩ và âm nhạc với công chúng

Danh sách năm nay một lần nữa khẳng định vai trò của YouTube như một "nền tảng khám phá", làm nổi bật cá tính của các nghệ sĩ và lan tỏa âm nhạc của họ đến công chúng. Ca khúc Drowning của WOODZ, nhận được phản hồi bùng nổ sau khi video trực tiếp từ chương trình Immortal Songs của KBS được phát lại trên YouTube, đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách "Những bài hát được yêu thích nhất", đánh dấu một sự trở lại đáng chú ý. Các nghệ sĩ tân binh cũng nổi bật, thu hút sự chú ý trên YouTube nhờ những video độc đáo của họ. Don't You Know của Jojazz (hạng 4) và Startup Child của MAKTUB (hạng 6) đã lọt vào danh sách Những bài hát được yêu thích nhất, chứng minh sức mạnh của YouTube trong việc hỗ trợ các nghệ sĩ mới và truyền cảm hứng cho âm nhạc tiếp cận được nhiều khán giả hơn. Một xu hướng mới đã xuất hiện: việc tích hợp nhiều định dạng của YouTube vào quá trình sáng tạo. Nghệ sĩ indie Hyunseo đã tích cực sử dụng Shorts để kết nối với người xem và thu thập ý kiến ​​đề xuất tên bài hát, hợp tác với họ để phát hành Chunmong (hạng 9).

Văn hóa K-pop dẫn đầu xu hướng toàn cầu

Theo Báo cáo Văn hóa & Xu hướng Toàn cầu năm 2025, K-pop và nội dung K-pop hiện đang dẫn đầu các xu hướng và bảng xếp hạng chính thống trên toàn thế giới, vượt ra khỏi phạm vi các thể loại ngách. Đáng chú ý nhất, Squid Game là chủ đề thịnh hành ở hầu hết các quốc gia được khảo sát, trong khi nội dung và nhạc phim của K-Pop Demon Hunters "càn quét" các bảng xếp hạng ở các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Canada và Đức. Hơn nữa, sự hợp tác giữa ROSÉ và Bruno Mars trong ca khúc APT. cũng đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới, chứng tỏ sự nổi tiếng toàn cầu của nó

Bắc Mỹ: Phản ứng bùng nổ đối với nội dung K-Pop

Danh sách các chủ đề thịnh hành tại Mỹ gồm: Squid Game, K-Pop Demon Hunters, Cookie Run: Kingdom và nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE. Bài hát APT. của Rosé đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Top Songs, một thành tích đáng chú ý, với năm ca khúc từ nhạc phim K-Pop Demon Hunters. Các chủ đề thịnh hành tại Canada cũng có Squid Game, K-Pop Demon Hunters và KATSEYE. APT. của Rosé cũng đứng đầu bảng xếp hạng Top Songs, trong khi bốn ca khúc từ nhạc phim K-Pop Demon Hunters (Golden, Soda Pop, How It's Done và Your Idol) lần lượt chiếm vị trí thứ ba, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy, chiếm gần một nửa bảng xếp hạng.

Châu Âu và Mỹ Latinh: K-pop và phim truyền hình thống trị các bảng xếp hạng

Các nghệ sĩ K-pop và nội dung Hàn Quốc cũng đạt thứ hạng cao tại các quốc gia lớn ở châu Âu và Mỹ Latinh. Tại Anh và Pháp, Squid Game, K-Pop Demon Hunters và KATSEYE được chọn là những chủ đề phổ biến nhất năm. Bài hát APT. của Rosé đứng đầu bảng xếp hạng các bài hát nổi tiếng nhất ở cả Anh và Đức. Phim truyền hình Hàn Quốc và các nội dung liên quan đến âm nhạc cũng nổi lên như những xu hướng chính ở Mỹ Latinh. Squid Game và K-Pop Demon Hunters đều nằm trong danh sách các chủ đề phổ biến nhất ở Mexico và Brazil, trong khi KATSEYE đặc biệt nổi bật ở Brazil.

Châu Á và Trung Đông: Ảnh hưởng trực tiếp của các nhà sáng tạo lan rộng

Tại Châu Á và Trung Đông, ảnh hưởng trực tiếp của các nhà sáng tạo Hàn Quốc thể hiện rõ rệt, không chỉ ở sự thành công của nội dung. Tại Ấn Độ, Squid Game và K-Pop Demon Hunters là những chủ đề được ưa chuộng. Đặc biệt, nhóm sáng tạo Hàn Quốc Kim Pro xếp thứ ba chung cuộc tại Ấn Độ, một ví dụ thành công trong việc vượt qua rào cản ngôn ngữ thông qua các thử thách hình ảnh phi ngôn ngữ. Tại Nhật Bản, Squid Game là nội dung Hàn Quốc duy nhất lọt vào danh sách các chủ đề được ưa chuộng. Squid Game cũng thu hút sự chú ý ở Trung Đông và Bắc Phi, và bài hát APT. của Rosé cũng xếp thứ bảy trong danh sách các bài hát nổi tiếng nhất, chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu của nó.