Điều gì tạo nên sức hút của 4 ngành học mới mở tại Học viện Ngoại giao

SVO - Sáng 29/3, tại ngày hội tư vấn tuyển sinh DAV Open House 2026, Học viện Ngoại giao đã chính thức giới thiệu 4 chương trình đào tạo mới gồm: Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Nhật Bản học và Trung Quốc học.
DAV Open House 2026 là chương trình thường niên quy mô nhất do Ban Đào tạo Đại học & Sau Đại học và Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao tổ chức, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo phụ huynh và học sinh THPT.
Tại DAV Open House 2026, học sinh và phụ huynh không chỉ được cung cấp thông tin tuyển sinh mới nhất mà còn được trực tiếp cảm nhận tinh thần Ngoại giao năng động, sáng tạo. Các bạn học sinh đã được trực tiếp tham gia các lớp học mô phỏng, trải nghiệm tour tham quan cơ sở vật chất, giao lưu với hơn 30 câu lạc bộ, đội nhóm...
Tâm điểm của sự kiện là buổi tọa đàm giới thiệu 4 ngành đào tạo mới: Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Nhật Bản học và Trung Quốc học. Đây là chiến lược của Học viện nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và 4 đối tác chiến lược trọng điểm.
Giải đáp băn khoăn về khối lượng chương trình khá lớn (127 tín chỉ), trao đổi với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, PGS.TS Hà Anh Tuấn cho biết: "Chương trình được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học giáo dục. Tổng số tín chỉ tuy cao nhưng các học phần được xây dựng theo hình thức vừa học vừa thực hành, tạo sự hào hứng và tính tương tác cao, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức mà không bị quá sức."
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, điểm cộng lớn nhất của bốn chương trình này là việc trang bị "vũ khí" kỹ năng thực chiến cho sinh viên. Từ đàm phán quốc tế, tổ chức sự kiện, lễ tân đối ngoại đến phân tích dữ liệu xã hội – những kỹ năng này bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ phù hợp với các cơ quan Nhà nước mà còn dễ dàng thích ứng, làm chủ trong môi trường doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ.
Năm 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển sinh tổng cộng 2.200 chỉ tiêu. Trong đó, 4 ngành Đất nước học vừa ra mắt có chỉ tiêu cụ thể là: Trung Quốc học (120 chỉ tiêu), Hàn Quốc học (80 chỉ tiêu), Hoa Kỳ học (40 chỉ tiêu) và Nhật Bản học (40 chỉ tiêu).