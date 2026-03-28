Thủ khoa sở hữu 'giọng nói truyền cảm nhất' và hành trình từ 'ngọn cỏ nhỏ' đến giảng đường Ngoại giao

SVO - Không chỉ gây ấn tượng với danh hiệu Thủ khoa khối C00 của trường cấp 3, Nguyễn Minh Quang còn khiến nhiều người nể phục bởi bảng thành tích ngoại khóa ấn tượng và tư duy sống đầy chiều sâu ở tuổi 20.

Bước ngoặt với tấm vé vào Học viện Ngoại giao

Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2006) hiện là sinh viên ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Trước đó, chàng trai này còn là thủ khoa khối C00 (28,75 điểm) của trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội). Ít ai biết rằng để chạm tay vào "giấc mơ Ngoại giao", Quang từng trải qua những giai đoạn bế tắc đến mức muốn bỏ cuộc.

Học viện Ngoại giao là nơi cho Minh Quang nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Quang chia sẻ, tiếng Anh từng là "nỗi ám ảnh". Dù đã nỗ lực ôn luyện IELTS để xét tuyển, kết quả nhận về lại không như ý muốn ngay sát kỳ hạn nộp hồ sơ. “Lúc đó mình sốc và định buông xuôi. Mình đã nói với mẹ là sẽ không thi lại nữa vì quá mạo hiểm”, Quang nhớ lại.

Đứng trước những khó khăn, thử thách, Minh Quang luôn chọn suy nghĩ tích cực.

Trong khoảnh khắc rối bời nhất, Quang chọn cách tạm dừng lại. Nam sinh tìm đến sự tĩnh lặng tại các cửa đền, cửa chùa để soi rọi lại bản thân. Chính câu hỏi: “Nếu dừng lại, 5-10 năm nữa mình có hối hận vì không thử lần cuối?” đã giúp Quang gạt bỏ tự ái, quyết định thi lại và đạt được số điểm mục tiêu.

Từ "ngọn cỏ nhỏ" đến 7 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô

Năm 2021, Minh Quang bất ngờ được vinh danh là một trong 7 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô. Đáng chú ý, danh hiệu này không đến từ những chiến tích lẫy lừng mà bắt nguồn từ một hành động tử tế bình dị đó là kiên trì cảm hóa một người bạn cùng lớp mải mê chơi game quay trở lại việc học.

Dù được vinh danh, chàng sinh viên Ngoại giao vẫn giữ sự khiêm tốn đáng quý: “Đứng cạnh những người hùng đời thực như anh Nguyễn Ngọc Mạnh hay các bác sĩ sản khoa, mình thấy mình nhỏ bé lắm. Mình chỉ coi bản thân là một 'ngọn cỏ nhỏ', may mắn được ghi nhận nhờ một hành động bình thường”.

Sự khiêm nhường đó cũng là kim chỉ nam giúp Quang gặt hái thêm nhiều thành tích tại các sân chơi lớn hơn như Top 6 Người dẫn chương trình tài năng Luminous 2024 cùng giải thưởng phụ "Thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất".

Bén duyên với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ năm lớp 10, đến nay Quang đã có thâm niên 5 năm gắn bó với VOV6. Từ một nam sinh năng nổ đóng kịch cấp trung học, Quang trở thành cộng tác viên đắc lực, chuyên trị những vai diễn "khó nhằn" trong kịch truyền thanh.

Minh Quang muốn dùng “giọng nói” của mình để lan toả điều tích cực đến cộng đồng.

“Không hiểu sao mình rất hay được giao các vai gai góc như đối tượng nghiện ngập, sốc thuốc hay sa ngã... Những vai diễn này buộc mình phải biến hóa giọng nói liên tục và xả thân để truyền tải thông điệp chân thực nhất đến khán giả”, Quang hóm hỉnh chia sẻ.

Với Quang, kiến thức khối C00 (Văn - Sử - Địa) chính là nền tảng để một người dẫn chương trình có được sự tinh tế và sâu sắc trên sân khấu. Tuy nhiên, cậu bạn cũng thừa nhận nghề cầm mic đòi hỏi sự học hỏi không ngừng ở mọi lĩnh vực từ khoa học đến công nghệ.

Bài học về sự "buông bỏ" và giá trị của sức khỏe

Từng có thời điểm phải chạy đua 4 sự kiện một tháng kèm áp lực học hành, Minh Quang rơi vào trạng thái kiệt quệ. Bài học đắt giá mà cậu rút ra chính là đừng đánh đổi sức khỏe một cách cực đoan.

“Khi sức khỏe không đảm bảo, mọi nhiệt huyết đều vô nghĩa. Bạn không thể dẫn chương trình hay với gương mặt mệt mỏi, cũng không thể học tốt với trí óc kiệt quệ”, Quang chiêm nghiệm. Hiện tại, chàng sinh viên chọn cách sống "tĩnh" hơn, biết buông bỏ đúng lúc để tái tạo năng lượng.

Minh Quang bén duyên với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ năm lớp 10.

Nói về hành trình đã qua, Minh Quang gói gọn trong chữ "Duyên". Duyên để gặp người giỏi, duyên để có cơ hội tỏa sáng, nhưng quan trọng nhất vẫn là nỗ lực tự thân để nắm bắt cái duyên đó.

Dù vẫn đang trong giai đoạn loay hoay tìm kiếm con đường cụ thể cho 5 năm tới, nhưng chàng Thủ khoa trẻ tuổi luôn tin rằng: “Chỉ cần nỗ lực hết mình ở hiện tại và sống tử tế, cuộc đời sẽ tự khắc đưa bạn đến nơi cần đến”.

