DNA sẽ cho bạn biết về số phận và tình yêu của một người, bạn đã thử chưa?

SVVN - Choi Siwon, Jung In Sun, Lee Tae Hwan và Jung Yoo Jin tạo nên 'sức mạnh tổng hợp lãng mạn' trong bộ phim truyền hình sắp tới 'DNA Lover'.

Được đạo diễn bởi Sung Chi Wook của Tomorrow và được viết bởi Jung Soo Mi của Born Again, DNA Lover là một bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện của Han So Jin (Jung In Sun), một nhà nghiên cứu di truyền đã gặp nhiều thất bại trong các mối quan hệ, khi cô tìm kiếm người bạn đời định mệnh của mình thông qua gen. Choi Siwon đảm nhận vai Shim Yeon Woo, một bác sĩ sản khoa tài năng và nhạy cảm, có trí thông minh xã hội vượt trội và luôn chiếm được cảm tình của phái đẹp.

Poster mới tung ra có hình ảnh Shim Yeon Woo, Han So Jin, Seo Kang Hoon (Lee Tae Hwan) và Jang Mi Eun (Jung Yoo Jin) ngồi trên cấu trúc DNA hình trái tim, tạo dáng tự tin như thể hiểu được số phận hấp dẫn đã được định đoạt bằng DNA. Chú thích ở trên mạnh dạn tuyên bố: “Số phận? Yêu? DNA biết tất cả!”.

Yeon Woo nổi bật với phong thái tự tin, tựa cằm vào tay, trong khi So Jin lại tỏa sáng tươi tắn với nụ cười rạng rỡ và khoanh tay. Kang Hoon mang đến năng lượng với vóc dáng nổi bật, còn Mi Eun góp phần tạo điểm nhấn cho khung cảnh khi đứng đằng sau nhóm và diện trang phục nữ tính.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Với ý tưởng độc đáo là: DNA biết về số phận và tình yêu của một người, DNA Lover gợi lên sự đồng cảm thực tế và khắc họa các mối quan hệ tình yêu đa dạng thông qua các yếu tố thú vị, lãng mạn và hài hước. Xin hãy chờ đợi câu chuyện tình yêu định mệnh được dẫn dắt bởi những màn trình diễn quyến rũ và sống động của Choi Siwon, Jung In Sun, Lee Tae Hwan và Jung You Jin".