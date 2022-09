Đối diện với thị phi, đây là hành động đáp trả của Hoa hậu Thùy Tiên khiến netizen xúc động

SVVN - Bỗng dưng bị dính vào thị phi nhạy cảm nhưng ê kíp Nguyễn Thúc Tùy0 Tiên đã kịp thời xử lý để tránh ảnh hưởng đến tên tuổi của 'nàng Hậu'. Thay vào đó, 'người đẹp' tập trung vào các hoạt động cộng đồng khiến nhiều người càng yêu quý cô "Hoa hậu quốc dân" này hơn.

Hoa hậu Thùy Tiên vừa trở về Việt Nam sau lịch trình bận rộn tại nước ngoài. Không dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, 'nàng Hậu' lập tức tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, đem sự ấm áp đến nhiều trẻ em vùng cao tỉnh Sơn La. Chương trình được diễn ra tại Điểm trường Mầm non Ít Cang và trường tiểu học Chiềng Bôm (bản Ít Cang, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Ngoài ra, Thùy Tiên còn ghé thăm huyện Mộc Châu, hoạt động được cô lên kế hoạch trong đêm trong quá trình di chuyển đến điểm trường tại Thuận Châu. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của các bạn thiếu nhi và thầy cô vùng cao không có điều kiện để đón Tết Trung Thu trọn vẹn, Thùy Tiên bày tỏ mong muốn giúp đỡ mọi người có được một mùa Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc.

Cô đã đồng hành cùng dự án “Nuôi em Mộc Châu” - nuôi cơm trưa do các em nhỏ vùng cao, do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La điều hành trên địa bàn Mộc Châu, Sơn La, đồng chí Dương Hải Anh là chủ nhiệm. Ngoài đến trao quà, 'người đẹp' còn đến tận nơi ở để thăm hỏi các em.

Trên trang cá nhân của mình, 'nàng Hậu' cũng có chia sẻ: “Vì chuyến đi phát sinh bất ngờ nên Tiên chỉ dành tặng cho các em một chút quà nhỏ, mong các em sẽ có một mùa Trung Thu ý nghĩa và một năm học mới đầy yêu thương”.

Sau khi kết thúc chuyến đi ở Mộc Châu, người đẹp tiếp tục đi đến trao quà và hiện kim cho hơn 100 em nhỏ, các em học sinh và các thầy cô thuộc trường mầm non Ít Cang, trường tiểu học Chiềng Bôm. Phần quà gồm cặp sách, dép, bánh Trung Thu… Trong suốt quãng đường vượt núi gập ghềnh, thời tiết khó khăn, Thùy Tiên không ngại khó khăn cùng ê kíp mặc áo mưa lội bùn lên núi.

Mặc dù mất nhiều thời gian, mệt mỏi nhưng cô vẫn mang đến nụ cười rạng rỡ, cùng các em nhỏ vui Tết Trung Thu. Tại đây, cô nàng được người dân chào đón rất nồng nhiệt và cũng được nhiều trẻ em yêu quý bởi sự mộc mạc, dễ thương, dễ gần.

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trở thành cái tên được đông đảo fan hâm mộ yêu thích không chỉ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi tấm lòng nhân ái. 'Mỹ nhân' này tích cực xây dựng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa không chỉ trong nước lẫn quốc tế.

Gần một năm trong nhiệm kỳ của mình, Thùy Tiên đã giúp đỡ được rất nhiều cho cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong dự án thiện nguyện lần này, Thùy Tiên cũng bày tỏ hạnh phúc khi thấy những món quà nhỏ của mình đã có thể giúp các em thiếu nhi và thầy cô vùng cao Sơn La được một mùa Trung Thu vui vẻ đong đầy.