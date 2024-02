Đón Tết Giáp Thìn với nàng mẫu ảnh của vùng biển Phú Yên

SVVN - Nguyễn Trà My hiện đang là người mẫu ảnh tự do, song song với học tập. Là một người con của Phú Yên, mang những cảm nhận riêng về hương vị Tết của quê hương, Trà My vô cùng tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại vùng biển xinh đẹp này.