Đồng hành với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài

SVVN - Chiều ngày 30/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài lần thứ ba, năm 2022.

Dự và chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Mai Phan Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Hiện nay, Việt Nam có gần 200.000 học sinh, sinh viên và du học sinh nghiên cứu tại 49 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó số lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên khoảng 35.000 người.

Có 13 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Áo, Hungary, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Bỉ, Úc, Ý; 5 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tại các nước Tây Ban Nha, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Romania và Nhật Bản và 4 Ban Cán sự Đoàn ở các nước Trung Quốc, Lào, Nga và Cu Ba.

"Chúng tôi nhận thấy rằng, các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban cán sự Đoàn ở nước ngoài đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện nhiệm vụ ngoại giao nhân dân", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phong trào hoạt động trong sinh viên Việt Nam trên toàn cầu

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, các hoạt động giáo dục đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên được các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước triển khai thường xuyên, từng bước được điều chỉnh phù hợp tình hình mới, điều kiện đặc thù mỗi đơn vị.

Tiêu biểu, như một số chương trình “Tết xa quê” của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc; Liên hoan văn nghệ chủ đề tình yêu quê hương, biển đảo Tổ quốc của Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia; phong trào tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga phát động…

Cùng với đó, các phong trào hành động cách mạng được triển khai với những hình thức mới mẻ, linh hoạt. Đáng chú ý, có việc Hội Sinh viên tại Anh phát động chương trình gây quỹ “Sinh viên Yêu thương” xây dựng lớp học tại trường Tiểu học Long Bình B (An Giang), với tổng kinh phí 180 triệu đồng; Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan gây quỹ hỗ trợ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Các chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên, sinh viên cũng được đẩy mạnh, điển hình là “Giải thưởng nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc năm 2022”, do Hội Sinh viên tại Hàn Quốc triển khai; Hội nghị Giao lưu học thuật Việt - Nhật lần thứ 12 (VJSE 2022), do Hội Thanh niên Sinh viên tại Nhật Bản tổ chức; Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của tri thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”, do Hội Thanh niên Sinh viên tại Romania tổ chức…

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên đồng tình cho rằng, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin về các hoạt động của sinh viên Việt Nam, nhất là những giải thưởng như “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”, nhằm tạo mặt bằng chung, trở thành phong trào đồng loạt cho sinh viên Việt Nam trên toàn cầu.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên tại Hàn Quốc Trần Thiện Quang, hiện không ít bạn trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc có tư tưởng chưa phù hợp về môi trường làm việc ưu đãi, mức lương cao sau khi tốt nghiệp, trở về nước. Vì vậy, đề nghị T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đẩy mạnh các chương trình tư vấn, tuyên truyền về hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm để du học sinh, sinh viên có cái nhìn cụ thể, thực tế hơn.