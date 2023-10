'Donna' phủ sóng, Suzy và Han So Hee lập tức làm nổ ra cuộc tranh luận của cộng đồng mạng

SVVN - Mặc dù Suzy hoàn hảo cho vai diễn Donna, từ ngoại hình, đến kỹ năng ca hát và vũ đạo nhưng vẫn bị cộng đồng mạng lôi ra so sánh với Han So Hee xem ai sẽ đóng đạt hơn?

Bộ phim mới nhất của Suzy Doona! được phát hành trên Netflix vào ngày 20/10. 'Người tình quốc dân' vào vai Lee Doona, một ca sĩ thần tượng tạm thời thoát khỏi cuộc sống nổi tiếng của mình. Suzy được đánh giá hoàn hảo cho vai diễn này, từ ngoại hình, đến kỹ năng ca hát và vũ đạo. Nhiều người cũng vui mừng khi thấy Suzy trở lại vai trò thần tượng dù chỉ là một vai diễn trong phim truyền hình.

Chỉ một ngày sau khi phát hành, một bài đăng trên cộng đồng trực tuyến đã lan truyền với hơn 76.000 lượt xem. Có người đã cho rằng Han So Hee có thể phù hợp hơn với vai diễn này. Họ cho rằng việc Suzy đóng vai bất cần đời, hút thuốc và ngông cuồng có chút hơi 'gượng gạo'. Mặt khác, hình ảnh đó sẽ phù hợp với Han So Hee hơn.Ngoại hình của cô ấy cũng sẽ phù hợp với vai trò center trong một nhóm nhạc thần tượng.

Những người khác vẫn cảm thấy rằng Suzy đã có kinh nghiệm làm thần tượng thực sự nên cô ấy phù hợp với vai diễn này hơn: Nhưng sẽ rất khó để Han So Hee vừa nhảy vừa hát. Ban đầu, Suzy là người được nhiều người mong muốn tham gia casting nhất. Và nếu bạn xem phim, nhân vật này không hề nhẹ nhàng, tươi tắn như trong webtoon. Ít nhất thì Suzy phù hợp với tác phẩm chuyển thể này nhất; Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ hấp dẫn hơn khi có một người từng là thần tượng tham gia bộ phim này, vì vậy tôi thích nó. Đối với tôi, Suzy chính là bản chất của Lee Doona; Bạn đang nói cái quái gì vậy? Họa sĩ webtoon đã vẽ nhân vật trong khi nhìn Suzy ban đầu; Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình của họ, Han So Hee gợi cảm hơn. Nhưng Lee Doona mang đến cảm giác quyến rũ chứ không chỉ gợi cảm, vì thế Suzy hợp với nó hơn; Dù sao Suzy cũng xinh hơn Han So Hee...