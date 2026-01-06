Đưa sinh viên công nghệ về địa phương hỗ trợ triển khai NQ57

Sinh viên FPT sẽ được phân công về các xã, phường, đơn vị trong đó có cả đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ninh, tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương triển khai NQ57. Lễ triển khai hoạt động này đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức cùng Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT vào sáng ngày 6/1.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các mô hình gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn của việc triển khai NQ57 tại cơ sở.

Trên tinh thần đó, ngày 6/1, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT tổ chức hoạt động đưa sinh viên công nghệ trực tiếp tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương trong quá trình triển khai NQ57, góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh Quảng Ninh và Trường ĐH FPT ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đưa sinh viên về thực tập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các sinh viên Trường Đại học FPT sẽ được phân công về gần 30 xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có các khu vực vùng xa, địa bàn có vị trí hành chính đặc biệt như đặc khu Cô Tô, để tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương trong công tác triển khai NQ57. Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học FPT và Tập đoàn FPT.

Theo kế hoạch, sinh viên Trường Đại học FPT sẽ tham gia hỗ trợ tại địa phương trong thời gian từ tháng 1/2026 đến tháng 4/2026. Toàn bộ thời gian tham gia được tính là học kỳ OJT (On-the-Job Training) – một học kỳ đào tạo trong môi trường thực tế bắt buộc đối với tất cả sinh viên Trường Đại học FPT theo chương trình đào tạo chính quy của nhà trường.

Việc sinh viên trực tiếp tham gia hỗ trợ địa phương không chỉ đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với thực tiễn, mà còn góp phần huy động nguồn nhân lực trẻ, có chuyên môn công nghệ, tham gia triển khai NQ57 ngay từ cơ sở.

Trọng tâm nhiệm vụ của sinh viên FPT là hỗ trợ triển khai các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin và triển khai NQ57; tham gia hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu và các phần mềm đang được sử dụng tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ trực tiếp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như VNeID, chữ ký số và các nền tảng số khác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai NQ57 gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, sinh viên FPT còn tham gia nghiên cứu tài liệu, hỗ trợ lập hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ, đáp ứng yêu cầu cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Sinh viên Trường ĐH FPT được phân công về gần 30 xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương trong công tác triển khai NQ57.

Các sinh viên tham gia chương trình đều đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, có kiến thức nền tảng về công nghệ, dữ liệu, triển khai NQ57 và hiểu biết về quy trình vận hành của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trước khi chính thức tham gia hỗ trợ tại địa phương, sinh viên đã được đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin, nghiệp vụ hỗ trợ triển khai NQ57 trong khối chính quyền, cũng như các quy định pháp luật liên quan như Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghị quyết, văn bản pháp luật có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh, việc phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh đưa sinh viên Trường Đại học FPT về hỗ trợ triển khai NQ57 tại cơ sở là mô hình mới, lần đầu được triển khai trên toàn quốc, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Mô hình này vừa góp phần bổ sung nguồn lực cho địa phương trong quá trình triển khai NQ57, vừa giúp sinh viên được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, từng bước hình thành lực lượng nhân sự công nghệ dự bị, sẵn sàng tham gia đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về triển khai NQ57 đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng chia sẻ cam kết của Tập đoàn FPT và Trường ĐH FPT trong việc đồng hành lâu dài cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai NQ71, NQ57; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình phối hợp Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong việc đưa sinh viên về thực tập tại địa phương, hỗ trợ triển khai NQ57; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ việc nghiên cứu, triển khai chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao mà Dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ số Tập trung Tuần Châu tại Quảng Ninh khởi công ngày 19/12 vừa qua là một ví dụ.

74 sinh viên Trường ĐH FPT tham dự sự kiện cũng là các sinh viên sẽ tham gia thực tập, hỗ trợ triển khai NQ57 tại các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh xác định triển khai NQ57 là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ ở Quảng Ninh là rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Nhân lực chất lượng cao được ví như “kim cương” của tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đã và đang phát huy nguồn lực hiện có, phối hợp với các doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin, tạo động lực thực thi các Nghị quyết về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp với Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT đưa sinh viên công nghệ về hỗ trợ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá là mô hình thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện UBND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của FPT trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ và đồng hành cùng địa phương trong triển khai NQ57. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại và môi trường làm việc để sinh viên FPT yên tâm tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sinh viên Trường ĐH FPT được đào tạo các kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai NQ57 đang trở thành xung lực quan trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Tập đoàn FPT đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược với các đơn vị chuyên sâu nhằm làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì mục tiêu chủ quyền công nghệ quốc gia. Cụ thể, Tập đoàn FPT đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược, với 5 đơn vị gồm: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT, Trường Đại học FPT xác định đào tạo nhân lực triển khai NQ57 gắn với thực tiễn là trọng tâm xuyên suốt. Hoạt động đưa sinh viên tham gia hỗ trợ triển khai NQ57 tại các địa phương như Quảng Ninh là minh chứng cụ thể cho cam kết đồng hành cùng đất nước, kết nối chiến lược phát triển khoa học công nghệ với hành động ở cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng nhân sự công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.