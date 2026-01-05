Hành trình 'lột xác' IELTS 7.5 của 2 nữ sinh: Từ 'mất phương hướng' đến tự tin chinh phục band điểm mục tiêu

Từng hoàn toàn bối rối trước hành trình IELTS, không biết bắt đầu từ đâu, chật vật với Writing thiếu logic và Speaking ngập ngừng - đó là xuất phát điểm của Lâm Phương từ THPT Thạch Thất. Trong khi đó, Vân Khánh từ THPT Nguyễn Thị Minh Khai lại "đau đầu" với Reading dù nhiều người cho đây là kỹ năng dễ nhất. Hai nữ sinh lớp 12 với những thử thách khác nhau, nhưng cùng một kết quả ấn tượng: IELTS Overall 7.5. Hành trình của hai bạn chứng minh: Khi quyết tâm gặp đúng phương pháp, mọi rào cản đều có thể vượt qua.

Có bao giờ bạn cảm thấy hoàn toàn "mù mờ" khi đứng trước một mục tiêu lớn? Không biết bắt đầu từ đâu, không biết con đường nào phù hợp, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thể làm được hay không? Đó chính là cảm giác mà nhiều học sinh THPT trải qua khi quyết định chinh phục IELTS.

Hành trình đạt 7.5 IELTS của Văn Khánh và Lâm Phương sẽ truyền cảm hứng cho các bạn học sinh đang muốn chinh phục IELTS.

Câu chuyện của Lâm Phương và Vân Khánh - hai nữ sinh 17 tuổi đến từ hai trường THPT khác nhau tại Hà Nội là minh chứng sinh động cho việc: Không có "ác mộng" nào là không thể vượt qua, không có giới hạn nào là không thể phá vỡ, khi bạn có đủ quyết tâm và tìm được phương pháp đúng đắn.

Câu chuyện của Vân Khánh: Từ "ác mộng" Reading đến 8.0 ấn tượng

"Xin chào mọi người! Mình tên là Vân Khánh, mình 17 tuổi, và hiện đang là học sinh tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai", Khánh bắt đầu câu chuyện của mình với giọng điệu tự tin. "Gần đây mình đã hoàn thành khóa học IELTS online tại IELTS LangGo, và mình tự hào chia sẻ rằng mình đã đạt được band điểm tổng là 7.5".

Vân Khánh tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ và theo thời gian đã xây dựng được nền tảng khá ổn. Nhưng khi bước vào cấp 3, bạn nhận ra một điều: "Mình cần nhiều hơn là chỉ học chơi chơi". Khánh quyết định ôn thi IELTS không chỉ vì đó là yêu cầu để vào đại học, mà còn là bước đệm để hiện thực hóa giấc mơ du học trong tương lai.

Hãy cùng nghe Khánh chia sẻ về hành trình đạt band điểm mục tiêu ấn tượng:

Reading - "Ác mộng" mà ai cũng nghĩ là dễ nhất

Ngược với nhiều người cho rằng Reading là kỹ năng "dễ ăn điểm" nhất, với Khánh, đây lại là rào cản lớn nhất. "Dù với một số người phần này có vẻ là dễ nhất, nhưng mình lại thấy nó căng thẳng và khó hiểu", cô bày tỏ.

Cụ thể, Khánh gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian làm bài - một vấn đề quen thuộc với nhiều thí sinh IELTS. Các đáp án có vẻ giống nhau về nghĩa khiến bạn bối rối, còn những đoạn văn dài với nhiều từ vựng phức tạp thì như mê cung không lối thoát.

"Mình thường xuyên bị vướng ở những từ vựng phức tạp hoặc bị lạc mất ý chính của bài đọc. Điều đó khiến mình mệt mỏi về mặt tinh thần, và sự tự tin giảm xuống", Khánh chia sẻ. Trong những buổi làm bài đầu tiên, bạn thường xuyên rơi vào tình trạng "hết giờ mà vẫn còn cả đống câu hỏi chưa làm". Lúc đó, điểm Reading của Khánh chỉ dao động quanh 6.5.

Những khó khăn khi học IELTS khiến Vân Khánh nản chí.

Bước ngoặt: Khi chiến lược thay đổi "cuộc chơi"

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Khánh chọn IELTS LangGo qua lời giới thiệu của bạn bè. "Mình bị thu hút bởi chương trình học được thiết kế bài bản, đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và nền tảng học online linh hoạt", bạn chia sẻ về lý do lựa chọn.

"Rất may, việc học tại IELTS LangGo đã hoàn toàn thay đổi cách mình tiếp cận với phần Reading", Khánh nhấn mạnh. Thay vì chỉ "nhồi nhét" kiến thức, giảng viên tại đây trang bị cho Khánh những chiến lược cực kỳ hiệu quả. "Nhờ vào các chiến lược mà giáo viên hướng dẫn như cách đọc lướt và tìm ý hiệu quả, nhận biết từ đồng nghĩa và paraphrase, và xử lý các câu hỏi True/False/Not Given khó nhằn, độ chính xác và tốc độ làm bài của mình đã cải thiện rõ rệt".

Vân Khánh hạnh phúc khi đạt band điểm mục tiêu và nhận học bổng từ LangGo.

Kết quả không phụ lòng những nỗ lực: điểm Reading của Khánh nhảy vọt từ 6.5 lên 8.0 - mức điểm mà trước đây bạn cho là "ngoài tầm với". "Cuối cùng, điểm Reading của mình đã tăng từ 6.5 lên 8.0, một con số mà trước đây mình nghĩ là ngoài tầm với".

Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, Khánh thừa nhận mình "thật sự rất khó tin". Không chỉ riêng Reading, tất cả các kỹ năng của Khánh đều có bước tiến đáng kể. "Không chỉ vậy, tất cả các kỹ năng của mình đều cải thiện rõ rệt. Trải nghiệm học tập thật sự rất cuốn hút và truyền cảm hứng".

Nhìn lại hành trình, Khánh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Khi nhìn lại, mình thật sự biết ơn LangGo và các giáo viên tuyệt vời đã đồng hành và hỗ trợ mình trong suốt hành trình này. Nếu không có sự tận tâm và định hướng từ thầy cô, mình đã không thể đạt được mốc này".

Câu chuyện của Lâm Phương: Hành trình từ "mất phương hướng" đến IELTS 7.5

"Xin chào mọi người! Mình tên là Phương và hiện tại mình đang là học sinh lớp 12 tại trường THPT Thạch Thất", Phương bắt đầu câu chuyện của mình với nụ cười rạng rỡ. Vừa hoàn thành khóa học IELTS tại IELTS LangGo, bạn cực kỳ háo hức muốn chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình vừa qua.

Nụ cười tự hào của Phương khi đạt 7.5 IELTS - cao hơn cả mong đợi ban đầu.

Khi mọi thứ đều mơ hồ

Nhìn lại quãng thời gian trước khi quyết định học IELTS, Phương thừa nhận có lúc bản thân hoàn toàn bị "mất phương hướng", không biết bắt đầu từ đâu và sự lưỡng lự giữa vô vàn lựa chọn: "Mình không hề biết nên bắt đầu từ đâu, nên tập trung vào kỹ năng nào trước, hay là mình nên tự học hay tìm một trung tâm tiếng Anh".

Đây là tâm trạng quen thuộc của nhiều học sinh THPT khi đứng trước áp lực thi cử, xét tuyển đại học và mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh. Trong thời đại thông tin bùng nổ, việc lựa chọn con đường phù hợp đôi khi còn khó khăn hơn cả việc thực sự học tập.

Hầu hết các bạn luyện thi IELTS đều không biết bắt đầu từ đâu.

Những "ác mộng" ban đầu khi luyện thi IELTS

Hành trình chinh phục IELTS của Phương không hề bằng phẳng. Trước khi bắt đầu học tại LangGo, bạn đã phải đối mặt với không ít thử thách.

Kỹ năng Writing có lẽ là rào cản lớn nhất đối với Phương. "Ví dụ như ở kỹ năng Writing, mình thực sự chật vật trong việc sắp xếp ý tưởng. Bài viết của mình thiếu logic, và mình không biết cách triển khai lập luận một cách rõ ràng".

Nếu Writing là thử thách về kỹ thuật, thì Speaking lại là cuộc chiến với chính bản thân. "Còn ở kỹ năng Speaking, mình khá thiếu tự tin. Mình cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi, phản xạ của mình thì rất chậm, và mình còn rất sợ mắc lỗi".

Quyết định thay đổi cuộc chơi

Sau thời gian tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng, Phương đã tìm được "con đường phù hợp với bản thân". Kết quả? IELTS Overall 7.5 - một thành tích ấn tượng, "thậm chí còn cao hơn cả những gì mình kỳ vọng ban đầu".

"Khi nhận được điểm số, mình cảm thấy cực kỳ tự hào, nhẹ nhõm, và thật sự là cũng hơi bất ngờ nữa", Phương chia sẻ với ánh mắt rạng ngời. Đó không chỉ là một con số trên bảng điểm, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. "Đó là khoảnh khắc khiến mình nhận ra rằng mọi nỗ lực mình bỏ ra đều thật sự xứng đáng".

Kết quả IELTS 7.5 Overall sau 1 khóa học tại LangGo là minh chứng cho niềm tin đã đặt đúng chỗ của Lâm Phương.

Quyết định chọn học online tại IELTS LangGo của Phương không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ sự cân nhắc kỹ lưỡng qua nhiều nguồn thông tin.

"Đầu tiên, mình nghe được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người bạn đã học ở đó trước đây", Phương kể. Lời giới thiệu từ những người đã trải nghiệm thực tế luôn là nguồn tham khảo đáng tin cậy nhất. "Sau khi đọc nhiều review trên mạng, mình cảm thấy rất ấn tượng với chương trình giảng dạy của LangGo và chất lượng đội ngũ giảng viên".

Nhưng điều thuyết phục Phương nhất chính là triết lý giáo dục của LangGo: "Điều thuyết phục mình nhất chính là môi trường học tập: luôn hỗ trợ, linh hoạt và được thiết kế dành riêng cho những bạn muốn tiến bộ nhanh nhưng vẫn bền vững".

IELTS LangGo: Đồng hành cùng thế hệ trẻ "Unlock" tiềm năng

Câu chuyện thành công của Vân Khánh và Lâm Phương không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ phương pháp giảng dạy độc đáo và triết lý giáo dục tiên tiến của IELTS LangGo.

Đội ngũ giảng viên tinh hoa

IELTS LangGo tự hào với quy trình tuyển chọn giảng viên nghiêm ngặt, chỉ 34.6% ứng viên đạt yêu cầu. Mỗi giảng viên không chỉ cần có trình độ IELTS 8.0+ mà còn phải vượt qua đánh giá năng lực sư phạm nghiêm túc. Điều này đảm bảo họ không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn biết cách truyền đạt kiến thức hiệu quả, phù hợp với từng học viên.

Mỗi giảng viên tại IELTS LangGo đều có trình độ cao, theo sát học viên.

Triết lý "Học IELTS không chỉ là tấm vé mà là năng lực thực"

Khác với nhiều trung tâm chỉ tập trung vào "ôn thi lấy điểm", LangGo hướng đến việc phát triển năng lực tiếng Anh thực tế. Hệ thống AI Portal và công cụ "Writing Xpert" hỗ trợ học viên theo dõi tiến độ và nhận phản hồi tức thì, giúp việc học trở nên chủ động và hiệu quả hơn.

Với tỷ lệ học viên đạt target band lên đến 96%+, LangGo chứng minh cam kết đầu ra không chỉ là lời hứa suông mà là trách nhiệm với từng học viên.

Những kết quả học viên đạt được khi học tại IELTS LangGo.

Cơ hội "Unlock The IELTS 2025"

Những câu chuyện như của Vân Khánh và Lâm Phương chính là nguồn cảm hứng để IELTS LangGo cùng Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh Liên trường "Unlock the IELTS 2025". Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng bao gồm tiền mặt và học bổng, đây là cơ hội vàng để học sinh THPT thử sức và phát triển kỹ năng tiếng Anh.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm môi trường học tập chất lượng để chinh phục IELTS và phát triển năng lực tiếng Anh toàn diện

