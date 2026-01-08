“Nâng bước thủ khoa” tại Hà Nội: Khi ước mơ giảng đường được tiếp sức từ yêu thương

SVO - Không chỉ là buổi lễ trao học bổng, “Nâng bước Thủ khoa năm 2025” tại Hà Nội còn là nơi hội tụ của những giấc mơ, nước mắt và niềm tin. 20 tân sinh viên xuất sắc khu vực phía Bắc đã được tiếp sức để vững vàng hơn trên hành trình bước vào giảng đường đại học.

Sáng 8/1, tại trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội), chương trình trao học bổng “Nâng bước Thủ khoa năm 2025” dành cho các sinh viên khu vực phía Bắc đã diễn ra trong không khí ấm áp và đầy xúc động. Đây là một trong hai điểm cầu của chương trình, được tổ chức song song với buổi lễ tại TP. Hồ Chí Minh.

“Nâng bước Thủ khoa” là chương trình thường niên do Báo Tiền Phong tổ chức, nhằm vinh danh các thủ khoa, á khoa, thí sinh đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học, đồng thời có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm nay, trên cả nước có 120 sinh viên tiêu biểu được trao học bổng, trong đó Hà Nội là nơi vinh danh 20 gương mặt xuất sắc đại diện cho khu vực phía Bắc.

Theo Ban Tổ chức, từ 93 hồ sơ gửi về từ các trường đại học, học viện khu vực từ Quảng Trị trở ra, những sinh viên được lựa chọn đều hội tụ hai yếu tố: thành tích học tập nổi bật và ý chí vượt khó. Không ít em đạt mức điểm xét tuyển rất cao, từ 27 điểm trở lên; có em được tuyển thẳng nhờ thành tích học tập xuất sắc; và có những trường hợp đặc biệt khi sớm phải đối mặt với mất mát, thiếu thốn trong cuộc sống.

Điều khiến buổi lễ trở nên đặc biệt chính là những câu chuyện phía sau bảng điểm. Nhiều thủ khoa chia sẻ về hành trình học tập đầy gian nan: mồ côi cha hoặc mẹ từ sớm, gia đình thuộc diện khó khăn, phải vừa học vừa làm để nuôi dưỡng ước mơ đại học. Có em coi học tập là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống, để không phụ công lao của người thân đã âm thầm hy sinh.

Khi bước lên sân khấu nhận học bổng, không ít thủ khoa đã bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm vui và cả sự biết ơn. Với các bạn sinh viên, suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, mà còn là lời khẳng định rằng những nỗ lực âm thầm suốt nhiều năm đã được ghi nhận.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, “Nâng bước Thủ khoa” không đơn thuần là trao học bổng, mà còn là hành trình đồng hành cùng sinh viên. Mỗi suất học bổng là một lời nhắn gửi: hãy tin vào bản thân, tin vào con đường mình đã chọn và tiếp tục bước tiếp, dù phía trước còn nhiều thử thách.

Buổi lễ khép lại bằng những cái ôm, những lời chúc và ánh mắt rạng rỡ của các tân sinh viên. Từ Hà Nội, hành trình “nâng bước” ấy sẽ tiếp tục theo chân các thủ khoa đến giảng đường đại học – nơi ước mơ được chắp cánh bằng tri thức, nghị lực và sự sẻ chia.