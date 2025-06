Được kết nạp Đảng năm 18 tuổi, chàng trai yêu văn chương phấn đấu trở thành người chiến sĩ mẫu mực

SVVN - Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi chỉ mới 18 tuổi, Võ Anh Tuấn (sinh năm 2003) đã xem đó là nguồn động lực to lớn để tiếp tục trau dồi bản thân ở môi trường mới - Học viện An ninh nhân dân. Tại đây, nam sinh đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, đặc biệt là trong các cuộc thi viết, với mong muốn phấn đấu trở thành người chiến sĩ mẫu mực trong tương lai.

Ban đầu, vì chưa có định hướng rõ ràng về ngành học, Anh Tuấn đã thi vào một trường đại học thuộc lĩnh vực kinh tế. Nhưng sau một thời gian học tập, nam sinh nhận thấy bản thân không hợp với ngành học đã chọn cùng các con số và tính toán. Vì vậy, Anh Tuấn đã quyết tâm lần nữa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để rẽ sang một hướng đi mới.

“Khi ấy, mình đã ấp ủ đam mê trở thành một chiến sĩ Công an. Mình biết đây cũng là ước mơ còn dang dở của ông nội và bố mẹ mình nên mọi người đã động viên, ủng hộ mình theo đuổi ngành này. Bên cạnh đó, Học viện An ninh nhân dân mà mình hướng đến cũng là cái nôi đào tạo lực lượng Công an ưu tú. Do đó, mình đã cố gắng thi đỗ Học viện với mong muốn hiện thực hóa ước mơ của bản thân và cả gia đình.” - Anh Tuấn chia sẻ.

Bước chân vào môi trường học tập mới, Anh Tuấn không khỏi bỡ ngỡ với sự nghiêm ngặt và cường độ tập luyện vất vả của lực lượng vũ trang. Chàng trai đã bị choáng ngợp và lo lắng khi tham gia đợt huấn luyện đầu khóa nhưng chỉ cần nghĩ tới gia đình cũng như trách nhiệm của bản thân, Anh Tuấn lại có thêm động lực để cùng bạn bè cố gắng thích nghi và vượt qua những thử thách đó.

Nhờ sở hữu kết quả học tập và rèn luyện tốt nên ngay từ khi còn học THPT, Anh Tuấn đã vinh dự được kết nạp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chàng trai cho biết bản thân cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18. Đó cũng là hành trang quý giá mà Anh Tuấn mang theo khi bước vào cánh cổng đại học, giúp cậu nhanh chóng hòa nhập và năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Được tín nhiệm giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Anh Tuấn xem điều này là động lực để phát huy khả năng, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, từ đó gặt hái được nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào truyền thông của Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân.

Mặc dù xuất phát điểm là một học sinh khối tự nhiên nhưng Anh Tuấn lại rất yêu văn chương, có đam mê viết lách và từng đạt giải trong các kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp huyện, cấp tỉnh Nghệ An. Nam sinh bộc bạch: “Mình thích viết nhật ký và thường lướt internet, đọc báo điện tử cũng như tham gia các hội nhóm về văn chương trên Facebook để tìm hiểu về các cuộc thi do các cấp, ban, ngành phát động. Mình mong muốn được thử sức với đa dạng các cuộc thi để thỏa niềm đam mê của bản thân và có thêm nhiều trải nghiệm quý giá.”

Ở mỗi cuộc thi, Anh Tuấn luôn đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết để cố gắng trau chuốt từng phần. Đồng thời, nam sinh không ngừng tìm tòi, tham khảo thêm thông tin liên quan đến cuộc thi thông qua các tài liệu sách, báo và internet, kết hợp học hỏi từ những người đi trước giàu kinh nghiệm, chuyên môn. Dù không phải cuộc thi nào cũng mang lại cho Anh Tuấn kết quả như ý nhưng chàng trai không vì vậy mà nản lòng.

Bắt đầu từ các cuộc thi trong Học viện, Anh Tuấn đã đạt được những thành tích nhất định như: giải Nhì cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật phòng chống ma tuý và Luật Căn cước”; giải Ba cuộc thi “Sáng kiến chuyển đổi số trong Học viện An ninh nhân dân”; giải Ba cuộc thi “Luật Cảnh sát cơ động và Kế hoạch thắng lợi phản gián CM12”. Ngoài Học viện, Anh Tuấn từng tham gia và đạt giải B cuộc thi viết “Vượt lên số phận” do Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức.

Đặc biệt, Anh Tuấn vô cùng bất ngờ khi tác phẩm của mình vượt qua hơn 22.000 tác phẩm khác và xuất sắc đạt giải Ba cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” do Báo Giáo dục Thời đại tổ chức. Những thành quả này đều là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm niềm tin cho chàng trai trên hành trình theo đuổi đam mê viết lách.

Bên cạnh các cuộc thi viết, Anh Tuấn vẫn luôn chú trọng và không ngừng nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Bằng chứng là chàng trai đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2023-2024, Sinh viên 5 tốt cấp Học viện và giải Ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Hiện tại, Anh Tuấn chuẩn bị bước vào năm cuối của thời sinh viên và đã sẵn sàng cho kỳ thực tập sắp tới. Nam sinh mong muốn trở thành một người chiến sĩ Công an vừa hồng, vừa chuyên, mẫu mực vì dân và luôn giữ trong mình ngọn lửa của lòng nhiệt thành, sự đam mê với văn chương. Anh Tuấn hi vọng các bạn sinh viên có thể phát huy thật tốt sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình: Hãy dám dấn thân, dám thay đổi, tự tin vào bản thân và đóng góp thật nhiều cho đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

