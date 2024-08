Fashionista gen Z Harry Nista theo đuổi phong cách 'lạ đời', lên tiếng khi bị nói quá nữ tính

SVVN - Harry Nista nổi bật với phong cách thời trang đậm chất cá nhân và độc đáo khi kết hợp giữa hai yếu tố nữ tính, nam tính trong cùng một kiểu, trong cùng một kiểu trang phục. Mới đây, fashionista gen Z này tiếp tục thể hiện màu sắc thời trang đầy sức hút và khác biệt của mình trong bộ ảnh 'Mâm trên mâm dưới'.

Harry Nista tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 2000, tại Phú Yên. Sở hữu gương mặt góc cạnh, có thể biến hóa đa dạng với nhiều phong cách thời trang khác, nhưng Harry Nista vẫn tạo ra được "chữ ký" cá nhân đặc biệt. Vào năm 2023, anh gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bằng đoạn video sải bước trên đường phố Sài Gòn trong trang phục đồ bộ có họa tiết chăn con công kết hợp cùng 'hot TikToker' Miles Moretti.

Thừa thắng xông lên, Harry Nista liên tục ghi điểm trong mắt các "tín đồ" yêu thích thời trang bằng sự sáng tạo độc đáo, phong cách khác biệt khi mang đến những trang phục có sự giao thoa mạnh mẽ giữa sự mềm mại nữ tính và lịch thiệp nam tính. Hơn nữa, sự táo bạo của anh còn nằm ở việc vận dụng những họa tiết, chất liệu, phụ kiện hay kiểu phục trang thuần Việt và biến tấu chúng theo xu hướng thời đại.

Chàng trai gen Z này cho biết: “Cõ lẽ, từ chiếc máy may của dì mà mình có được yêu thích lớn với thời trang và sáng tạo. Từ nhỏ, mình đã rất thích mượn máy may của dì để làm ra cái này cái nọ. Càng lớn lên thì mình hiểu được thời trang giống như hơi thở của mình. Do đó, mình cứ mày mò, học hỏi, thử nghiệm, thất bại rồi lại trau dồi để nghiên cứu các trang phục sao cho hợp lý nhất, chỉn chu, thời trang nhất. Và bộ ảnh lần này cũng đến từ sự nghiên cứu của mình”.

Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng, phong cách lẫn tư duy thời trang của Harry Nista quá nữ tính. Trước lời nhận định này, anh bày tỏ: “Mình thích sự nổi bật lẫn cân bằng. Với mình, thời trang luôn tồn tại song song giữa sự nữ tính và nam tính. Không nhất thiết nam lúc nào cũng mặc vét và thể hiện sự mạnh mẽ, vẫn có những khía cạnh dịu dàng hơn. Như mình có chia sẻ, thời trang thật ra là một loại ngôn ngữ đặc biệt, một tuyên ngôn mà không phải ai cũng dễ dàng đồng cảm”.

Với việc ra mắt bộ ảnh Mâm trên mâm dưới, Harry Nista cũng lần nữa khẳng định: “Đánh giá trái chiều là điều không tránh khỏi. Nhưng như tinh thần của bộ ảnh mà mình ra mắt, sự bình đẳng, thì mình nghĩ, sáng tạo cũng cần bình đẳng. Và đã là sáng tạo thì phải đón nhận những ý kiến đa chiều để mình tìm thấy những góc nhìn thú vị hơn trong cuộc sống. Đó cũng là cảm xúc mà thời trang cho mình khi mình mày mò ra các kiểu 'mix and match' trang phục mang rõ dấu ấn cá nhân như thế”.

Bộ ảnh sử dụng các kiểu trang phục truyền thống, đơn giản nhưng vẫn đủ sức tạo ra ngôn thị giác mạnh mẽ nhằm phản ánh sự bất bình đẳng về vai vế của đàn ông, đàn bà trong xã hội. Đây là tác phẩm nghệ thuật thời trang, đồng thời cũng là một tuyên ngôn mạnh mẽ về bình đẳng giới.

Anh chia sẻ: “Với Harry, thời trang ngoài tính ứng dụng trong cuộc sống nó còn là một loại ngôn ngữ có sức mạnh để nói lên cá tính của một người. Bản thân Harry bên ngoài là người khá rụt rè. Nhưng với thời trang, Harry cảm thấy mình giống như một 'chú cá gặp nước' vậy. Harry có thể thỏa sức sáng tạo để đưa ra thông điệp mà mình muốn truyền tải cho người đối diện, thậm chí là một giá trị quan mà mình cảm nhận được đối với các vấn đề trong cuộc sống. Và bộ ảnh này giống như một trang nhật ký của Harry vậy, khi mình cảm nhận được sự chênh lệch về bình đẳng giới”.