Giải mã sức hút của cặp đôi Kim Go Eun và Roh Sang Hyun, đây mới là 'phản ứng kỳ diệu của tình yêu'

SVVN - 'Love in the Big City' phát hành poster và trailer đầu tiên trước khi ra mắt vào tháng Mười.

Bộ phim lãng mạn, Love in the Big City (do Lee Eon Hee đạo diễn, Showbox và Whale & Organic sản xuất) đã phát hành poster và trailer chính thức đầu tiên.

Bộ phim đã thu hút sự chú ý khi được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 49, gần đây đã tiết lộ poster đầu tiên ghi lại năng lượng 'tươi sáng và tự do' của Kim Go Eun và Roh Sang Hyun trong một bối cảnh thoải mái.

Đoạn giới thiệu đầu tiên, cũng được phát hành, bắt đầu bằng cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai nhân vật hoạt bát, Jae Hee và Heung Soo, mang lại nụ cười ngay từ đầu. Sự quyến rũ tự nhiên và trung thực của Jae Hee, trái ngược với bản chất bí ẩn và kín đáo của Heung Soo, mang đến một động lực mới cho câu chuyện. Quan điểm trái ngược về tình yêu giữa hai người, cùng với nhiều tình tiết diễn ra khi họ điều hướng mối quan hệ độc đáo của mình, dự kiến ​​sẽ gây được tiếng vang sâu sắc với khán giả.

Dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất cùng tên của tác giả Park Sang Young, Love in the Big City khắc họa câu chuyện tình yêu độc đáo của một người phụ nữ phóng khoáng, sống cuộc sống không quan tâm đến ý kiến ​​của người khác và một người đàn ông là bậc thầy trong việc che giấu bí mật. Với sự tham gia của Kim Go Eun và Roh Sang Hyun và được đạo diễn bởi Lee Eon Hee của Love Exposure, Missing và The Accidental Detective 2: In Action, bộ phim dự kiến ​​phát hành vào ngày 2/10.