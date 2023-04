Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ

SVVN - Ngày hội hiến máu nhân đạo 'Chủ nhật Đỏ' lần thứ XV, năm 2023 do báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 và Công ty Amway Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TP. HCM, sáng ngày 18/4. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã thu về 325 đơn vị máu.

SVVN - Vũ Như Tuyết đang được biết đến là người mẫu ảnh tự do trẻ tài năng. Từng là một người khó hòa nhập với cộng đồng, sợ đám đông, gặp nhiều va vấp trong cuộc sống, Như Tuyết đã phá bỏ “rào cản” và chinh phục thành công nghề, xây dựng được tên tuổi như hiện tại.

SVVN - Dành niềm đam mê với diễn xuất và chụp ảnh từ nhỏ, Trà My hiện đang được biết đến là người mẫu ảnh tự do. Sở hữu gương mặt sáng, vẻ đẹp ngọt ngào, cùng sự chỉn chu trong từng bộ ảnh, Trà My luôn để lại ấn tượng với cộng đồng mạng và dành được sự yêu mến.