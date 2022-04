Gợi ý những địa điểm du lịch không quá xa TP. HCM dịp Giỗ Tổ

SVVN - Nhiều bạn trẻ tại TP. HCM đã lên kế hoạch cho những điểm đến gần TP. HCM nhân dịp Lễ Giỗ Tổ năm nay.

Khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai)

Khu du lịch Bửu Long cách trung tâm TP. HCM khoảng 40 km, thuộc tỉnh Đồng Nai. Đây là điểm đến lý tưởng cho bạn trẻ và nhóm bạn đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Dừng chân ở khu du lịch Bửu Long, bạn trẻ sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh tự nhiên đa dạng, bao gồm sông hồ, núi non, chùa chiền như khu Sơn Nữ, báo đảo Long Sơn, Thiên Hậu Cổ Miếu, hồ Long Ẩn… Tất cả tạo nên không gian thiên nhiên ấn tượng.

Làng nổi Tân Lập (Long An)

Làng nổi Tân Lập nổi tiếng với con đường xuyên rừng, là một điểm đến thú vị trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Làng nổi Tân Lập cách TP. HCM khoảng 100 km. Nơi đây thực tế là một khu rừng tràm với hệ động thực vật phong phú. Đến đây, bạn trẻ có thể đi xuồng ba lá len lỏi giữa những dòng kênh nhỏ, sau đó thả bước tản bộ trong rừng và ngắm nhìn thiên nhiên hoang sơ, kỳ bí.

Công viên Kỳ quan Thế giới (Long An)

Công viên Kỳ quan Thế giới nằm trong khuôn viên của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nơi đây có các mô hình thu nhỏ của nhiều công trình nổi tiếng thế giới như Tháp nghiêng Pisa (Ý), Tháp Eiffel (Pháp), Nhà hát con sò (Úc), Cầu tháp London (Anh), tượng Nữ thần Tự do (Mỹ)… Công viên Kỳ quan Thế giới này nằm cách TP. HCM chỉ khoảng 45 km.

Khu du lịch Long Điền Sơn (Tây Ninh)

Cách TP. HCM khoảng 80 km, khu du lịch Long Điền Sơn ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên và có rất nhiều trò chơi hấp dẫn, thú vị. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp “non nước hữu tình” ở nơi đây. Một số trải nghiệm vui chơi như: Công viên nước, hồ Thiên nga, xe đạp nước, rồng bay, đĩa bay, đu quay dây, tàu lượn siêu tốc, xe đua F1… thật hấp dẫn. Ngoài ra, còn có khu mô tả 18 tầng địa ngục sống động và thưởng thức những thước phim 5D tại khu chiếu phim… Được xây dựng là khu du lịch sinh thái nên cảnh quan của Long Điền Sơn nhiều cây xanh, có khá nhiều bãi cỏ rộng để bạn trẻ tổ chức cắm trại, nghỉ ngơi hay tổ chức team building.

Làng tre Phú An và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương)

Làng tre Phú An (Bình Dương) nằm cách TP. HCM hơn 55 km. Đây không những là khu bảo tồn tre tự nhiên lớn nhất cũng như sớm nhất tại Việt Nam mà còn là địa điểm du lịch xanh lý tưởng cho những ngày cuối tuần. Nơi đây lưu giữ khoảng 1.500 bụi tre, với nhiều giống loài khác nhau, hứa hẹn sẽ đem lại cho người yêu thiên nhiên nhiều điều lý thú. Làng trẻ Phú An ngay sau khu Du lịch Đại Nam.

Khu du lịch này sở hữu nhiều không gian vui chơi, giải trí, tham quan thú vị, bao gồm trường đua, biển nhân tạo, vườn bách thú, đền thờ và khu trò chơi. Bạn sẽ được tha hồ tham quan nhiều cảnh đẹp, đền thờ độc đáo hay khám phá nhiều loài động vật quý hiếm. Ngoài ra, bạn trẻ cũng sẽ thoải mái vui chơi với các trò chơi được xếp theo nhiều cấp độ: Phổ thông, cảm giác mạnh và mạo hiểm.

Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP. HCM)

Rừng ngập mặn Cần Giờ (hay còn gọi Rừng Sác) đã được UNESCO công nhận là khu vực dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2000. Hiện tại, đây không chỉ là một khu rừng phòng hộ bảo vệ hàng triệu cư dân TP. HCM, mà còn là một địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng thu hút khách du lịch ở Việt Nam.

Ngoài ra, ở đây còn có nhiều hoạt động du lịch thú vị như đi thuyền trên sông. Các bạn trẻ trong chuyến du lịch Cần Giờ sẽ không nghĩ rằng mình đang đến một huyện ở vùng ngoại ô TP. HCM mà thấy thấy mình như đang ở Cà Mau hoặc Kiên Giang, với rừng ngập mặn và rừng tràm rộng lớn. Rễ của các cây ở hai bên sông xoắn với nhau, rồi lan ra và cắm sâu vào lòng đất, tạo thành những hình thù lạ lẫm, đẹp mắt.

Cắm trại ở hồ Trị An (Đồng Nai)

Nằm cách TP. HCM khoảng 80 km, hồ Trị An dần trở thành địa điểm vui chơi cho nhiều bạn trẻ trong dịp cuối tuần và các dịp lễ.

Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai, thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hồ là nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An. Tuy là hồ nước nhân tạo nhưng hồ Trị An vẫn mang cho mình một nét đẹp riêng biệt, không lẫn vào đâu.

Nơi đây có không gian rộng, thoáng đãng, không khí cũng rất dễ chịu, thích hợp cho những bạn trẻ thích tham gia du lịch bụi và ở lại qua đêm.

Glamping (cắm trại cao cấp) được ghép bởi “glamorous” và “camping” là một trong những từ khóa 'hot', trở thành xu hướng mới hiện nay. Phong cách cắm trại này được ưa chuộng bởi sự tiện nghi, tính riêng tư nhưng vẫn đảm bảo không gian thoáng mát, gần gũi thiên nhiên. Các điểm glamping ở TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh... ngày càng được các bạn trẻ yêu thích, lựa chọn trong những dịp nghỉ lễ.