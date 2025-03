Hàng trăm bạn trẻ đổ xô về check-in chia tay 'Hàm cá mập' trước khi bị dỡ bỏ

SVVN - Những ngày gần đây, tòa nhà "Hàm cá mập" bên Hồ Gươm bỗng trở thành tâm điểm check-in nóng hơn bao giờ hết. Trước thông tin công trình sắp bị tháo dỡ để mở rộng không gian công cộng, hàng trăm bạn trẻ đổ xô đến đây để tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng.

Suốt hơn 30 năm qua, "Hàm cá mập" - tòa nhà với thiết kế mái nhô ra đặc trưng bên Hồ Gươm luôn là một trong những công trình gây nhiều tranh cãi nhất ở trung tâm Hà Nội. Nhiều người cho rằng kiến trúc của nó phá vỡ cảnh quan lịch sử quanh Hồ Gươm, nhưng cũng không ít người đã quen với sự tồn tại của nó như một phần không thể thiếu và mang tính biểu tượng của thành phố.

Tuy nhiên, khi thông tin tòa nhà sẽ bị tháo dỡ để cải tạo không gian xung quanh Hồ Gươm được công bố, không ít người, đặc biệt là giới trẻ, lại cảm thấy tiếc nuối. Nhiều bạn vội vã ghé thăm để kịp ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm, biến nơi đây thành điểm check-in đông đúc bậc nhất Hà Nội những ngày này. Dù là ngày thường, khu vực xung quanh "Hàm cá mập" vẫn đông nghịt người trẻ đến chụp ảnh.

Vũ Minh Thu (sinh năm 2003) đã quyết định xin nghỉ một buổi làm để ghé qua chụp ảnh tại "Hàm cá mập". "Mình cảm thấy tiếc nuối vì công trình này đã tồn tại suốt nhiều năm, tốn không ít thời gian và kinh phí để xây dựng. Nhưng nếu việc tháo dỡ giúp không gian bờ hồ trở nên thông thoáng, hài hòa hơn thì cũng là một thay đổi tích cực." - Thu chia sẻ.

Nguyễn Khánh Huyền (sinh năm 2003, sinh viên năm cuối Trường Đại học Đông Á) cho biết rằng khi nghe tin "Hàm cá mập" sắp bị tháo dỡ, cô và bạn bè đã tranh thủ đến đây check-in lần cuối. Huyền chia sẻ: "Tòa nhà "Hàm cá mập" nằm ngay trung tâm Hà Nội, là điểm đến quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ và cả du khách. Vào cuối tuần, nơi này luôn nhộn nhịp nhưng giờ tháo dỡ rồi thì có lẽ không gian sẽ trở nên trống trải hơn."

Tương tự, Nguyễn Minh Khang (sinh năm 2006, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cũng đến "Hàm cá mập" trong những ngày cuối cùng trước khi kiến trúc này biến mất. Khang cho biết: "Dù không thường xuyên ghé vào nhưng mình đã đi qua đây rất nhiều lần. Với mình, "Hàm cá mập" là một trong những địa điểm đẹp và nổi tiếng của Hà Nội. Ngồi ở các quán cà phê trên tòa nhà này có thể ngắm trọn Hồ Gươm và phố phường tấp nập bên dưới - một trải nghiệm rất đặc biệt."

Khi biết tin công trình sắp bị tháo dỡ, Khang bày tỏ sự tiếc nuối: "Mình thấy hơi buồn vì đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu của Hà Nội. Mất đi "Hàm cá mập" cũng đồng nghĩa với việc mất đi một điểm hẹn quen thuộc để rủ bạn bè, gia đình đi chơi và tụ tập."

Đỗ Trang Nhung (sinh năm 2006, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến lượng người đổ về "Hàm cá mập" những ngày này: "Mình nghĩ đi vào giữa tuần thì sẽ vắng hơn, nhưng khi đến nơi mới thấy rất đông. Không chỉ các bạn trẻ mà cả nhiều cô chú cũng ghé qua để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Điều đó cho thấy "Hàm cá mập" dù gây tranh cãi nhưng vẫn là một phần ký ức của nhiều người Hà Nội."

Trong khi đó, Nguyễn Hà An (sinh năm 2011) mang trong mình một lý do sâu sắc hơn khi quay lại "Hàm cá mập" để tham quan lần cuối trước khi tháo dỡ. "Trước đây, ông bà thường đưa em ra đây chơi, bây giờ ông bà mất rồi nên em muốn đến để ôn lại kỷ niệm. Em đứng đây từ 2 giờ chiều đã thấy rất đông, mà lượng người vẫn cứ tăng lên. Chắc là mọi người cũng đến để lưu giữ những khoảnh khắc cùng người thân." - Hà An bộc bạch.

Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2000) cũng tranh thủ cùng bạn bè đến "Hàm cá mập" chụp ảnh dù nơi này đang rất đông đúc. Khi được hỏi vì sao lại chọn đến "Hàm cá mập" trong thời điểm này, Thảo cho biết: "Lý do đơn giản thôi, vì sắp tới công trình sẽ bị phá bỏ nên mình muốn lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè. Sau này, khi nhớ lại, mình có thể xem lại ảnh hoặc cho con cháu mình thấy nơi này từng tồn tại."

Trước đây, Thảo thường xuyên ghé "Hàm cá mập" và vào bên trong tòa nhà gọi đồ uống, nhưng chưa từng chụp tấm ảnh nào. Vì vậy, cô muốn nhân cơ hội này để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng.

"Hàm cá mập" rồi sẽ lùi vào dĩ vãng, nhưng trong những ngày cuối cùng, nơi đây vẫn là điểm hẹn của hoài niệm, là nơi chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ và chan chứa cảm xúc của rất nhiều bạn trẻ.

(Ảnh: NVCC)