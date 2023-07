‘Hành trình tiếp lửa truyền thống’ cho cán bộ, chiến sĩ trẻ TP. HCM

SVVN - Chiều tối ngày 28/7, tại Công viên Lãnh Binh Thăng, đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hành trình tiếp lửa truyền thống”, do Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM, Ban Giám đốc Công an TP. HCM và Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện ‘Hành quân Xanh’ phối hợp tổ chức.

Là một hoạt động trọng tâm được diễn ra trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè của Thanh niên TP. HCM, Hành trình “Tiếp lửa truyền thống” cho cán bộ, chiến sĩ trẻ tại các đơn vị Lực lượng vũ trang thành phố được tổ chức, với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia thực hiện “xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, có thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh”.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện “truyền lửa” cùng các chiến sĩ có thành tích tiêu biểu như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Trần Văn Hiền, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC; Trung úy Cao Hoài Nhơn, công an P. 12, Q. 11.

Kết thúc chương trình, đoàn viên, thanh niên Công an TP. HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm 12 Anh hùng liệt sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định (T4), tiền thân của lực lượng Công an TP. HCM ngày nay.

Trước bia tưởng niệm linh thiêng khắc tên các Anh hùng liệt sĩ và chiến công vang dội của Lực lượng vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định, các đại biểu bồi hồi, xúc động khi ôn lại lịch sử, những chiến công hào hùng, oanh liệt, những ngày tháng không thể quên của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

"Ra đời vào ngày 19/3/1961, lực lượng Ban bảo vệ an ninh Khu Sài Gòn - Gia Định (viết tắt là ANT4), dù chịu cảnh lao tù hay cầm súng chiến đấu, các chiến sĩ ANT4 luôn giữ trọn khí tiết người cộng sản, mưu trí, sáng tạo trong các đánh trận. Chính những người con ưu tú ấy đã làm nên những chiến công hiển hách, tô đậm thêm trang sử vẻ vang của ANT4 nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ. Từ đó phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", lãnh đạo Công an TP. HCM chia sẻ.

Tại chương trình, Công an TP. HCM phối hợp với Thành Đoàn TP. HCM, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Xây dựng, trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên, Công ty TNHH NIPPON PAINT Việt Nam ký kết xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia cải tạo không gian đô thị, xây dựng mỹ quan TP. HCM, giai đoạn 2023 – 2025.