Hành trình trở thành Á quân MC của chàng trai sinh viên trường nghệ thuật

SVO - “Điểm yếu chỉ là vạch xuất phát, không phải đích đến” - Đó là tôn chỉ sống của Nguyễn Long Khánh, chàng sinh viên năm hai, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, người đã biến những khiếm khuyết về giọng nói thành bệ phóng để chạm tay vào ước mơ nghệ thuật.

Nguyễn Long Khánh chiến thắng giải thưởng Á quân cuộc thi MC Contest and Master Voice Actor 2025.

Khởi đầu từ những "rào cản" tưởng chừng không thể vượt qua

Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, Nguyễn Long Khánh (2006) mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với ánh đèn sân khấu. Nhưng ít biết rằng, con đường theo đuổi nghệ thuật của cậu sinh viên không hề trải đầy hoa hồng.

Bên ngoài vẻ điển trai, Long Khánh vẫn luôn mặc cảm với những khuyết điểm chí mạng đối với giọng nói của mình khi bị yếu, nói nhanh và không tròn vành rõ chữ. Chính những rào cản này đã khiến Long Khánh từng sống trong sự tự ti, run rẩy mỗi khi đứng trước đám đông, đặc biệt khi cậu biểu diễn trên sân khấu. Những lời nhận xét khiếm nhã về chất giọng của cậu như những chiếc gai găm vào lòng tự trọng của một chàng trai trẻ.

Long Khánh tâm sự: “Vì mình học lớp diễn viên, nên bạn bè cùng lớp mình hay chê cười mình có yếu điểm về giọng nói. Mình rất xấu hổ và bắt đầu tập luyện để chỉnh sửa chất giọng và phát âm. Hành trình sửa giọng của mình không bắt đầu trên sân khấu lớn, mà bắt đầu từ chiếc gương nhỏ trong căn phòng trọ". Mỗi tối, Khánh lại đứng đó, đọc đi đọc lại từng bài, uốn nắn từng nguyên âm, phụ âm. "Nhiều khi đọc sai, sửa mãi không được, mình lại buồn bã và tự trách bản thân sao lại như vậy. Rồi sau đó, mình lại tự biến thành 'giám khảo' khắc nghiệt nhất của nhắc nhở bản thân và tải thêm các video phát âm chuẩn, ghi âm lại giọng nói, nghe đi nghe lại hàng chục lần để tìm ra những lỗi sai nhỏ nhất", Khánh chia sẻ thêm.

Ngoại hình điển trai của Long Khánh.

"Với mình, nghệ thuật không cần sự hoàn hảo; nghệ thuật cần sự chân thật. Và chính sự không hoàn hảo đã thôi thúc tôi phải nỗ lực gấp đôi ba lần người khác". – Long Khánh chia sẻ.

Có những ngày mệt mỏi đến rã rời, hơi thở không đủ để giữ nhịp, nhưng khát khao được kể chuyện, được chạm đến cảm xúc khán giả đã giữ chân Long Khánh lại. Cậu vẫn chấp nhận đánh đổi thời gian giải trí, chấp nhận những giờ tập luyện khản đặc cả cổ họng để đổi lấy sự tiến bộ dù là nhỏ nhất.

Hành trình "mài ngọc" thầm lặng

Không đầu hàng trước khó khăn, Long Khánh bắt đầu cuộc hành trình sửa giọng từ con số 0 tròn trĩnh. Đó là những đêm dài đứng trước gương độc thoại, là hàng trăm lần nghe lại bản ghi âm giọng nói của chính mình để nhặt ra từng lỗi phát âm nhỏ nhất. Long Khánh từ bỏ những cuộc vui của tuổi trẻ để vùi mình vào các clip hướng dẫn phát âm chuẩn, tập cách hít thở, điều tiết cột hơi.

Sự "lì lợm" đó cuối cùng đã kết trái ngọt. Những nỗ lực âm thầm sau cánh gà đã đưa Khánh đến với khoảnh khắc rực rỡ nhất: Đăng quang Á quân 2 cuộc thi MC Contest And Masters Actor và nhận giải thưởng Diễn viên lồng tiếng ấn tượng.

Long Khánh toả sáng và tự tin trong vòng 2 phần thi lồng tiếng của cuộc thi.

Khát vọng về một nghệ sĩ đa năng và người truyền cảm hứng

Đối với Long Khánh, cậu cho biết: “Nghệ thuật không chỉ là ánh hào quang, mà là nơi để mình được sống đúng với nhịp đập của trái tim. Không dừng lại ở danh hiệu Á quân, mình mong muốn đặt trở thành một nghệ sĩ đa năng – một diễn viên có chiều sâu kết hợp cùng lối dẫn chương trình chuyên nghiệp, làm chủ từ Talkshow đến các sự kiện truyền hình trực tiếp”.

Nghệ sĩ Quang Tèo và Long Khánh tham gia bộ phim hài Tết.

Hiện tại, với định hướng trở thành một nghệ sĩ đa năng, Long Khánh không chỉ dừng lại ở vai trò MC mà còn trau dồi kỹ năng diễn xuất và "voice acting". Đặc biệt, chàng trai trẻ còn ấp ủ ước mơ trở thành người truyền cảm hứng, mở ra những không gian chia sẻ cho các bạn trẻ cũng đang chịu tổn thương vì tự ti ngoại hình hay giọng nói.

Đáng quý hơn, chàng trai 19 tuổi còn ấp ủ dự định mở những lớp chia sẻ kỹ năng cho các bạn trẻ đang gặp khiếm khuyết về giọng nói và ngoại hình. Long Khánh muốn dùng chính câu chuyện của mình để chữa lành và tiếp thêm sức mạnh cho những tâm hồn đang tổn thương, giúp họ hiểu rằng: Sợ hãi chỉ là nhất thời, kiên trì mới là mãi mãi.

Long Khánh tham gia đóng TVC Tết.

Câu chuyện của Nguyễn Long Khánh là minh chứng sống động cho việc: Xuất phát điểm của bạn có thể không tốt, nhưng nếu bạn đủ kiên trì để "chiến thắng chính bản thân mình", thế giới sẽ phải lắng nghe tiếng nói của bạn. Điểm yếu chưa bao giờ là dấu chấm hết, nó chỉ là vạch xuất phát để ta bắt đầu một cuộc chạy đua vĩ đại hơn với chính bản thân mình.