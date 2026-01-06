Tân cử nhân BUV và con đường nghiên cứu trí tuệ nhân tạo được hình thành từ giảng đường đại học

SVO - Nguyễn Thiện Quang (sinh năm 2003), tân cử nhân chương trình Khoa học Máy tính khóa 2210CT của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), hiện là AI Researcher (Nghiên cứu viên trí tuệ nhân tạo) tại Tập đoàn LacBird. Tốt nghiệp First Class (Xuất sắc) cùng hành trình trưởng thành từ học bổng 100% BUV, Quang ghi dấu ấn với tư duy công nghệ gắn thực tiễn, các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành tích nổi bật tại các hackathon quốc tế.

Từ học bổng toàn phần đến bằng First Class

Chia sẻ về lý do chọn ngành, Thiện Quang cho biết quyết định này được hình thành từ lần tham dự Open Day, khi anh ấn tượng với môi trường học tập cởi mở, khuyến khích sáng tạo và cộng đồng sinh viên năng động. Theo anh, chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính tại BUV được thiết kế gắn với thực tiễn, thường xuyên cập nhật công nghệ mới, giúp kiến thức học tập trên giảng đường có tính ứng dụng cao trong công việc nghiên cứu AI.

Nguyễn Thiện Quang tốt nghiệp chương trình Khoa học Máy tính Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Ba năm kể từ khi nhận học bổng 100% của BUV, Thiện Quang đã đi qua một hành trình nhiều dấu ấn và trưởng thành. Chuẩn bị khép lại quãng đời sinh viên với tấm bằng Xuất sắc, cùng hành trang quý giá nhất - những kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm đa dạng tại BUV, Quang nhìn lại những năm tháng tại đại học với nhiều xúc cảm: “Ba năm tại đại học với mình như một giấc mơ trở thành hiện thực. Không chỉ được theo đuổi ngành học mơ ước, mình còn trân quý những cơ hội được sáng tạo, được học tập và làm việc cùng các thầy cô giàu kinh nghiệm, cũng như được kết nối với những người bạn tài năng đã đồng hành và truyền cảm hứng cho mình qua nhiều dự án lớn nhỏ”.

Thiện Quang tham gia Global Start-up Design Thinking Hackathon tại Hàn Quốc, nơi nhóm của Quang xuất sắc giành giải Vàng - giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Không giới hạn bản thân, mở rộng “nhiều phiên bản” từ giảng đường

Tuy là sinh viên chương trình Khoa học Máy tính nhưng Thiện Quang không đóng khung bản thân trong khuôn khổ học thuật thuần túy, bởi Quang cho rằng chính môi trường năng động tại giảng đường đã giúp anh mạnh dạn bước ra khỏi những “nhãn dán” quen thuộc. Môi trường sinh viên năng động tại BUV giúp Quang sớm nhận ra rằng việc học không nên bị giới hạn trong khuôn khổ ngành đào tạo. Các dự án sinh viên đa dạng, cùng sự hỗ trợ sát sao từ giảng viên trong khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ tại BUV và các đơn vị chức năng, đặc biệt là Ban Công tác và Phát triển Sinh viên, đã tạo điều kiện để anh thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Trong quá trình tham gia hoạt động và dự án, Thiện Quang hình thành tư duy chủ động nắm bắt cơ hội. Với Quang, mỗi trải nghiệm đều là dịp để học hỏi và phát triển bản thân, từ đó không ngừng mở rộng năng lực và tích lũy kinh nghiệm trong suốt quãng thời gian đại học.

Thiện Quang 4 lần được trao Academic Merit Award - giải thưởng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc theo từng kỳ học.

Trong chương trình học, môn Commercial Computing (Tin học thương mại) ở năm hai để lại nhiều dấu ấn với Thiện Quang. Lần đầu tiên, Quang cùng nhóm làm việc với một khách hàng thực tế là chủ nông trại tại ngoại thành Hà Nội, từ khâu tiếp cận, phỏng vấn đến đề xuất giải pháp chuyển đổi số phù hợp. Theo Thiện Quang, dự án giúp cậu tiếp cận rõ hơn các kỹ năng nghiên cứu người dùng và quản lý dự án, đồng thời kiểm chứng tính ứng dụng của kiến thức học thuật.

Bước vào môi trường thực tập, Thiện Quang nhận thấy sự tương thích rõ giữa chương trình đào tạo và yêu cầu doanh nghiệp. Ngay từ kỳ thực tập cuối năm hai, Quang có thể áp dụng kiến thức và kinh nghiệm dự án vào công việc, nhanh chóng thích nghi với chuyên môn. Việc sớm tiếp cận các mô hình quản lý dự án cùng sự chủ động trao đổi với giảng viên và đồng nghiệp giúp Quang có kỳ thực tập hiệu quả và sớm mở ra cơ hội làm việc chính thức.

Từ dự án sinh viên đến hành trang nghề nghiệp

Ở năm cuối đại học, Thiện Quang có thêm cơ hội tổng hợp và vận dụng những kiến thức đã tích lũy thông qua việc điều hành dự án BUV Innovation and Entrepreneurship (BIE) và quá trình tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Ignite Future Innovators 2024. Theo Quang, đây là trải nghiệm mang tính bản lề, giúp chuẩn bị cho chặng đường nghề nghiệp sau khi ra trường. Dự án được hình thành từ sự đam mê và tò mò với thiết kế và phát triển sản phẩm số, được nuôi dưỡng qua các hackathon và dự án cá nhân từ năm nhất. Trước đó, việc đại diện BUV tham dự Global Startup Design Thinking Hackathon 2024 và giành giải cao nhất đã trở thành động lực để nhóm mở rộng sáng kiến, xây dựng Ignite Future Innovators như một không gian kết nối về startup, product và design thinking (tư duy khởi nghiệp, tư duy sản phẩm và tư duy thiết kế) cho cộng đồng sinh viên.

Thiện Quang cùng các bạn sinh viên tham gia tổ chức sự kiện.

Với vai trò Project Deputy Leader (Phó Chủ nhiệm dự án) và đồng sáng lập, Thiện Quang coi BIE và Ignite Future Innovators 2024 là những “sản phẩm” mang dấu ấn cá nhân. Chia sẻ về dự án, Thiện Quang cho biết, anh trân trọng những giá trị mà hành trình này mang lại cho cộng đồng sinh viên BUV, khi tạo điều kiện kết nối những bạn trẻ cùng quan tâm đến startup. Bên cạnh ý nghĩa đó, quá trình triển khai dự án giúp anh đồng thời rèn luyện chuyên môn công nghệ và các kỹ năng như quản lý dự án, điều phối nhân sự, làm việc với đối tác, cũng như mở rộng mạng lưới với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và sản phẩm - những yếu tố quan trọng cho bước khởi đầu nghề nghiệp.

Từ SpeakEase đến khát vọng công nghệ vì cộng đồng

Sau dấu ấn tại Startup Design Thinking Hackathon 2024 với dự án SpeakEase - giải pháp hỗ trợ trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ kết nối với phụ huynh, Thiện Quang cho biết các dự án công nghệ anh theo đuổi vẫn gắn với giá trị nhân văn. Theo Quang, trẻ em khuyết tật cần được trao cơ hội tiếp cận và kết nối bình đẳng. Hiện nhóm dự án tiếp tục duy trì hợp tác, hoàn thiện SpeakEase và nghiên cứu ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn “thuần Việt”, hướng đến việc hỗ trợ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Thiện Quang chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè trong lễ tốt nghiệp.

Nhìn lại ba năm học tập tại đại học, Thiện Quang cảm thấy biết ơn những cơ hội mà môi trường học tại BUV đã đem lại cho mình, cũng như tất cả những sự giúp đỡ, hỗ trợ tới từ các thầy cô và các anh chị nhân viên tại trường. Quang cho rằng quãng thời gian này giúp anh rèn luyện tinh thần dám thử, dám sai và hình thành thói quen học tập suốt đời. Nếu gửi một lời nhắn tới bản thân ở thời điểm nhập học, Quang cho biết sẽ nhắc mình giữ sự ham học hỏi, nhiệt huyết và kiên trì trước thất bại. Đây cũng là thông điệp Thiện Quang mong muốn chia sẻ với các tân sinh viên, hướng tới một hành trình đại học chủ động và nhiều giá trị.

(Ảnh: NVCC)