‘Vượt khó trở lại giảng đường’, nam sinh viên dân tộc Thái chinh phục học bổng từ kỳ học đầu tiên

SVO - Từng xem giảng đường đại học là giấc mơ ngoài tầm với, Lường Đại Sơn (sinh năm 2003) – chàng trai dân tộc Thái quê Điện Biên đã vượt qua khó khăn, vừa lao động mưu sinh vừa nuôi dưỡng khát vọng học tập. Sau nhiều năm tự lập, anh trở lại giảng đường Trường Đại học Đại Nam, hiện là sinh viên năm nhất Khoa Du lịch với học lực xuất sắc, vinh dự nhận học bổng của nhà trường và được tín nhiệm giữ vai trò lớp trưởng.

Từ căn bếp nhỏ đến giảng đường đại học, hành trình đánh thức một giấc mơ

Sinh ra trong một gia đình kinh tế không dư dả, mình sớm hiểu rằng con đường học tập không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, mình từng nghĩ đại học là điều gì đó rất xa xôi, thậm chí ngoài tầm với. Áp lực tài chính, khoảng cách địa lý từ quê nghèo lên thành phố, những nỗi lo về chi phí sinh hoạt khiến mình không dám mơ nhiều. Khi ấy, mình chỉ tự nhủ phải đi làm sớm, tự lo cho cuộc sống và đỡ đần gia đình.

Đầu năm 2022, mình rời Điện Biên xuống Hà Nội, bắt đầu hành trình vừa làm vừa học nghề đầu bếp. Công việc tay chân vất vả nhưng cho mình thu nhập ổn định và hơn hết là sự tự lập. Thật tình cờ, nơi mình làm việc lại nằm ngay cạnh Trường Đại học Đại Nam. Mỗi ngày, nhìn dòng sinh viên cùng trang lứa bước vào giảng đường, còn mình tất bật trong căn bếp nhỏ, lòng mình không khỏi chạnh lại. Khoảng cách khi ấy không chỉ là cánh cổng trường, mà còn là những ước mơ tưởng chừng đã khép lại.

Đại Sơn, sinh viên năm nhất Khoa Du lịch, Trường Đại học Đại Nam.

Thế nhưng, chính những cuộc trò chuyện giản dị với các bạn sinh viên đã dần thắp sáng lại trong mình một khát vọng. Các bạn kể về bài giảng, về kỹ năng nghề nghiệp, về những trải nghiệm tuổi trẻ nơi giảng đường đại học. Chúng mình đến từ nhiều vùng miền khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại dễ dàng thấu hiểu, sẻ chia và động viên nhau cùng cố gắng. Từ đó, mình nhận ra rằng tri thức không chỉ hiện hữu trong sách vở, mà còn được lan tỏa từ con người sang con người, từ niềm tin nhỏ bé đến ước mơ lớn lao.

Chính sự đồng hành âm thầm ấy đã giúp mình đủ dũng khí quay lại với giấc mơ từng bị bỏ ngỏ. Và hôm nay, khi chính thức trở thành sinh viên, mình hiểu rằng hành trình đi đến giảng đường của mình không chỉ là câu chuyện vượt khó của cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, của khát vọng vươn lên và của những giá trị nhân văn mà tri thức mang lại.

Đại Sơn lựa chọn ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành từ chính những trải nghiệm thực tế của bản thân.

Khi trải nghiệm cuộc sống trở thành hành trang học tập

Mình chọn Khoa Du lịch, Trường Đại học Đại Nam bởi nhận thấy sự gắn bó rất tự nhiên giữa ngành học này với những công việc mình từng trải qua trong lĩnh vực ẩm thực, pha chế và dịch vụ. Chính sự giao thoa giữa trải nghiệm thực tế và tri thức chuyên môn đã thôi thúc mình theo đuổi ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành như một con đường nghiêm túc và lâu dài.

Những ngày đầu nhập học, mình không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ khi độ tuổi và hoàn cảnh có phần khác biệt so với nhiều bạn trong lớp. Thế nhưng, chỉ sau vài buổi học, mình đã cảm nhận rõ sự cởi mở, thân thiện và tinh thần đoàn kết của tập thể. Mình vinh dự được các bạn tín nhiệm giữ vai trò lớp trưởng lớp Quản trị Du lịch 19-01, một trách nhiệm giúp mình học được nhiều hơn về sự kết nối, tinh thần phục vụ và giá trị của việc đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân.

Đại Sơn tham gia chương trình văn nghệ “Let’s Dance”.

Song song với việc học, mình tiếp tục đi làm thêm tại khu clubhouse, nơi tổ chức các hoạt động sự kiện và phục vụ. Mỗi ngày trôi qua, mình cảm nhận rõ ràng rằng những kiến thức trên giảng đường và trải nghiệm thực tế ngoài xã hội đang bổ trợ cho nhau, giúp mình học và sống đúng với ngành nghề đã lựa chọn. Việc học không còn là lý thuyết khô khan, mà hiện hữu trong từng công việc, từng tình huống mình đối diện mỗi ngày.

Chỉ sau năm tháng học tập tại Trường Đại học Đại Nam, mình thực sự bất ngờ trước chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và gần gũi. Từ chỗ bỡ ngỡ ban đầu, mình dần hiểu sâu kiến thức, chủ động hơn trong học tập và đạt học lực xuất sắc, vinh dự nhận học bổng của nhà trường. Bên cạnh đó, mình tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, phong trào, nơi những người xa lạ trở nên thân quen, cùng đồng hành, hỗ trợ nhau không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống.

Đại học khác xa Trung học Phổ thông. Ở đây, không còn sự “cầm tay chỉ việc”, mà đòi hỏi mỗi sinh viên phải tự học, tự chịu trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Chính môi trường ấy đã rèn cho mình sự chủ động, kỷ luật, những phẩm chất không chỉ cần cho việc học, mà còn cho cả hành trình làm nghề sau này.

Đại Sơn tham gia hoạt động định hướng nghề nghiệp của Khoa Du lịch K19.

Năm tháng làm sinh viên tại Trường Đại học Đại Nam tuy chưa dài, nhưng đã để lại trong mình nhiều dư âm khó quên, từ những niềm vui giản dị, những thử thách ban đầu cho đến sự trưởng thành từng ngày. Mình luôn trân trọng và biết ơn các thầy cô, những người không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn lặng lẽ lắng nghe, động viên và nâng đỡ sinh viên bằng cả tấm lòng. Mỗi bài giảng, mỗi lời nhắc nhở đều trở thành hành trang quý giá, tiếp thêm cho mình niềm tin để vững bước trên con đường phía trước.

Sống tử tế để lan tỏa giá trị

Là một người trẻ, mình luôn tin rằng sống có ích cho xã hội trước hết phải bắt đầu từ việc sống có trách nhiệm với chính bản thân mình. Đó là không ngừng học hỏi, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng và biết lan tỏa năng lượng tích cực từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày. Mình hiểu rằng bản thân chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng mình chọn một cách sống rõ ràng: sống tử tế, sống trách nhiệm và cống hiến bằng tất cả khả năng của mình, dù ở bất kỳ vai trò nào.

Đại Sơn chụp ảnh cùng thầy Ngô Quang Duy – Trưởng khoa Du lịch.

Chính từ những trải nghiệm học tập và lao động, mình dần hình thành cho mình một châm ngôn sống như kim chỉ nam trên hành trình trưởng thành: “Sống tử tế, làm việc có trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.” Câu nói ấy không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là cam kết để mình soi chiếu lại chính mình sau mỗi bước đi, mỗi lựa chọn trong cuộc sống.

Mình tin rằng, khi mỗi người trẻ dám bước qua những giới hạn của hoàn cảnh, dám học hỏi, dám đối diện với thử thách và kiên trì theo đuổi ước mơ, họ không chỉ tự thay đổi cuộc đời mình mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Từ những nỗ lực nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy, niềm tin, cảm hứng sống đẹp và tinh thần học tập suốt đời sẽ được nhân lên, đóng góp thiết thực cho xã hội ở hôm nay và mai sau.

(Ảnh: NVCC)