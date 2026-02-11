Hành trình từ ‘0’ và ‘1’ đến những hình ảnh cảm xúc

SVO - Từ những dòng code khô khan của ngành Công nghệ thông tin đến ánh đèn rực rỡ, hành trình của Dương Mai (Khánh Dương) là một minh chứng sống động cho việc dám phá bỏ giới hạn. Rời bỏ thế giới của những con số "0" và "1", chàng trai 2K3 người Hải Phòng đã quyết định rẽ hướng để đi tìm những khung hình đầy cảm xúc, khẳng định bản thân trong vai trò diễn viên và người mẫu ảnh.

Dương Mai tên thật là Khánh Dương (sinh năm 2003) lớn lên tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Khác với hình ảnh một nghệ sĩ năng động, sáng tạo mà mọi người thấy ở hiện tại, Dương Mai từng là một sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin. Một lĩnh vực mà theo nhiều người, thường gắn liền với sự khô khan và thiếu tính nghệ thuật. Tuy nhiên, chính từ môi trường tưởng chừng như rất "kỹ thuật" này, Dương Mai lại tìm thấy một con đường hoàn toàn khác cho bản thân, đó chính là nghệ thuật. Cụ thể là diễn xuất và làm người mẫu ảnh.

Hiện tại, Dương Mai đang hoạt động với vai trò là một diễn viên tự do, người mẫu ảnh, tham gia vào nhiều dự án phim ngắn, phim truyền hình, phim điện ảnh và quảng cáo. Đó là một bước chuyển mình đầy táo bạo và cảm hứng. Song song đó, không ngừng trau dồi kỹ năng, học hỏi thêm về diễn xuất, biểu cảm và tâm lý nhân vật để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đây là một hành trình không ngừng nghỉ để biến ước mơ thành hiện thực.

Dương Mai chia sẻ về những sở thích và đam mê của bản thân: "Mình yêu thích diễn xuất, nhiếp ảnh, thời trang và những công việc cho phép bản thân được thể hiện cảm xúc, cá tính và góc nhìn riêng".

Với Dương Mai, diễn xuất không chỉ đơn thuần là đứng trước ống kính, mà còn là một quá trình khám phá bản thân, thấu hiểu con người và học cách quan sát cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau.

Ước mơ lớn nhất của anh là được theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc và bền vững. Dương Mai không chỉ muốn dừng lại ở những vai diễn nhỏ, mà khao khát được đảm nhận những nhân vật có chiều sâu nội tâm, có câu chuyện và giá trị xã hội.

Hành trình đến với đam mê của Dương Mai bắt đầu một cách khá tình cờ. Khi còn là sinh viên, trường của anh có tổ chức một buổi casting phim ngắn học đường. Ban đầu, Dương Mai cảm thấy rất tự ti và rụt rè. Anh thậm chí còn có những mặc cảm: "Liệu một người học công nghệ thông tin có hợp với diễn xuất không? Mọi người sẽ nghĩ gì?".

Tuy nhiên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dương Mai quyết định thử sức một lần. Anh không đặt nặng kết quả, mà chỉ đơn giản là muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Và chính trải nghiệm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Từ khoảnh khắc ấy đến nay đã hơn 4 năm, Dương Mai không ngừng học hỏi, tham gia từ những dự án nhỏ nhất cho đến các dự án lớn hơn, từng bước nuôi dưỡng và gìn giữ đam mê diễn xuất của bản thân.

Dương Mai muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới các bạn trẻ: "Đừng tự đóng khung bản thân chỉ vì ngành học, xuất phát điểm hay ánh nhìn của người khác. Chỉ cần bạn dám thử, dám bước một bước nhỏ, cuộc sống có thể mở ra một cánh cửa rất khác".

Khó khăn lớn nhất Dương Mai phải đối mặt trong hành trình theo đuổi đam mê chính là định kiến và sự nghi ngờ từ chính bản thân. Việc học ngành kỹ thuật nhưng lại rẽ sang nghệ thuật khiến anh từng rất hoang mang, lo lắng, rằng con đường này không ổn định và không chắc chắn.

Bên cạnh đó, Dương Mai cũng trải qua những giai đoạn khó khăn khi chỉ được giao những vai diễn nhỏ, ít đất diễn, thu nhập không đều. Anh đã phải tự động viên bản thân để tiếp tục cố gắng.

Trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, Dương Mai đã may mắn được tham gia vào nhiều dự án khác nhau, bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình, series sitcom và các dự án quảng cáo. Với Dương Mai, mỗi dự án đều là một bài học quý giá và một cột mốc đáng trân trọng trên con đường sự nghiệp.

Trong thời gian tới, Dương Mai đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể: Tiếp tục theo đuổi diễn xuất chuyên sâu hơn. Được tham gia những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Mở rộng thêm sang các dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Xây dựng hình ảnh cá nhân một cách chuyên nghiệp, tích cực và truyền cảm hứng. Đây là những bước đi quan trọng để Dương Mai khẳng định bản thân và vươn xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Một câu nói yêu thích của Dương Mai: "Bạn không cần phải giống ai cả, chỉ cần dám là chính mình". Đó cũng là câu nói mà anh luôn tự nhắc nhở bản thân trên hành trình theo đuổi đam mê.

