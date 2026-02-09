Chợ hoa tươi Đầm Sen sáng đèn xuyên đêm, tấp nập những ngày giáp Tết Bính Ngọ

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ, nhu cầu mua hoa về trưng Tết, hoa cúng tăng mạnh. Theo ghi nhận từ phóng viên Sinh Viên Việt Nam, khu chợ hoa tươi Đầm Sen liên tục có những chuyến xe tải chở hoa từ khắp nơi đổ về.

Không chỉ vào ban ngày, các chuyến xe chở hoa dịp Tết nối đuôi nhau đến tận nửa đêm. Khi các xe tải dừng trên đường Trần Văn Văn - phía ngoài khu chợ, các tiểu thương sẽ có nhân công chạy xe máy ra nhận hoa và mang về sạp bán.

Cảnh tượng của khu chợ càng về khuya càng nhộn nhịp. Âm thanh của tiếng còi xe lẫn của người mua và người bán tạo nên không khí rộn ràng của những ngày cận Tết. Ngoài người bán, khách đi mua hoa cúng, hoa trưng dịp Tết cũng đông không kém.

Theo chia sẻ từ một chủ sạp hoa tại đây, sức mua năm nay tăng mạnh hơn so với năm ngoái. Từ những ngày giữa tháng Chạp, người mua đã đổ về để mua hoa cúng. Năm nay, các loại hoa như tuyết mai, thanh liễu, ly đỏ, đào, tiểu tú cầu được người mua ưa chuộng vì độ tươi lâu.

Còn các loại hoa để cúng vào dịp Tết như vạn thọ, cát tường, ly kép trắng, cẩm chướng, hoa huệ, cúc kim cương cũng thuộc nhóm sản phẩm được khách chọn mua. Về giá cả, năm nay các loại hoa đều tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Ly đỏ được bán với giá 175.000 đồng/bó, thanh liễu 180.000 đồng/bó, cúc hoàng gia 150.000 đồng/bó. Với đào, giá bán sẽ dao động từ 300.000 đồng đến 650.000 đồng/cành, tùy kích cỡ.

Còn các loại hoa cúng thì sẽ dao động ở mức từ 50.000 đồng đến 90.000 đồng/bó, tùy loại hoa. Riêng tuyết mai thì 150.000 đồng đến 300.000 đồng/bó.

Chị Lan (ngụ phường Tân Phú) cho biết: “Thời điểm này cần cúng kiếng nhiều nên tôi tranh thủ tối khuya, ra khu chợ này chọn mua. Hoa ở đây nhiều về chủng loại, mà luôn tươi, người bán cũng không thách giá”.

Anh Bình (phường Bình Thới) chia sẻ: “Mấy ngày giáp Tết, ra khu chợ hoa này, thấy không khí nhộn nhịp, tôi cũng nôn nao chờ Tết. Tranh thủ thời gian chưa quá đông, tôi cùng bạn bè ra đây chọn mua tuyết mai, đào về trưng Tết. Theo kinh nghiệm của tôi, chọn tuyết mai nên ưu tiên chọn cành nhiều nhánh, nhiều nụ. Như vậy, hoa sẽ kịp nở đúng ngày Tết”.

Trong khi đó, lượng nhân công tại khu chợ cũng đông đúc không kém. Họ liên tục dùng xe máy vận chuyển hoa từ phía ngoài chợ về các sạp bên trong.

Họ cũng nhanh tay gói các cành hoa thành bó để giao đi cho các đầu mối khác để kịp bán hàng vào buổi sáng hôm sau.

Anh Huy (tiểu thương ở khu chợ hoa tươi Đầm Sen) cho biết, đây là lúc cao điểm nên hầu như ngày nào anh cũng thức trắng đêm để đóng hàng, kịp giao tới khách.

Anh và người nhà thay phiên nhau làm việc và ngủ nghỉ. Tết đến rất gần nên lượng khách đổ về càng đông. Anh cũng phải thuê thêm nhân công vì làm không xuể.

Khu chợ hoa tươi Đầm Sen sẽ mở bán ngày đêm không nghỉ cho đến trưa 30 Tết (29 tháng Chạp Âm lịch, ngày 16/2/2026 Dương lịch).

Sau đó, vào khoảng mùng 2 Tết, các tiểu thương sẽ mở bán trở lại để phục vụ cho lượng khách mua hoa cúng kiếng những ngày đầu năm Bính Ngọ.