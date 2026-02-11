Phần lớn người trưởng thành trẻ tại Anh lo lắng về việc làm và tình hình kinh tế

SVO - Người tham gia khảo sát của King’s Trust cho rằng, AI và việc thiếu kinh nghiệm làm việc là những yếu tố có thể khiến họ thất bại trong cuộc sống.

Theo nghiên cứu mới của King’s Trust, hơn 7/10 thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tại Anh cho biết họ ước mình không phải bắt đầu sự nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hơn 1/4 người trong độ tuổi 16 - 25 cảm thấy bản thân sẽ thất bại trong cuộc sống, qua đó phản ánh mức độ lo âu ngày càng gia tăng của những người đang bước vào thị trường lao động.

Ông Jonathan Townsend - Tổng Giám đốc King’s Trust tại Anh nhận định: “Nghiên cứu này cho thấy giới trẻ ngày nay đang vô cùng lo lắng về triển vọng việc làm và tương lai của mình, đặc biệt là những người vốn đã phải đối mặt với nhiều rào cản nhất”.

Theo khảo sát của YouGov, thực hiện với 4.097 người, 73% người tham gia cho biết, họ lo lắng nghiêm trọng về sự nghiệp trong tương lai và quan ngại rằng, sẽ không có đủ việc làm dành cho những người như họ.

Báo cáo cho thấy sự bất ổn kinh tế mà người trẻ phải đối mặt còn bị khuếch đại bởi những lo ngại về công nghệ. Ông Townsend cho biết: “Tỷ lệ người trẻ lo lắng về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với sự ổn định việc làm trong tương lai đã tăng thêm 10% trong vòng một năm qua, lên mức 59%. Người trẻ bày tỏ những nỗi lo sâu sắc về việc AI, cùng với tình trạng khan hiếm việc làm và bất ổn kinh tế, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng việc làm dài hạn của họ”.

Ông Barry Fletcher - Giám đốc điều hành Youth Futures Foundation nhận định, khảo sát này là “một bức tranh tổng quan vừa hữu ích vừa đáng lo ngại về cách người trẻ đang cảm nhận các cơ hội trong tương lai của mình”.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phần lớn người tham gia khảo sát cảm thấy thiếu chuẩn bị và không an tâm trước thị trường lao động mà họ sắp bước vào. Cứ năm người được hỏi thì ba người cho biết, họ chưa sẵn sàng để đi làm, trong khi 64% tin rằng phần lớn các vị trí đầu vào đều thiếu ổn định. Ngoài ra, 1/4 số người được hỏi cho biết họ không có đủ bằng cấp cần thiết cho nghề nghiệp mong muốn, còn 28% cho rằng họ thiếu kinh nghiệm làm việc cần thiết.

Khảo sát cũng cho thấy dấu hiệu suy giảm cơ hội việc làm ở cấp địa phương, khi 31% người trẻ cho biết thiếu việc làm tại khu vực sinh sống là rào cản lớn nhất khiến họ không đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Tỷ lệ này cao hơn 7% so với khảo sát tương đương của năm ngoái.

Những lo ngại của người tham gia khảo sát phản ánh dữ liệu quốc gia, cho thấy khoảng 12,5% người trong độ tuổi 16–24 tại Anh tương đương xấp xỉ 925.000 thanh thiếu niên không đi học, không đi làm và không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nghề nào (tỷ lệ NEET) trong năm vừa qua.

Các phân tích độc lập cũng cho thấy, Vương quốc Anh đang tụt hậu so với quốc tế về kết quả việc làm của thanh niên. Hãng kiểm toán PwC xếp Anh đứng thứ 27/38 quốc gia OECD (diễn đàn quốc tế gồm 38 nước phát triển, thu nhập cao, cam kết dân chủ và kinh tế thị trường), trong "Chỉ số Việc làm Thanh niên 2025", với nguyên nhân được nêu là tỷ lệ NEET tương đối cao và quá trình chuyển tiếp từ giáo dục sang việc làm kém hiệu quả hơn so với các quốc gia cùng nhóm. Nghiên cứu ước tính rằng, tình trạng thanh niên không tham gia học tập hay lao động ở mức cao có liên quan đến những chi phí kinh tế dài hạn đáng kể.

Tỷ lệ NEET (viết tắt của Not in Education, Employment, or Training) là chỉ số phần trăm thanh niên (thường từ 15 - 29 tuổi) không đi học, không đi làm và không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nghề nào. Đây là thước đo sự không hoạt động kinh tế, phản ánh mức độ thiếu hụt cơ hội việc làm hoặc sự xa rời thị trường lao động của giới trẻ, dễ dẫn đến các vấn đề xã hội.

King’s Trust cho biết, các phát hiện của họ phản ánh một thế hệ đang bước vào tuổi trưởng thành trong bối cảnh bất ổn kinh tế kéo dài, thay đổi công nghệ nhanh chóng và tăng trưởng việc làm bị hạn chế. Những yếu tố này, theo tổ chức, đang tạo ra các tác động có thể đo lường được đối với sự tự tin, mức độ sẵn sàng và kỳ vọng về tương lai của người trẻ. Ông Townsend nhấn mạnh: “Những lo ngại về triển vọng việc làm có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời với sức khỏe tinh thần”.

Phản hồi về kết quả khảo sát, Bộ trưởng Lao động và Hưu trí Anh Pat McFadden cho biết: “Chương trình bảo đảm cho thanh niên của chúng tôi cùng khoản đầu tư 1,5 tỷ bảng Anh, với sự hậu thuẫn của các nhà tuyển dụng hàng đầu, sẽ tạo ra những cơ hội thực chất để người trẻ có thể vừa kiếm thu nhập, vừa học tập và tích lũy kinh nghiệm làm việc giá trị. Chúng tôi đầu tư cho thế hệ kế tiếp, bởi khi họ thành công, nước Anh cũng sẽ thành công”.