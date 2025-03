Hành trình chinh phục ước mơ trở thành MC và biên tập viên đa nhiệm của nữ GenZ tài năng

SVVN - Hoàng Hồng Hạnh (sinh năm 2001) là MC trẻ dẫn dắt nhiều chương trình trên các đài truyền hình. Cô gây ấn tượng với phong cách dẫn tự nhiên, cuốn hút và giàu năng lượng. Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội, Hạnh còn tích cực hoạt động Đoàn và được kết nạp Đảng năm 2022. Hiện cô là chuyên viên truyền thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời theo học Thạc sĩ Quản lý Báo chí Truyền thông, hướng tới trở thành MC song ngữ và biên tập viên đa nhiệm.

Dấu ấn tuổi trẻ vinh dự kết nạp trong hàng ngũ của Đảng

Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội năm 2023 với tấm bằng loại Giỏi, nhưng Hồng Hạnh không đóng khung mình trong những điều đã sẵn có. Ngay từ giảng đường, cô đã dũng cảm rẽ lối, theo đuổi đam mê với MC và Báo chí – một lựa chọn đầy thử thách nhưng cũng mở ra những chân trời mới.

Vinh dự được kết nạp trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tuổi 21 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Hồng Hạnh. Với cô, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm tháng sinh viên.

Ngay từ khi bước vào giảng đường Đại học Luật Hà Nội, Hạnh đã xác định rõ rằng để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng, cô không chỉ cần đạt kết quả học tập tốt mà còn phải rèn luyện bản thân qua các hoạt động ngoại khóa, công tác Đoàn - Hội.

Sáng lập Câu lạc bộ Người dẫn chương trình từ niềm đam mê MC

Không dừng lại ở đó, với đam mê MC, Hạnh cùng ba người bạn quyết tâm thành lập Câu lạc bộ Người dẫn chương trình Đại học Luật Hà Nội (HMC) – một sân chơi dành cho những sinh viên có chung tình yêu với nghệ thuật dẫn dắt. Bên cạnh đó, những hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ sinh viên trong thời kỳ dịch bệnh hay đến với những địa phương vùng sâu vùng xa cũng là cách để Hạnh đóng góp cho cộng đồng và rèn luyện tinh thần trách nhiệm.

Ban đầu, Hồng Hạnh và ba người bạn đồng sáng lập Câu lạc bộ Người dẫn chương trình Đại học Luật Hà Nội (HMC) chỉ mong muốn tạo ra một không gian để những ai chung đam mê có thể học hỏi, rèn luyện. Nhưng khi ra mắt, HMC nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ sinh viên và sự ủng hộ của các thầy cô.

“HMC không chỉ giúp các bạn trẻ tự tin hơn mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình – những yếu tố quan trọng không chỉ với ngành Luật mà trong bất kỳ lĩnh vực nào”, Hồng Hạnh chia sẻ. Vượt ra khỏi phạm vi nội bộ, HMC còn tổ chức cuộc thi phát thanh thường niên “Tell Me By Your Voice”, thu hút sinh viên không chỉ trong trường mà cả trên địa bàn Hà Nội. Đây không chỉ là sân chơi khám phá giọng nói, rèn luyện kỹ năng phát thanh mà còn là nơi để các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân, từng bước hoàn thiện mình.

Theo đuổi đam mê từ giảng đường Luật đến những bản tin thời sự

Là thành viên Ban Đối ngoại của Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện C.E.O và hoạt động tích cực tại Câu lạc bộ MC Đại học Luật Hà Nội (HMC), Hạnh sớm rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc, tác phong chuyên nghiệp và thần thái tự tin.

Cô nhận ra rằng, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, sự chỉn chu và chuyên nghiệp luôn là chìa khóa tạo nên thành công. Đặc biệt, với nghề MC – nơi mỗi lời nói đều đại diện cho một tổ chức, doanh nghiệp hay kênh sóng truyền hình, việc rèn luyện bài bản ngay từ giảng đường đã trở thành lợi thế giúp cô vững vàng hơn khi bước vào nghề.

Có những cơ duyên tưởng chừng thoáng qua nhưng lại mở ra một hành trình mới. Với Hồng Hạnh, đó là ngày cô vô tình đi casting giọng tại Đài PT-TH Hà Nội khi còn là sinh viên năm hai. Ban đầu chỉ đi cùng bạn để trải nghiệm, cô không ngờ mình lại được chọn. Từ một sinh viên Luật chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với truyền thông, Hạnh bước chân vào thế giới phát thanh – nơi giọng nói không chỉ truyền tải thông tin mà còn có sức mạnh lan tỏa và kết nối.

Những ngày đầu ở Đài, cô miệt mài lắng nghe, học hỏi, kiên nhẫn quan sát suốt ba tuần trước khi được thu những chương trình đầu tiên. Hồi hộp đến mức đọc vấp liên tục trong bản tin trực tiếp trên FM90, cô buộc phải tạm dừng hai tuần trước khi đủ dũng khí quay lại. Nhưng chính những lần vấp ngã đó, cùng sự động viên của đồng nghiệp, đã giúp cô trưởng thành hơn, từng bước khẳng định mình giữa môi trường chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở sóng phát thanh, Hồng Hạnh tiếp tục thử thách bản thân ở những môi trường chuyên nghiệp hơn. Từ giọng đọc trên sóng phát thanh đến ánh đèn trường quay, Hồng Hạnh từng bước khẳng định bản lĩnh của mình trong lĩnh vực dẫn chương trình. Nếu VOV3 – Đài Tiếng nói Việt Nam giúp cô trau dồi chất giọng và khả năng truyền tải nội dung thì Truyền hình Thanh niên trên VTV1 lại rèn luyện sự linh hoạt, gần gũi với khán giả.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô đảm nhận vai trò MC thời sự tại Vnews – Truyền hình Thông tấn, nơi đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống sắc bén. Từ một sinh viên Luật rẽ hướng sang báo chí, Hạnh hiểu rằng đam mê không thể chỉ là khát khao, mà cần sự bền bỉ và dám bước ra khỏi vùng an toàn để thực sự chinh phục mục tiêu.

Bên cạnh công việc MC và chuyên viên truyền thông, Hồng Hạnh hiện đang theo học Thạc sĩ Quản lý Báo chí Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với cô, đây là bước đi quan trọng để trang bị nền tảng lý luận vững chắc, giúp bản thân không chỉ làm nghề mà còn hiểu sâu hơn về cách vận hành của truyền thông hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở việc dẫn chương trình, cô còn ấp ủ mong muốn trở thành MC song ngữ và biên tập viên đa nhiệm. Theo Hồng Hạnh, để đạt được điều này, yếu tố quan trọng nhất là sự kiên trì trau dồi kỹ năng ngôn ngữ, khả năng biên tập nội dung sắc sảo và bản lĩnh làm chủ sân khấu. “Điều kiện cần là nền tảng kiến thức vững vàng, điều kiện đủ là tinh thần học hỏi không ngừng”, cô khẳng định. Với sự nỗ lực bền bỉ, Hồng Hạnh tin rằng hành trình phía trước sẽ còn nhiều cơ hội để cô chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

(Ảnh: NVCC)