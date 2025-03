Chàng sinh viên kỹ thuật và giấc mơ tỏa sáng trên sân khấu MC

SVVN - Nguyễn Khắc Dương (sinh năm 2003), sinh viên năm 4 Khoa Kỹ thuật Điện, Trường Đại học Điện lực. Với tinh thần cầu tiến và trách nhiệm, nam sinh luôn đảm nhận vai trò leader trong các buổi thuyết trình, đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời, Dương còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực MC khi lọt TOP 10 SPEAK UP 2024, TOP 6 Tell Me By Your Voice 2024, là diễn giả training MC tại VWA và từng dẫn dắt Chung kết Bản lĩnh tuổi 20 Sinh viên EPU 2023.

Chàng sinh viên kỹ thuật và hành trình chinh phục chính mình

Nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành Điện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Khắc Dương xác định rõ con đường sự nghiệp với tinh thần nghiêm túc và kiên trì. Tuy nhiên, lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi tư duy logic mà còn yêu cầu kinh nghiệm thực tiễn, điều mà một sinh viên chưa thể có ngay. Đối diện với những môn học “khó nhằn” như Kỹ thuật điện, Điện tử công suất hay PLC, Dương không né tránh mà chủ động tìm giải pháp: tích cực trao đổi với giảng viên, học nhóm để đào sâu kiến thức và sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học tốt chuyên môn, vừa theo đuổi đam mê MC.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ khiến Điện công nghiệp và dân dụng không chỉ giới hạn trong các nhà máy mà còn xuất hiện trong mọi lĩnh vực đời sống. Các hệ thống tự động hóa như PLC, SCADA hay IoT đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Nhận thức được điều đó, Dương không chỉ tập trung vào lý thuyết mà còn tìm cách ứng dụng thực tiễn từ việc sửa chữa thiết bị điện trong gia đình đến việc xây dựng nền tảng cho sự nghiệp tương lai.

Bên cạnh nền tảng chuyên ngành, Dương còn ghi dấu ấn với khả năng tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình. Từng là một sinh viên nhút nhát, cậu đã rèn luyện để trở thành người dẫn dắt các bài thuyết trình quan trọng trong lớp. Bí quyết của Dương nằm ở ba yếu tố cốt lõi: chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần làm việc nhóm hiệu quả và không ngừng rèn luyện kỹ năng truyền đạt.

Hành trình từ ‘con số 0’ đến những sân khấu rực rỡ

Với Khắc Dương, mỗi lần cầm micro là một lần sống trọn vẹn với đam mê. Những ánh mắt dõi theo, những tràng pháo tay tán thưởng, những thử thách phía trước – đó là lý do Khắc Dương kiên định theo đuổi đam mê MC. Nhưng để có được ngày hôm nay, cậu đã đi qua không ít khó khăn: không tiền học, không người đồng hành, không kinh nghiệm, không sự ủng hộ từ gia đình.

Năm 2023, Khắc Dương tham gia workshop, theo dõi chung kết các cuộc thi, ghi danh vào năm cuộc thi MC nhưng chỉ duy nhất SPEAK UP giúp cậu vượt qua vòng loại. Thất bại không làm cậu nản lòng, mà càng thôi thúc Dương nỗ lực hơn, tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu của một cuộc thi danh giá.

Nếu ngày đầu chập chững bước vào nghề là con số 0 tròn trĩnh, thì hành trình chinh phục Top 10 SPEAK UP 2024 và Top 6 Tell Me By Your Voice 2024 chính là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực và khát khao vươn xa của nam sinh.

SPEAK UP không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cánh cửa đưa Dương đến với những chuẩn mực chuyên nghiệp của nghề MC. Ở đó, cậu được gặp gỡ những giám khảo hàng đầu, tranh tài cùng những đối thủ xuất sắc và quan trọng nhất, cậu học được bài học ý nghĩa: MC không chỉ là người nói hay, mà còn phải biết kể chuyện, biết truyền cảm hứng và chạm đến cảm xúc của khán giả.

Nếu SPEAK UP là sân khấu của ánh đèn rực rỡ, thì Tell Me By Your Voice do CLB MC của Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác, sâu lắng hơn, nội tâm hơn, nhưng không kém phần thử thách. Với Dương, hành trình vào Top 6 không chỉ là cột mốc đáng tự hào mà còn là câu chuyện của lòng kiên trì. Bởi trước đó, cậu từng thất bại ngay từ vòng loại ở mùa 2. Nhưng thay vì từ bỏ, Dương chọn cách đứng dậy, rèn luyện, thử sức thêm một lần nữa, và lần này cậu đã chạm tay vào thành quả xứng đáng.

Năm 2024 Khắc Dương đã chứng minh những nỗ lực ấy là không hoài phí. Top 10 SPEAK UP và Top 6 Tell Me By Your Voice không chỉ là danh hiệu, mà còn mở ra những cơ hội quý giá. Dương được dẫn dắt các chương trình lớn, kết nối với đối tác, thậm chí trở thành diễn giả cho nhiều CLB.

Nhưng với Dương, mỗi lần bước xuống sân khấu cũng là một lần quay về con số 0 – không hài lòng với chính mình, không ngừng tìm cách hoàn thiện. Bởi quay về con số 0 không phải là thất bại, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, một bước tiến xa hơn.

Dấu ấn tại Chung kết “Bản lĩnh tuổi 20 sinh viên EPU”

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình cầm mic của Khắc Dương chính là vai trò MC tại Chung kết “Bản lĩnh tuổi 20 sinh viên EPU 2023”. Không chỉ là một sự kiện lớn của trường, đây còn là lần đầu tiên cậu được dẫn đôi cùng mentor – người chị đã dìu dắt cậu từ những ngày đầu bước vào nghề. Hành trình cùng chiếc micro không dừng lại ở ánh đèn rực rỡ, mà còn được bồi đắp qua những hoạt động Đoàn – Hội và ngoại khóa.

Không chỉ tập trung trau dồi kỹ năng cho bản thân, Khắc Dương còn có cơ hội trở thành diễn giả training MC tại Đội Văn nghệ Tiên phong – VWA. Trải nghiệm này giúp cậu thấu hiểu tâm lý của những người mới vào nghề: kỹ năng chuyên môn thôi là chưa đủ, mà còn cần sự dí dỏm, cuốn hút để giữ sự tập trung của người học.

Nhìn về chặng đường phía trước, Dương vẫn kiên định với đam mê, không ngừng học hỏi, thử thách chính mình. Cậu muốn nhắn gửi đến những ai đang trên hành trình theo đuổi ước mơ: “Tìm ra đam mê đã khó, giữ vững nó còn khó hơn. Nếu có lúc hoài nghi, hãy tin tưởng vào chính mình. Đừng sợ thất bại, vì khi đó bạn đã tự giới hạn bản thân. Hãy nhớ nguyên tắc 3C: Chậm – Chắc – Chất. Cùng cố gắng nhé!”

(Ảnh: NVCC)