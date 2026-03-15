Hậu công khai bà xã, Hoàng Dũng: 'Tôi không tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho chuyện tình cảm của mình'

Trước đó, Hoàng Dũng khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải hình cưới và xác nhận mình đã kết hôn với bạn gái Khánh Linh được 6 năm. Lựa chọn công bố tin vui này, Hoàng Dũng lý giải: “Chúng tôi đã có một khoảng thời gian đủ lâu bên nhau. Thời điểm này là lúc chúng tôi đủ đồng điệu và sẵn sàng đối mặt với công chúng. Đây cũng là lúc điều kiện sống của chúng tôi đủ tốt để tổ chức một đám cưới thân mật cho gia đình và bạn bè”.

Lý giải ra đời khi Hoàng Dũng muốn sáng tác một bài hát kỷ niệm cho đám cưới của mình và Khánh Linh. “Chuyện tình cảm của chúng tôi có lẽ hơi đặc biệt, vì không theo một kế hoạch truyền thống như những cặp đôi khác. Cuối cùng, tôi nghĩ, tình cảm là trời ban, việc của mình cần làm là tận hưởng và trân trọng những gì mình có, thay vì tìm cách lý giải nó bằng bất kỳ hệ quy chiếu nào”.

Bài hát cũng tiết lộ khoảnh khắc “định mệnh” lần đầu tiên Hoàng Dũng và Khánh Linh gặp nhau: “Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Buổi đi chơi đầu tiên của cả nhóm đã trở nên đặc biệt vì một cây kem. Khi đang mua kem, tôi có thầm để ý rằng một vị khách khác đang cầm một cây kem sắp sửa rơi xuống đất".

Nam ca sĩ kể lại: "Tôi nghĩ bụng: Nếu như nó rơi thật thì buồn cười lắm". Và nó rơi thật. Trong khoảnh khắc tôi bật cười vì điều đó. Tôi nhận ra, Linh cũng đang quan sát và bật cười giống tôi. Và bọn tôi nhìn nhau một lúc. Tôi nghĩ, đó là "chemistry" giữa hai đứa và thôi thúc tôi tìm hiểu người con gái này”.

Theo Hoàng Dũng, dù ca khúc tên Lý giải nhưng anh lại không giải thích bất kỳ điều gì: “Tôi không tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho chuyện tình cảm của mình. Tôi chỉ muốn cảm thán, sao chuyện tình yêu của mình thần kỳ thế, không lý giải nổi!”.

Sau khi phát hành sản phẩm âm nhạc này, Hoàng Dũng sẽ tổ chức concert Xoay tròn, tại TP. HCM, vào ngày 28/3. Các nghệ sĩ khách mời đã được Hoàng Dũng lần lượt hé lộ là Rhymastic, GREY D và bộ đôi Minh Tốc & Lam. Đặc biệt, Hoàng Dũng còn úp mở về một nghệ sĩ nữa sẽ xuất hiện tại concert như một màn “khui secret”.