Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ điển trai người Nhật Murakami Keisuke: 'Phụ nữ Việt Nam luôn mang một hình ảnh rất tươi sáng'

Cơ duyên của cặp vợ chồng trẻ bắt đầu vào khoảng năm 2019. Khi đó, Thanh Hiền tham gia hỗ trợ hậu trường cho một chương trình âm nhạc tại Hokkaido, Nhật Bản, và Murakami Keisuke xuất hiện với tư cách khách mời. Cũng trong năm đó, họ lại có dịp cùng góp mặt trong một chương trình khác, nhưng vẫn chưa hề biết đến thông tin liên lạc của nhau. Sau đại dịch, trong một chuyến đi cùng bạn bè, Thanh Hiền tình cờ ghé qua một thị trấn nhỏ và đăng lên Instagram story. Không ngờ rằng, chính khoảnh khắc “ngẫu nhiên” ấy lại trở thành bước ngoặt, Murakami Keisuke đã nhắn tin cho Hiền và khi đó Hiền mới biết đó là quê hương của anh. Cuộc trò chuyện của cả hai bắt đầu bằng những dòng tin nhắn rất lịch thiệp, tinh tế và ấm áp, như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm rất lâu.

Tại Nhật Bản, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không phải là dịp được tổ chức rầm rộ như ở Việt Nam. Phụ nữ thường nhận được quà vào những dịp như Valentine 14/2 hoặc "Ngày của Mẹ" vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm. Tuy nhiên, vào ngày 8/3, trên các bản tin truyền hình, mạng xã hội hay trong nhiều doanh nghiệp vẫn có những chiến dịch và hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh phụ nữ. Vì vậy, dù cách thể hiện có phần nhẹ nhàng hơn, đây vẫn là một ngày rất đẹp để mọi người bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn dành cho phụ nữ. Tôi có một thói quen nhỏ là tặng hoa cho vợ vào sinh nhật hoặc những ngày kỷ niệm đặc biệt. Và thật ra… mỗi khi hai vợ chồng lỡ có chút giận nhau, hoặc khi tôi muốn gửi gắm một cảm xúc nào đó mà lời nói thôi chưa đủ, thì một bó hoa thường trở thành “sứ giả” rất hiệu quả. Đôi khi, tôi còn nghĩ rằng, hoa có lẽ nói thay lòng tôi khéo léo hơn cả bản thân mình.

Âm nhạc: Chất xúc tác của tình yêu

Nói không ngoa khi tình yêu của Hiền và Murakami Keisuke được nuôi dưỡng mỗi ngày bởi âm nhạc. Hiền chia sẻ: "Khi bắt đầu hẹn hò, tôi dần hiểu hơn về những trăn trở sâu sắc cũng như tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho âm nhạc. Vốn đã luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ, nên tôi thực sự bất ngờ và cũng từ đó, tôi càng mong muốn được ở bên cạnh, hỗ trợ anh để anh có thể theo đuổi âm nhạc mà trái tim mình khao khát. Khi gặp lại, tôi lại càng bị thu hút bởi sự dịu dàng và chân thành ấy. Thậm chí, tôi từng nói rằng, nếu việc ở bên tôi có thể trở thành gánh nặng cho con đường âm nhạc của anh, tôi sẵn sàng buông tay. Nhưng, sau lần tái ngộ, nhờ những mối duyên đẹp với các cộng sự, dự án album thứ hai của Water and Seeds của anh đã được khởi động. Ca khúc mở đầu cho hành trình ấy, Muse, khi chúng tôi cùng lắng nghe lần đầu, cả hai đã lặng lẽ rơi nước mắt theo từng giai điệu và ca từ, không cần một lời nào được nói ra. Khoảnh khắc ấy đẹp như một thước phim điện ảnh, mong manh, sâu lắng nhưng cũng đầy ấm áp và chắc chắn sẽ là ký ức theo chúng tôi suốt đời. Khi nhìn lại, chúng tôi tin rằng, rất nhiều phép màu nhỏ đã lặng lẽ xếp chồng lên nhau để tạo nên lần gặp lại định mệnh ấy".

Tôi vẫn đôi khi “đau đầu” với một trái tim quá nhạy cảm của anh. Nhưng tôi hiểu rằng, những người làm nghệ thuật thường rất tinh tế, và sự ngưỡng mộ dành cho tài năng cũng như nỗ lực của anh luôn lớn hơn tất cả, có lẽ đó chính là bí quyết giúp chúng tôi đồng hành cùng nhau đến hôm nay. Thông qua hành trình hôn nhân xuyên biên giới cũng như việc cùng nhau theo đuổi âm nhạc, chúng tôi ngày càng tin rằng đây chính là một “định mệnh”. Và hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy việc kết nối văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam không chỉ là một lựa chọn mà là điều tất yếu. - Thanh Hiền

Còn với Murakami Keisuke thì Hiền chính là động lực để anh tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ mang âm nhạc của mình đến với khán giả trên khắp thế giới: "Tôi bị thu hút bởi sự ấm áp, tình yêu dành cho gia đình, cùng một chút hài hước rất riêng trong tính cách của Hiền. Cũng là nhờ có cô ấy, một người phụ nữ Việt Nam luôn ở bên cạnh, tin tưởng và cùng tôi bước đi trên hành trình này. Đối với tôi, Hiền không chỉ là người bạn đời, mà còn là nguồn cảm hứng giúp tôi tiếp tục sáng tạo âm nhạc. Tôi hy vọng rằng, trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp và mang âm nhạc của mình đến với nhiều người hơn trên thế giới". Hiện, cả hai vợ chồng đều sinh sống cũng như làm việc tại Nhật Bản và Hiền đang đồng hành cùng chồng trong vai trò quản lý.

Murakami Keisuke và nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản, Yamada Yuki trong hậu trường chương trình "The Harmony Nippon Project". Đây là một dự án xã hội hoạt động với mục tiêu nâng cao kiến thức và thúc đẩy sự giao lưu, hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Dự án bao gồm các sáng kiến nghệ thuật công cộng và tạo không gian cho học sinh, sinh viên, nghệ sĩ trẻ Việt Nam thể hiện văn hóa, sự sáng tạo, và lấy cảm hứng từ tinh thần "Omotenashi" của Nhật Bản.

Murakami Keisuke lớn lên một thời gian tại Mỹ, còn Hiền trưởng thành ở Nhật Bản, và có lẽ chính sự thấu hiểu sẵn có với văn hóa quốc tế đã giúp cả hai xích lại gần nhau hơn. Dù đôi khi sự khác biệt về văn hóa hay tuổi tác có thể tạo nên những khoảng cách nhỏ, nhưng theo cả hai, họ luôn trân trọng việc tôn trọng lẫn nhau, nói “xin lỗi”, “cảm ơn”, và không quên thể hiện tình cảm mỗi ngày. Bắt đầu một mối quan hệ có thể là điều dễ dàng, nhưng để đi cùng nhau lâu dài, có lẽ điều quan trọng nhất là biết trân trọng cả những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường, với họ, đó chính là âm nhạc.