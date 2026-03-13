Hoa hậu Thanh Thủy phản hồi gì về tin hẹn hò với Trịnh Thăng Bình?

SVO - Trước loạt thông tin cho rằng, Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đang hẹn hò, phía 'nàng Hậu' đã lên tiếng.

Thông tin việc Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy hẹn hò với ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Phía nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Phản ứng của netizen về tin tức hẹn hò của cả hai khá đa chiều. Bởi trước đó, Thanh Thủy từng được các fan "đẩy thuyền" với SOOBIN, sau màn hợp tác trong MV Dancing in the dark. Do vậy, tin hẹn họ giữa Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình "nổ ra" khiến nhiều người bất ngờ.

Công ty đại diện của Hoa hậu Thanh Thủy đã có những phản hồi về thông tin này. Phía công ty cho rằng, trong hơn 3 năm đồng hành cùng nhau, Thanh Thủy là một Hoa hậu nghiêm túc, trách nhiệm và không ngừng nỗ lực trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng.

Hiện tại, Thanh Thủy vẫn đang tập trung vào các dự án chuyên môn, các chương trình xã hội và những kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Công ty quản lý cho biết, luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ và mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình.

Đại diện của Hoa hậu Thanh Thủy mong rằng, khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn.

Trịnh Thăng Bình là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Anh sở hữu nhiều "bản hit", trong đó nổi bật là ca khúc Người ấy. Trước đây, Trịnh Thăng Bình cũng gây chú ý khi hẹn hò với hai nữ ca sĩ, lần lượt là Yến Nhi và Liz Kim Cương.