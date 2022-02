Hiếm có cặp đôi nào 'tàu ngầm' như Kwang Soo và Lee Sun Bin, lâu lâu lại phát 'cẩu lương'

SVVN - Lee Sun Bin thừa nhận Kwang Soo chính là mẫu người lý tưởng, vô tình để lộ kế hoạch kết hôn?

Mối tình của Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin vẫn luôn là một câu chuyện tình yêu nhận được nhiều sự ngưỡng mộ vì bình lặng nhưng bền bỉ. Công chúng được chứng kiến cặp đôi từ khi họ làm quen cho đến khi xác nhận hẹn hò. Cả hai rất ít khi nhắc đến đối phương một cách công khai để giữ gìn sự riêng tư nhưng mỗi khi 'ám chỉ' thì đều khiến dân tình no 'cẩu lương'.

Mới đây, trong tập đầu tiên của chương trình Work Later, Hike Now của đài tvN, ba nữ diễn viên chính Han Sun Hwa, Jung Eun Ji và Lee Sun Bin của bộ phim truyền hình nổi tiếng Work Later, Drink Now đã cùng nhau trở lại. Cả ba đã có một chuyến leo núi và những cuộc tâm sự chuẩn “hội chị em”.

Ba nữ diễn viên cũng thoải mái chia sẻ những suy nghĩ về tình yêu. Lee Sun Bin đã một lần hiếm hoi công khai những suy nghĩ của cô về bạn trai Lee Kwang Soo và tiết lộ tình cảm không thay đổi của cô đối với anh ấy trên sóng truyền hình.

Jung Eun Ji sau đó đã hỏi Lee Sun Bin về mẫu người lý tưởng của cô ấy, Lee Sun Bin trả lời rằng ngay từ đầu, Lee Kwang Soo đã luôn rất gần với người đàn ông lý tưởng của mình. Eun Ji tiếp tục hỏi: “Chị đã xác định khoảng thời gian nào mà chị muốn kết hôn chưa?”. Nhưng lần này, Han Sun Hwa lại là người trả lời: “Tôi muốn kết hôn trước 40 tuổi”.

Dù không trực tiếp lên tiếng, nhưng Lee Sun Bin vẫn thể hiện sự khá đồng tình. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu ngầm thừa nhận thời gian kết hôn của Lee Sun Bin và Kwang Soo.

Cặp đôi gặp gỡ qua các dự án và chính thức tìm hiểu qua một tập “đi tìm nửa kia” cho Kwang Soo tại Running Man. Kwang Soo và Lee Sun Bin công khai hẹn hò vào 31/12/2018, sau một thời gian tìm hiểu và vừa kỷ niệm 3 năm hẹn hò cách đây không lâu.