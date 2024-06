Hoa khôi Đại học Đà Nẵng 2024: Mỗi người đều là một ngôi sao chờ ngày tỏa sáng

SVVN - Yến Nhi, tân hoa khôi xinh đẹp, tài năng của Đại học Đà Nẵng cho rằng, mỗi người trẻ cần dám ước mơ và tin tưởng vào khả năng của bản thân.

Huỳnh Nguyễn Yến Nhi, sinh năm 2005, là sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngoại thương, khoa Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Vượt qua đại diện từ nhiều đơn vị thành viên, Yến Nhi vừa xuất sắc đăng quang danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Đại sứ sinh viên Miss & Mr UD 2024.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Yến Nhi cho biết: “Với mình, không có giới hạn nào bằng giới hạn mình tự tạo ra cho bản thân. Mỗi người đều là một ngôi sao chờ ngày tỏa sáng nên mình luôn muốn khám phá những điều mới lạ và thử sức bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau”.

Khi học lớp 10, Yến Nhi trở thành hoa khôi của trường THPT Phan Bội Châu và lọt Top 5 tại Hội thi học sinh, sinh viên Tài năng, Thanh lịch thành phố Đà Nẵng. Cô sau đó tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi chỉ huy Đoàn - Đội, hùng biện, tranh biện và cờ vua. Nữ sinh từng là học sinh giỏi Toán và giành Huy chương vàng Tài năng nghệ thuật cấp thành phố.

Yến Nhi tâm sự, nhờ không ngừng thử nghiệm bản thân ở nhiều lĩnh vực trước đó, cuộc thi Miss & Mr UD lần này giúp cô thêm chín chắn, trưởng thành hơn. Trong giây phút đăng quang, cô tự cảm ơn chính mình vì đã không ngừng tin vào nỗ lực của bản thân để trở thành một phiên bản rạng rỡ, tự tin và ấm áp.

Trải qua nhiều tháng tranh tài với nhiều vòng thi, mỗi phần thi đều mang đến cho cô một cảm xúc và ấn tượng nhất định. Cô nữ sinh năm nhất có dịp được gặp gỡ và tập luyện cùng nhiều bạn bè, anh, chị khác từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Cô có cơ hội được học tập, trao đổi với các chuyên gia, các cựu hoa khôi, nam vương và gặt hái nhiều kinh nghiệm quý giá.

Trong đêm chung kết, Yến Nhi nhận được câu hỏi ứng xử về vai trò của việc gắn kết cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng quốc tế trong quá trình phát triển của xã hội. Nữ sinh 18 tuổi gây ấn tượng với ban giám khảo và đông đảo khán giả bằng câu trả lời song ngữ, với phần kết là thông điệp tiếng Anh đầy cảm xúc.

“On the journey to the future, I want to inspire the message to everyone: Come out and speak for yourself because only you can decide your life, start from where you are, use what you have and do what you can”.

Dịch nghĩa: “Trên hành trình hướng tới tương lai, tôi muốn truyền tải thông điệp tới mọi người: Hãy bước ra và thể hiện bản thân vì chỉ có bạn mới có thể quyết định cuộc đời mình, hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, sử dụng những gì bạn có và làm những gì bạn có thể”.

Nữ sinh 18 tuổi thể hiện niềm yêu thích nghệ thuật và đam mê ca hát. Với tính cách năng động, hoà đồng, cô hy vọng sẽ hoàn thành tốt vai trò của gương mặt đại diện cho thế hệ sinh viên Đại học Đà Nẵng tài năng, thanh lịch, bản lĩnh và tự tin.

Chia sẻ góc nhìn về cái đẹp, tân hoa khôi nói: “Mình vô cùng tự hào vì là người con máu đỏ da vàng, được sinh ra thừa hưởng những nét đẹp dịu dàng từ mẹ, những nét đẹp của một người con gái Việt Nam. Mình tin rằng, vẻ đẹp là sức mạnh, nụ cười là vũ khí, nụ cười là bông hoa đẹp nhất nở trên khuôn mặt mỗi người”.

Yến Nhi sắp hoàn thành năm học đầu tiên tại trường Đại học Kinh tế và thấy tuyệt vời vì đã chọn chuyên ngành Ngoại thương. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, cô chọn ngành học này bởi thấy được tính thời đại, cũng như mong muốn được làm việc trong môi trường đa văn hoá.

Trước khi đạt danh hiệu Hoa khôi UD, Yến Nhi là một thành viên tích cực của đội MC trực thuộc Đội văn nghệ khoa Kinh doanh quốc tế. Trong thời gian tới, cô đặt mục tiêu tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khoá và phấn đấu được ứng cử vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của trường.

“Mình vẫn sẽ theo đuổi hành trình mở rộng tri thức, tiếp tục tìm kiếm những cơ hội học hỏi nhiều kỹ năng mới để có thể phát triển và đạt được những mục tiêu riêng của bản thân”, Yến Nhi khẳng định.

Ảnh: NVCC