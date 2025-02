Học viện An ninh Nhân dân tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025

SVVN - Học viện An ninh Nhân dân vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025, với tổng số 440 sinh viên hệ chính quy, tăng 30 so với năm trước. Đáng chú ý, số lượng tuyển sinh của ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có sự mở rộng đáng kể, thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Tăng cường đào tạo nhân lực An ninh mạng Theo thông tin từ Học viện, số lượng tuyển sinh ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm nay đạt 150 chỉ tiêu. Trong đó, có 136 nam (tối đa 50 người sẽ được gửi đi đào tạo nước ngoài về Công nghệ thông tin) và 14 nữ. Sự gia tăng này cho thấy chiến lược đào tạo nhân lực công nghệ cao nhằm ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng phức tạp. Cụ thể, chỉ tiêu ngành này được phân bổ đều giữa hai khu vực: Phía Bắc (từ Huế trở ra): 60 sinh viên (54 nam, 6 nữ); Phía Nam: 60 sinh viên (54 nam, 6 nữ) Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh vẫn duy trì mức tuyển sinh 290 chỉ tiêu, với phân bổ theo địa bàn và giới tính như sau: Vùng 1 - Miền núi phía Bắc: 110 chỉ tiêu (99 nam, 11 nữ); Vùng 2 - Đồng bằng và trung du Bắc Bộ: 105 chỉ tiêu (95 nam, 10 nữ); Vùng 3 - Bắc Trung Bộ: 60 chỉ tiêu (54 nam, 6 nữ); Vùng 8 - Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ TP. Huế trở ra: 15 chỉ tiêu (13 nam, 2 nữ) Bên cạnh đó, Học viện còn tuyển thêm 100 sinh viên ngành Công nghệ thông tin theo chương trình hợp tác với ĐH Bách khoa Hà Nội và 150 chỉ tiêu cho hệ văn bằng 2. Phương thức tuyển sinh linh hoạt Phương thức tuyển sinh sẽ được công bố sau khi có hướng dẫn từ Bộ Công an. Tuy nhiên, theo cách thức xét tuyển của năm trước, Học viện có thể tiếp tục sử dụng các phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với điểm học bạ; Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an Năm 2024, mức điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp dao động từ 17,5 đến 25,42 điểm, tùy theo ngành và khu vực tuyển sinh. Bên cạnh Học viện An ninh Nhân dân, hai trường công an khác cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh: Học viện Cảnh sát Nhân dân 530 chỉ tiêu; ĐH Phòng cháy Chữa cháy 200 chỉ tiêu Việc mở rộng chỉ tiêu và đa dạng ngành đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân là cơ hội lớn cho những thí sinh đam mê lĩnh vực an ninh, đặc biệt là an ninh mạng. Dương Triều