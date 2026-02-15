Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức 'Vui Tết Việt' cho hơn 100 học viên trực Xuân 2026

SVO - Trong khi phần lớn sinh viên cả nước nghỉ Tết 2–3 tuần để về sum họp gia đình, hơn 100 học viên năm thứ hai của Học viện Cảnh sát nhân dân ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực, bảo đảm an ninh dịp Tết.
Theo đại diện Học viện, trực Tết là nội dung rèn luyện thường niên, giúp học viên nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phần lớn học viên tham gia đều lần đầu đón Tết xa nhà.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động gói bánh chưng và trải nghiệm trang phục truyền thống. Sân trường được bố trí thành không gian văn hóa thu nhỏ, tái hiện không khí Tết cổ truyền.
Yadier Rodriguez, học viên người Cu Ba chia sẻ, đây là lần đầu anh tham gia kéo co tại Việt Nam. “Không khí rất sôi động. Tôi hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam”, anh cho biết.