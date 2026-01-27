Những phần quà Tết tiếp sức cán bộ Hội Sinh viên vượt khó

SVO - 50 suất quà Tết được trao tới cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để những người trẻ gắn bó với công tác Hội yên tâm đón Tết.

Chiều 27/1, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Thành Đoàn và Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức chương trình chăm lo Tết, trao quà cho cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hà Nội, cùng đại diện các ban, đơn vị và cán bộ Hội Sinh viên trên địa bàn thành phố.

Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, việc chăm lo đời sống cho cán bộ Đoàn, Hội, nhất là những cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, luôn được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam quan tâm. Theo anh, sự hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần để các cán bộ Hội yên tâm học tập, công tác và tiếp tục gắn bó với phong trào sinh viên.

Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng quà tại chương trình.

Cán bộ Hội Sinh viên là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động tại cơ sở. Việc quan tâm, chia sẻ trong dịp Tết là cách để tổ chức Hội ghi nhận và đồng hành với những nỗ lực của các bạn”, anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Ban Tổ chức trao quà tại chương trình.

Tại chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao 50 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tặng các cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhận quà Tết từ Ban tổ chức, Đinh Huệ Chi (Uỷ viên BTK Hội Sinh viên trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội) cho biết: “Sự quan tâm, hỗ trợ đúng dịp cuối năm là nguồn động viên thiết thực đối với những bạn đang gặp khó khăn về điều kiện kinh tế. Những phần quà không chỉ giúp giảm bớt áp lực chi tiêu trong dịp Tết mà còn tạo thêm động lực để các cán bộ Hội tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng phong trào sinh viên tại cơ sở”.

Cán bộ Hội chia sẻ tại chương trình.

Triệu Thị Quỳnh Như (sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội) chia sẻ, việc nhận được sự quan tâm đúng thời điểm khiến cô cảm thấy được tiếp thêm động lực: “Không chỉ là món quà vật chất, đây còn là sự ghi nhận để mình tiếp tục cố gắng, gắn bó hơn với công tác Hội và các hoạt động vì sinh viên”.

50 suất quà Tết được trao tới cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, chương trình chăm lo Tết cho cán bộ Đoàn, Hội là hoạt động được duy trì nhiều năm qua, góp phần hỗ trợ, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở – những người đang trực tiếp tham gia tổ chức, kết nối và đồng hành cùng sinh viên.