Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư khóa XIV

Trước đó một ngày, đồng chí Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV.

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Tô Lâm (69 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên). Đồng chí là Ủy viên T.Ư Đảng bốn khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị ba khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội các khóa XIV và XV.

Sau khi tốt nghiệp Trường Công an T.Ư (nay là Học viện An ninh nhân dân), đồng chí bắt đầu công tác tại Cục Bảo vệ chính trị 1, lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị 3, lãnh đạo Tổng cục An ninh. Năm 2009, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Công an vào tháng 4/2016, đồng chí có 6 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Công an. Đầu năm 2019, đồng chí được thăng cấp bậc hàm Đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử lực lượng Công an nhân dân mang cấp bậc hàm cao nhất.

Tháng 5/2024, Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ba tháng sau, đồng chí được Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư. Trong một thời gian, đồng chí đồng thời đảm nhiệm hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước; từ tháng 10/2024 đến nay, đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư.

Trong hơn 17 tháng trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, thể hiện tầm nhìn đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu đất nước giàu mạnh, thịnh vượng.

Việc Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư thể hiện sự tín nhiệm cao của T.Ư, đồng thời khẳng định yêu cầu về sự kế thừa, ổn định và phát triển trong công tác lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.