Hồi ký 24 ngày trở thành ‘chiến sĩ’ của sinh viên Học viện Ngoại giao trong kỳ học Giáo dục Quốc phòng

SVVN - Trong mùa hè 2024, sinh viên Ngoại giao đã có nhiều kỉ niệm đặc biệt đáng nhớ khi tham gia kỳ quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 2 ở Vĩnh Phúc.

Kỳ học quân sự của sinh viên khóa 49 Học viện Ngoại giao được chia làm ba đợt. Đợt 1 từ 24/6 đến 17/7, gồm các ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Châu Á - Thái Bình Dương học và Luật Thương mại quốc tế. Đợt 2 từ 17/7 đến 09/8, gồm các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế. Đợt 3 từ 09/8 đến 31/8, gồm các ngành Truyền thông quốc tế và Luật quốc tế.

24 ngày trong mùa hè vừa qua có sự góp mặt của những trải nghiệm có một không hai - sống như người lính, mặc quân phục, vác súng, lăn xả trên “chiến trường”. Hồi ký của năm tháng thanh xuân được lưu dấu với kỉ niệm, cảm xúc đặc biệt đến thế.

Nguyễn Ngọc Huyền là sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, “lên đường nhập ngũ” đợt 1 của kỳ học Giáo dục Quốc phòng. Trước khi bắt đầu kỳ quân sự, cô cảm thấy lo lắng về việc thích nghi với sự thay đổi thói quen sinh hoạt trong môi trường quân đội, một số bệnh về da... Huyền cũng đã lên các trang mạng xã hội để tham khảo ý kiến của các anh chị đi trước, nghe lời “đồn thổi” và bỏ túi những kinh nghiệm “sống còn” khi đi quân sự. Tuy nhiên, cô bày tỏ mong muốn có được một kỳ học quân sự thật đáng nhớ cùng bạn bè.

Nữ sinh chia sẻ: “Mình chuẩn bị khá nhiều đồ dùng cần thiết khi đi quân sự, đặc biệt là những thứ liên quan đến sức khoẻ như thuốc cảm, thuốc bôi côn trùng, C sủi…Về tinh thần, mình tạo tâm lí thoải mái. Mình tin dù vất vả mấy cũng sẽ vượt qua.”

Huyền kể mỗi ngày đều cố định về lịch trình. Cô sẽ dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới. Mỗi lần tiếng chuông báo thức của khu quân đội vang lên, “người lính” liền chạy ra hành lang để hô to khẩu hiệu “xong, xong, xong”. Ngày mới bắt đầu một cách đặc biệt như thế.

Sau những giờ học, sinh viên thường có khoảng thời gian sinh hoạt tự do từ tầm 16 giờ 30 phút chiều. “Mình thường ngồi “tám” chuyện với bạn dưới sân cỏ, cảm giác hồn nhiên, vô tư đến lạ thường. Đến 21 giờ 30 phút, khu quân sự tắt điện, báo hiệu một ngày kết thúc. Mình chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc để nạp năng lượng, mai tiếp tục “chiến đấu”, Huyền cho biết.

Ngày đầu tiên trong kỳ học quân sự, Huyền cảm thấy khó khăn do chưa thích nghi được với lịch trình sinh hoạt chuẩn chỉnh từng li từng tí. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cô đã bắt đầu quen với nhịp sống tại đây.

Hoạt động huấn luyện ấn tượng nhất với nữ sinh chính là bắn súng tại thao trường. Do đi vào đợt 1 (từ ngày 24/6 đến 17/7) nên thời tiết rất nắng và nóng. Trong điều kiện như thế, sinh viên vẫn thực hiện chuẩn chỉnh những động tác bắn súng, nằm tập, ngắm bắn sao cho trúng mục tiêu. Cô bày tỏ: “Cái rát da rát thịt đó khiến mình hiểu thêm về nỗi vất vả, sự nỗ lực rèn luyện cũng như ý chí kiên cường của các anh quân nhân bảo vệ Tổ quốc.”

Quân sự tại Vĩnh Phúc với Huyền là quãng thời gian khó quên trong thời sinh viên. “Ở đây, mình thấy gắn kết hơn với mọi người. Đặc biệt, mình cảm ơn phòng 308 thân yêu, nơi có những đứa bạn luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau”. Với cô, Vĩnh Phúc trong 24 ngày quân sự là phần thanh xuân tươi đẹp.

Võ Thị Huyền Trang là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, tham gia quân sự đợt 2 từ ngày 17/7 đến 09/8. Kỳ học Giáo dục Quốc phòng đã mang đến cho Trang những trải nghiệm quý báu lẫn những bài học “để đời”.

Trang cảm nhận bầu không khí tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 2 ở Vĩnh Phúc khác hẳn so với Hà Nội. Ngước lên cao không phải là những tòa nhà chọc trời, cô được ngắm nhìn không gian thoáng đãng, dễ dàng thấy được những đám mây quang đãng. Do thời tiết thay đổi liên tục từ mưa sang nắng nên tại khu quân sự, cô và các bạn thường có cơ hội được ngắm cầu vồng. “Mình rất thích bầu trời tại Vĩnh Phúc. Chiều tà, hoàng hôn rất đẹp, ánh lên sắc tím hồng không thể tìm thấy ở một nơi nào khác.”, cô hào hứng nói.

Kí ức quân sự trong nữ sinh vẫn còn đọng lại những câu nói đặc trưng. Sau khi “xuất ngũ”, không còn nghe thấy, Trang hụt hẫng một phần nào đó. “Mình thường nghe Trung đội trưởng thúc giục với những câu như: Mọi người thay đồ để chuẩn bị tập trung đi ăn cơm, còn 5 phút nữa thôi. Còn Tiểu đội trưởng sẽ thường bảo: Mọi người ơi, sắp đến giờ học rồi, nộp điện thoại lại đi.”

Cứ như thế trong suốt 24 ngày, Trang quen với thanh âm đặc biệt đó. Để rồi, giờ đây, cô lưu dấu nó thành một phần kí ức đáng nhớ thời thanh xuân.

Nữ sinh được sắp xếp ở trong phòng 30 người. Lúc đầu, cô cảm thấy khó chấp nhận do việc không quen ở với đông người như thế. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, thứ ba; Trang đã nói chuyện được với tất cả các bạn trong phòng. Cô thấy không quá khó để hòa nhập cũng như có khoảng cách lớn như cô từng nghĩ.

Trang nhận thấy mình may mắn khi được làm quen với 29 bạn trong phòng. Tất cả mọi người đều quan tâm, hỏi han cô từ A đến Z khi thấy cô không khỏe.

Cô chia sẻ: “Mọi người lúc nào cũng hỏi mình câu như là: “Bây giờ đã thấy ổn hơn chưa?”. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình nhận được sự chăm sóc đến từ nhiều người như thế. Dần dần, mình có niềm tin vào 29 con người này. Trải nghiệm ở trong phòng 30 là điều nên thử.”

Sau khi kết thúc kì quân sự, Trang “lụy” những kí ức bên bạn bè. Cô làm thân và biết thêm nhiều người trong đại đội.

Bài học lớn nhất mà Trang nhận được chính là bài học về niềm tin. Cô có niềm tin rất lớn vào những người bạn cùng phòng trong kỳ học quân sự và họ cũng chưa từng làm cô thất vọng. Những thời khắc vui buồn Trang trải qua đều có sự chứng kiến, chia sẻ của 29 người bạn chưa từng thân trước đó.

“Niềm tin thứ hai là niềm tin vào đại đội. Mình tin tất cả mọi người sẽ hòa hợp với nhau trong 24 ngày và sự thật, chúng mình đã làm được. Không có xích mích hay chuyện to tát nào xảy ra khiến đại đội bất hòa. Tất cả mọi người đều hòa đồng, thân thiết với nhau.”, Trang nói thêm.

Trang có sự thay đổi trong nhận thức sau khi kết thúc quân sự. Trong kỳ học Giáo dục Quốc phòng, cô nhận thấy trong quân đội không có giây phút nào được sử dụng lãng phí. Tất cả đều có ý nghĩa, giá trị. Cô nhận thấy mình đã sử dụng thời gian vào những việc vô bổ và đang học cách thay đổi dần.

Bên cạnh đó, học tập tại Trường Quân sự không quá cứng ngắc. “Mình nhận ra mình vui và tận hưởng 24 ngày rất nhiều. Mình trân trọng thời gian ở bên mọi người.”, cô bộc bạch.

Nguyễn Thị Thùy Dương cũng là một trong những sinh viên tham gia quân sự đợt 2. Sau khi kết thúc kì học tại Vĩnh Phúc, nữ sinh đã bỏ túi những “bí kíp” để truyền lại cho các em khóa sau.

Thùy Dương chia sẻ, khi đi quân sự, các bạn nên mang vài bộ quần áo mỏng, dễ giặt, dễ khô cũng như chuẩn bị, lựa chọn kĩ về giày thể thao lúc đi học, dép mang thoải mái tại phòng nội trú.

Trong khu quân sự, sinh viên cần chuẩn bị khoản tiền mặt phục vụ ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Việc đặt hàng trực tuyến đến trung tâm Giáo dục Quốc phòng cũng không thuận tiện vì vị trí khá xa và cách biệt.

Bên cạnh đó, Thùy Dương nhắc nhở mọi người nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, sữa rửa mặt, kem chống nắng, dụng cụ học tập, thẻ sinh viên… Đặc biệt hơn, cần có các dược phẩm phòng ngừa các trường hợp khẩn cấp như thuốc đau bụng, thuốc cảm hay dầu gió, băng cá nhân, thuốc chống muỗi…

“Quan trọng hơn hết, bạn cần sẵn sàng tinh thần để trở thành “người lính”, mặc quân phục, vác súng, lăn xả trên thao trường, và tận hưởng hết mình trong 24 ngày tại đây.”, cô chia sẻ thêm.

Kỳ học Giáo dục Quốc phòng trở thành phần kí ức đẹp đẽ của sinh viên khóa 49 Học viện Ngoại giao trong kì nghỉ hè năm 2024. Đây là cơ hội để các bạn được giáo dục về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, được bồi dưỡng chính trị tư tưởng đạo đức lối sống. Ngoài ra, kỳ học còn đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho sinh viên, không chỉ kiến thức trên sách vở mà còn là trải nghiệm “chiến trường” để rèn luyện bản thân.

