Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đổi mới dạy và học ngoại ngữ đại học trong kỷ nguyên số

SVVN - Sáng ngày 18.04.2025, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học trong kỷ nguyên số” (Foreign Language Teaching and Learning in Higher Education in the Digital Era – LEHE 2025). Đây là sự kiện học thuật quan trọng, quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ nhiều trường đại học và học viện trên cả nước.

Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng cai tổ chức, phối hợp cùng Trường Đại học Thương Mại, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Học viện Chính sách và Phát triển, và Học viện Quản lý Giáo dục. Ngoài 5 đơn vị đồng tổ chức, hội thảo còn nhận được sự quan tâm, đóng góp bài tham luận từ các cơ sở uy tín như Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Kiểm sát, ĐH Hàng hải Việt Nam, ĐH FPT, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trung tâm Khảo thí – ĐHQGHN…

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: "Việc đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ không chỉ là một yêu cầu học thuật mà còn là chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa và số hóa đang diễn ra mạnh mẽ".

Phần khai mạc hội thảo được mở đầu bằng tham luận chủ đề “ From apprehension to appreciation: Understanding teacher and learner acceptance of AI through the AIDUA model” (Từ ái ngại đến ái mộ: sự chấp nhận AI của người dạy và người học qua mô hình AIDUA) do PGS.TS Nguyễn Thúy Nga (Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Du lịch, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) trình bày. Bà nhấn mạnh: “Trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, mà còn là chất xúc tác quan trọng giúp giảng viên và sinh viên làm mới trải nghiệm dạy - học. Tuy nhiên, việc tiếp cận AI cũng cần sự hiểu biết và lộ trình thích ứng rõ ràng”. Mô hình AIDUA được bà giới thiệu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt vì gắn kết các yếu tố cảm xúc, hành vi và thái độ của người học trong quá trình chấp nhận công nghệ mới.

Hội thảo được chia thành ba phiên, tập trung vào các chủ đề chuyên sâu: Phiên 1: Các vấn đề liên quan đến chương trình và giảng viên; Phiên 2: Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ; Phiên 3: Các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và dạy học ngoại ngữ chuyên ngành (ESP)

Tại phiên 1, TS. Hà Thanh Hương (Học viện Quản lý Giáo dục) trình bày báo cáo “Xây dựng khung năng lực công nghệ số cho giảng viên ngoại ngữ tại các trường đại học Việt Nam”. Báo cáo nêu rõ những thiếu hụt về kỹ năng số của nhiều giảng viên hiện nay và đề xuất một lộ trình cụ thể để cải thiện qua các mô hình đào tạo thực tế. Cùng phiên, Vũ Minh Hiếu (Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN) cũng gây chú ý với nghiên cứu về kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo ngôn ngữ, đưa ra cái nhìn toàn cảnh về những bất cập và đề xuất giải pháp phù hợp.

Thạc sĩ Trịnh Thị Diệu Huyền đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền mang đến góc nhìn thực tiễn khi trình bày nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra – đánh giá quá trình học tập tiếng Trung tại Học viện. Theo bà, sinh viên không chỉ cần tiếp cận công nghệ từ phía học, mà còn phải được hỗ trợ trong quá trình kiểm tra năng lực một cách khách quan, minh bạch.

Phiên 2 chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của người tham dự với những tham luận xoay quanh ChatGPT, Quizziz và chatbot AI. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Mến (Học viện Chính sách và Phát triển) mang đến nghiên cứu “Enhancing IELTS Writing Skills Using AI Chatbots” – một nghiên cứu cho thấy việc luyện viết với AI giúp sinh viên cải thiện đáng kể kỹ năng học thuật, nhưng cũng đặt ra thách thức về việc đánh giá công bằng và tính tự học.

Tại phiên 3, nhóm tác giả đến từ Học viện Chính sách và Phát triển gồm TS. Tống Hưng Tâm, Đỗ Thị Thu Hương và cộng sự giới thiệu báo cáo “Using digital tools in ESP learning: Challenges and Opportunities at APD”. Báo cáo đề cập đến khả năng ứng dụng công cụ số vào giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, đồng thời chỉ ra những rào cản như khả năng thích ứng của sinh viên và hạn chế về tài nguyên số chuyên sâu.

Một số chủ đề khác cũng nhận được sự quan tâm như: cải thiện khả năng nói tiếng Anh năm nhất (ThS. Nguyễn Thị Duyên – ĐH SPKT Hưng Yên), ứng dụng Busuu trong dạy tiếng Anh giao tiếp, nghiên cứu dịch thuật bằng AI…

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Việt Nga – Trưởng khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh một số định hướng cụ thể mà Học viện đang triển khai trong thời gian tới, bao gồm: tích hợp công nghệ vào nội dung và phương pháp giảng dạy; xây dựng học liệu số và kho dữ liệu học tập mở; đào tạo lại và nâng cao năng lực công nghệ cho giảng viên ngoại ngữ; tăng cường liên kết với doanh nghiệp công nghệ và cơ sở đào tạo ngoại ngữ trong nước, quốc tế.

“Chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt trong môi trường có đặc thù như Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Một trong những thách thức lớn nhất là làm sao để kết nối hiệu quả giữa việc học ngoại ngữ với bối cảnh sử dụng thực tiễn trong lĩnh vực báo chí, truyền thông – nơi mà tốc độ xử lý thông tin, tính chính xác ngôn ngữ, và khả năng tiếp cận đa văn hóa là vô cùng quan trọng”, bà Nga chia sẻ thêm.

Theo bà, để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, yếu tố then chốt là phải gắn việc học ngoại ngữ với chính ngành nghề sinh viên đang theo đuổi – tức là tăng cường học ngoại ngữ thông qua nội dung ngành. Cùng với đó, cần tạo môi trường học tập có tính tương tác và thực hành cao, khuyến khích sinh viên vào vai nhà báo quốc tế, người phát ngôn, biên tập viên song ngữ… để luyện kỹ năng ngôn ngữ trong ngữ cảnh nghề nghiệp cụ thể.

LEHE 2025 kết thúc trong không khí sôi nổi, kỳ vọng sẽ mở ra nhiều hướng đi mới cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ bậc đại học trong kỷ nguyên số.