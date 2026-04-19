Hơn 156.000 cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng qua Hội nghị trực tuyến toàn quốc

SVO - Hơn 156.000 cán bộ Đoàn trên cả nước tham gia Hội nghị trực tuyến do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, thống nhất nhận thức và hành động.

Sáng 19/4, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động của Đoàn, kết nối tới hàng nghìn điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị có sự tham dự, của: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, cùng đông đảo cán bộ Đoàn các cấp.

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là văn kiện có ý nghĩa định hướng chiến lược, đồng thời đặt ra yêu cầu hành động cụ thể đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, thanh niên cần phát huy vai trò trong học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời đại mới; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nhận thức rõ điều này, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết với yêu cầu tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống. Việc triển khai được gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp bộ Đoàn, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, dễ tiếp cận.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

“Hội nghị có ý nghĩa mở đầu, định hướng và thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống Đoàn, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm rõ nội dung cốt lõi, điểm mới của văn kiện Đại hội và chương trình hành động để triển khai hiệu quả tại cơ sở”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên

Hội nghị tập trung vào hai chuyên đề trọng tâm: Những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động của Đoàn.

Trong đó, chương trình hành động nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; đồng thời đổi mới phương thức học tập Nghị quyết gắn với kiểm tra, đánh giá trên nền tảng số.

Đáng chú ý, T.Ư Đoàn định hướng phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), củng cố các nền tảng số như ứng dụng Thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các câu lạc bộ lý luận trẻ.

Nhiều nội dung lớn gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới cũng được xác định, như phát huy vai trò thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển nguồn nhân lực trẻ; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức về quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế.

Theo T.Ư Đoàn, việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết lần này nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể.

Hội nghị được kết nối tới hơn 40 điểm cầu cấp Tỉnh, thành Đoàn và 4.094 điểm cầu cấp Cơ sở, với sự tham gia của 156.922 cán bộ Đoàn trên toàn quốc.