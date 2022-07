J-Hope làm gì lần đầu mà khiến netizens chỉ biết thốt: 'BTS chỉ làm nên chuyện khi có 7 người'?

Theo công ty quản lý Big Hit Music vào ngày 18, hai ca khúc chủ đề Arson và MORE của album Jack in the box lần lượt đứng thứ 15 và 13 trên bảng xếp hạng Daily Top Song Global của Spotify (tính đến ngày 15). Không chỉ bài hát chủ đề kép mà tất cả các bài hát trong 'Jack in the Box' đều có tên trong bảng xếp hạng. Bài hát b-side '=' đã thu về 1,72 triệu lượt nghe, xếp thứ 43 và Pandora's Box xếp thứ 49. Jack in the Box đứng đầu bảng xếp hạng Top Album của iTunes tại 49 quốc gia trên thế giới, tính đến 7h sáng ngày 16/7.