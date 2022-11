SVVN - Sáng 28/11, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) phối hợp trường ĐH Bách khoa Wroclaw Ba Lan (WUST) tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về lĩnh vực công nghệ thông tin, với tên gọi '14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems' (ACIIDS 2022).

ACIIDS là hội nghị khoa học uy tín, duy trì suốt 14 năm và được CORE-ranking của Úc xếp hạng Rank-B. Năm nay, ACIIDS nhận được 410 bài báo khoa học đến từ 43 quốc gia trên thế giới. Ban Tổ chức đã chọn 181 bài đăng trong kỷ yếu, trong đó có 19 bài của các chuyên gia, giảng viên ĐHQG TP. HCM.

Hội nghị được tổ chức trong 3 ngày, từ 28 - 30/11/2022, tại khách sạn REX và trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhằm tạo ra một diễn đàn quốc tế cho nghiên cứu khoa học về công nghệ và ứng dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin thông minh cho nhiều đối tượng khác nhau.

Hội nghị lần thứ 14 được sự hợp tác của Ủy ban Kỹ thuật IEEE SMC về Trí tuệ Tập thể Tính toán, Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Thông tin châu Âu (ERCIS), ĐH Newcastle (Úc), ĐH Yeungnam (Hàn Quốc), ĐH Leiden (Hà Lan), ĐH Teknologi Malaysia (Malaysia), trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH BINUS (Indonesia), Ủy ban Tin học của Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Kỷ yếu của ACIIDS 2022 sẽ được Springer xuất bản trong seri Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) và seri Communications in Computer and Information Science (CCIS).