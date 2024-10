Khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival: Đặt trải nghiệm của gen Z về thanh toán thông minh lên hàng đầu

SVVN - Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival quan tâm hàng đầu tới sự trải nghiệm của công chúng, đặc biệt là gen Z đối với các công nghệ thanh toán thông minh, đồng thời tạo ra sân chơi đa dạng để kết nối giới trẻ với các ngân hàng, tổ chức Thẻ hàng đầu thông qua lễ hội mua sắm, giải trí sôi động và hấp dẫn.

Ngày 5/10, tại sân vận động Đại học Bách Khoa (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam 2024 với chủ đề “Sống chill – Thanh toán chất”.

Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Ngày Thẻ Việt Nam 2024, do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày Thẻ Việt Nam 2024 với chủ đề “Sống chill – Thanh toán chất” vinh dự nhận được sự quan tâm và lẵng hoa chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự lễ khai mạc có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải. Cùng lãnh đạo vụ truyền thông, vụ thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

Về phía đơn vị Tổ chức: Báo Tiền Phong có Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Phùng Công Sưởng; Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Lê Minh Toản.

Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), có Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam - Napas, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Quang Hưng; Tổng Giám đốc Napas, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Quang Minh.

Cùng tham dự chương trình có đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành; Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà – Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2024.

Lễ hội mua sắm, giải trí sôi động và hấp dẫn

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Năm nay, Ngày Thẻ Việt Nam bước sang mùa thứ tư với diện mạo mới.

Từ thiết kế sân khấu hiện đại và quy mô, sự sắp đặt của hơn 100 gian hàng cho tới các không gian trải nghiệm công nghệ, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật… đều được đầu tư công phu và nâng tầm. Các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng, các doanh nghiệp lớn quy tụ tạo nên sức lan tỏa, thực sự trở thành ngày hội hướng đến giới trẻ, gia đình trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, chuỗi hoạt động của Ngày thẻ Việt Nam 2024 tiếp tục được đổi mới, nâng cấp cả về quy mô, chất lượng. Sự bùng nổ Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival tại sân Vận động Bách Khoa Hà Nội, cùng chủ đề xuyên suốt “Sống chill - Thanh toán chất” của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đông đảo người dân và đặc biệt là genZ đối với các phương thức thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Sự khác biệt của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival ở chỗ, Ban Tổ chức quan tâm hàng đầu tới sự trải nghiệm của công chúng, đặc biệt là gen Z đối với các công nghệ thanh toán thông minh, đồng thời tạo ra sân chơi đa dạng để kết nối giới trẻ với các ngân hàng, tổ chức Thẻ hàng đầu thông qua lễ hội mua sắm, giải trí sôi động và hấp dẫn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Trải nghiệm công nghệ thanh toán mới

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), đơn vị đồng tổ chức, cho biết: Trong hai ngày diễn ra sự kiện, giới trẻ sẽ được trải nghiệm các công nghệ thanh toán mới như Tap to phone, Smile to pay với các tính năng thanh toán đơn giản, nhanh chóng và an toàn. Chiếc điện thoại thông minh thay thế POS truyền thống, nhờ được tích hợp trở thành soft pos để thực hiện các giao dịch thanh toán chạm. Đặc biệt, giờ đây chỉ cần quét khuôn mặt mỉm cười của bạn trong 1 vài giây là việc thanh toán sẽ được hoàn tất.

“Các trải nghiệm này giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn về xu hướng phát triển của các phương thức thanh toán di động cũng như vai trò cần thiết của các phương tiện thanh toán điện tử góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với xã hội số trong tương lai”, ông Nguyễn Quang Minh nói.

Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, Nhà tài trợ Kim Cương, cho biết: Vietcombank tin tưởng chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục ghi dấu những thành công, lan tỏa thông điệp tích cực và mang đến những trải nghiệm độc đáo cho các khách mời, đặc biệt là các bạn trẻ về các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, hướng đến xây dựng một thủ đô xanh, an toàn và bền vững, một xã hội không tiền mặt.

Hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên và các gia đình trẻ, sự kiện năm nay tập trung vào việc khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số hiện đại như Tap to Pay, Tap to Phone, thanh toán mã QR, ví điện tử. Thông qua chuyển đổi số, các bạn trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng để cùng nhau chung tay xây dựng một Thành phố thông minh. “Có thể nói, thanh toán không tiền mặt – không tiếp xúc - không giới hạn không gian, thời gian, thiết bị đã trở thành xu thế tất yếu với những tiện ích rõ rệt cho người dùng”, nói.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Nhà tài trợ kim cương, cho biết: Vietcombank mang đến nhiều giải pháp công nghệ tiện ích như: Giải pháp định danh và xác thực khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt (facepay); Thẻ phi vật lý và VCB Digicard; công nghệ thanh toán VCB Tap-to-phone.

Bên cạnh đó, các công nghệ bảo mật thẻ tiên tiến nhất trên thế giới như công nghệ thẻ chip không tiếp xúc (Contactless), 3D-Secured giúp tăng cường an toàn, bảo mật dữ liệu, tránh các trường hợp giả mạo thông tin và phòng ngừa rủi ro cũng được Vietcombank tiên phong triển khai và giới thiệu đến khách hàng.





Sự kiện gồm nhiều hoạt động chính, như: trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng; trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại và tiên tiến nhất, gặp gỡ và giao lưu với các ban nhạc, ca sỹ trẻ Việt Nam được giới trẻ yêu thích như Phương Mỹ Chi, Dalab, rapper Phúc Du, Hà Myo, ca sĩ Ngô Lan Hương, Bùi Trường Linh… trong 5 khung giờ trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện.



Hội thảo Thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở; Tọa đàm hướng nghiệp Quản lý tài chính cá nhân và cơ hội việc làm trong ngành tài chính ngân hàng; Sóng Festival – Sống Chill – Thanh toán chất; s ự kiện MegaSales; h oạt động thiện nguyện. Tiếp nối thành công và ý nghĩa của hoạt động cộng đồng từ 3 lần tổ chức trước, Ngày Thẻ Việt Nam 2024 tiếp tục xác định đây là một trong trách nhiệm xã hội của Sóng Festival. Chính vì thế BTC và các đơn vị đồng hành và khách tham dự Ngày Thẻ Việt Nam 2024 quyên góp qua tài khoản thiện nguyện 1611 của ngân hàng MB. Chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024 bao gồm sự kiện:

