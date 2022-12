Khi ‘bạn gái tin đồn’ bị chỉ trích thì danh tính bạn gái thật của Song Joong Ki mới được hé lộ

SVVN - Cả K-biz "náo loạn" trước danh tính bạn gái của Song Joong Ki. Trong khi đó, 'bạn gái tin đồn của nam tài tử, Kim Tae Ri lại nhận về những chỉ trích khi được bình chọn là nữ diễn viên "xấu tính" nhất trong năm 2022.

Kể từ khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn vào năm 2019, cả hai đã không ít lần "bị đồn" đang trong một mối quan hệ với người nổi tiếng khác. Và cái tên nhiều lần được cánh báo giới cho là đang hẹn hò với Song Joong Ki chính là cô bạn thân của anh, Kim Tae Ri. Thậm chí cho đến cuối tháng Mười00 vừa qua, những "bằng chứng" hẹn hò của cả 2 vẫn tiếp tục được cư dân mạng "soi" nhưng họ đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận.

Sau không ít lần phủ nhận nhưng công chúng đều "không tin", mới đây, vào sáng 26/12, Song Joong Ki đã chính thức công khai danh tính bạn gái thật sự của mình khiến ai nấy đều "ngã ngửa". Được biết, "nửa kia" của Song Joong Ki là người Anh và không làm công việc liên quan đến giải trí. Nhiều nguồn tin còn cho biết, bạn gái của Song Joong Ki đang mang thai đứa con đầu lòng của nam diễn viên.

Theo tin độc quyền từ Sports Chosun, Song Joong Ki đã hẹn hò với bạn gái hiện tại được hơn một năm và chưa từng có ý định che giấu về mối quan hệ này. Cặp đôi thường xuyên có những buổi hẹn hò gần nhà Song Joong Ki, nam diễn viên dành rất nhiều tình cảm cho cô khi luôn tranh thủ thời gian trống giữa lịch trình để gặp mặt. Song Joong Ki luôn dẫn bạn gái theo khi thực hiện lịch trình tại nước ngoài.

Đặc biệt, sau buổi họp báo Reborn Rich tại Singapore vào ngày 7/12, Song Joong Ki đã không ngần ngại giới thiệu bạn gái với đoàn làm phim. Cả hai cũng đã dành thời gian hẹn hò tại "quốc đảo sư tử", sau đó cùng trở về Hàn Quốc. Đây cũng chính là thời điểm nam diễn viên công khai "nửa kia" với báo giới.

Công ty quản lý của Song Joong Ki, High Zium Studio xác nhận với tuyên bố ngắn gọn: “Song Joong Ki đang tìm hiểu một người phụ nữ với tình cảm tốt đẹp. Xin hãy dõi theo họ với trái tim ấm áp.” Công ty cũng phản hồi về tin đồn bạn gái Song Joong Ki đang mang thai: "Chúng tôi mong các bạn thông cảm rằng công ty không thể xác nhận thông tin nào khác ngoài việc họ đang trong mối quan hệ. Vui lòng không đưa ra những suy đoán chưa được xác nhận".

Theo thông tin cho biết, bạn gái Song Joong Ki tên Katy Louis Sander. "Nửa kia" hơn anh 1 tuổi và đã từng là diễn viên, tuy nhiên hiện tại Katy đang làm công việc gia sư tiếng Anh. Có thể vì cũng từng hoạt động nghệ thuật nên cô vô cùng đồng cảm với công việc của bạn trai. Bạn gái Song Joong Ki sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quý tộc nhưng cũng không kém phần khoẻ khoắn và quyến rũ.

Và trong khi Song Joong Ki đang tận hưởng sự hạnh phúc cùng tình yêu của mình, "bạn gái tin đồn" Kim Tae Ri lại gây mất thiện cảm khi được bình chọn là một trong những diễn viên có thái độ tệ nhất.

Sports Kyunghyang đã tiến hành một cuộc khảo sát với 34 phóng viên trong ngành điện ảnh Hàn Quốc, để xác định những người chiến thắng “Giải thưởng Mâm xôi” (Raspberry Awards) của Hàn Quốc. Ở hạng mục Diễn viên có thái độ tệ nhất, Kim Tae Ri đứng thứ hai, với 11 phiếu. Các phóng viên đưa ra lý do rằng nữ diễn viên không chuyên nghiệp, thiếu tập trung và có phần coi thường,, khi vừa trả lời phỏng vấn vừa vẽ nguệch ngoạc trong họp báo ra mắt phim Alienoid.

Thêm nữa, nữ diễn viên còn được cho là đã "mắc bệnh Na Hee Do" sau thành công của Twenty Five, Twenty One. Một phóng viên cho biết: "Có vẻ như cô ấy mắc bệnh Na Hee Do. Cô ấy cố tình hành động như một người có tinh thần tự do nhưng đó chỉ là cái cớ để không chú ý và cư xử thiếu chuyên nghiệp".

Việc bị chỉ trích có thái độ xấu đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của Kim Tae Ri trong mắt công chúng cũng như giới chuyên gia nghệ thuật tại Hàn Quốc.