Không khí Giáng sinh tràn ngập K-pop và K-biz cũng đón tin vui với sự ra đời của 'bé BinJin'

SVVN - Cứ đến hẹn lại lên, mỗi dịp Giáng sinh, người hâm mộ K-pop lại hân hoan đón nhận "mệt nghỉ" những món quà tinh thần vô cùng "xịn xò" đến từ thần tượng của mình. Năm nay, K-biz cũng đón tin vui từ cặp bố mẹ 'hot nhất xứ Hàn' Hyun Bin và Son Ye Jin.

Giáng sinh đã đến gõ cửa từng nhà, báo hiệu một năm cũ sắp đi qua và một năm mới chuẩn bị chào đón. Đây cũng là một dịp đặc biệt, để những thần tượng K-pop gửi đến fan hâm mộ, những người đã dành nhiều tình yêu và sự ủng hộ đến mình trong suốt năm qua, những lời cảm ơn lời chúc tốt đẹp và món quà tinh thần đặc biệt chỉ Giáng sinh mới có.

SMTOWN

Có lẽ chưa một năm nào SM Entertainment bị "soán ngôi" khỏi vị trí được mong chờ nhất mỗi dịp Giáng sinh vì "ông lớn" này vô cùng "chịu chơi, chịu chi" vào những món quà tinh thần dịp lễ hội.

Năm 2022 này, những ai yêu quý nghệ sĩ nhà SM thực sự nhận quà "không ngơi tay" khi công ty không chỉ phát hành nguyên một video lời chúc từ tất cả các nghệ sĩ từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ tư, mà còn "chiêu đãi" cả một bữa tiệc âm nhạc vô cùng thịnh soạn.

Đầu tiên phải kể đến sự trở lại của các "anh già" Super Junior. Quả thật trong K-pop hiếm có nhóm nhạc nào "chạy đường dài chắc và bền" như Super Junior. Dù đã ở năm thứ 17 hoạt động, nhóm vẫn khiến fan hâm mộ "mê mẩn" bởi ngoại hình mỹ mãn và sự rộn ràng của MV Celebrate, ca khúc nằm trong album thứ 11 trong sự nghiệp của nhóm.

Sự bất ngờ to lớn nhất năm nay khiến cả K-pop phải dõi theo là màn kết hợp của Red Velvet và aespa với ca khúc Beautiful Christmas. Đây là một tổ hợp đã được công chúng mong ngóng từ lâu. Beautiful Christmas khiến cư dân mạng "đã con mắt đôi tai", nhận được những phản ứng tích cực và bùng nổ.

"Nhóm nhạc đông thành viên nhất K-pop", hệ thống NCT cũng không kém cạnh khi NCT DREAM phát hành album mùa đông đầu tiên trong sự nghiệp, Candy, đạt 2 triệu bản đặt trước và phá vỡ kỷ lục của chính nhóm trên các bảng xếp hạng nhạc số.

"Hội đàn anh" NCT 127 lại mang đến những phút giây dịu dàng trầm lắng khi cover những bài hát Giáng Sinh nổi tiếng, thể hiện bởi 3 thành viên Doyoung, Jaehyun và Jungwoo. Được biết, NCT 127 đang tập trung chuẩn bị cho sự trở lại với một repackage album vào năm sau.

Album công ty của đại gia đình SM năm nay cũng lấy cảm hứng từ Giáng sinh và những miền tuyết trắng sẽ được phát hành vào 26/12. Đây cũng là một đặc trưng hiếm có công ty nào có thể làm được như SM, đó là ra mắt album với sự tham gia của tất cả các nghệ sĩ trong công ty.

YG Entertainment

Khác với "thông gia" SM, mỗi nhóm nhạc nhà YG lại gửi đến fan hâm mộ những món quà riêng biệt, thể hiện cá tính từng nhóm đến fan hâm mộ của mình.

Vì đang trong những ngày tháng bận rộn "chạy tour", BLACKPINK với quỹ thời gian eo hẹp khó có thể quay riêng một video cho Giáng sinh. Thay vào đó, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa chọn cách hoá thân thành 4 "sexy" Santa và biểu diễn ca khúc Last Christmas tại concert ở Amsterdam. Đây là món quà nhỏ mà cũng đồng thời là lời cảm ơn của bốn cô nàng tới fan hâm mộ trên toàn thế giới đã luôn ủng hộ và chờ đợi sản phẩm của nhóm.

Trong khi WINNER "chơi lớn nhất", tổ chức một live stage có tên White Holiday thì "hội em út" TREASURE lại phát hành 1 video chơi trò chơi cực kỳ vui nhộn Santa Company, đúng với lứa tuổi tinh nghịch của nhóm, thổi một làn gió mới vào linh hồn "cool ngầu" của YG Entertainment.

JYP Entertainment

TWICE năm nay không có quá nhiều hoạt động, khiến cho ONCE vô cùng mong nhớ. Vậy nên Giáng sinh này, 9 cô gái đã "bù đắp" cho fan khi tung ra tới 2 video. Cả nhóm đã cùng làm lại một mini MV cho ca khúc Merry&Happy được phát hành từ 5 năm trước, riêng em út Tzuyu thì đã chiếm "spotlight" khi cover solo Christmas Without You. Sau 7 năm ra mắt, Tzuyu đã có rất nhiều tiến bộ trong giọng hát và trở nên tự tin hơn.

ITZY phát hành phiên bản Giáng Sinh cho ca khúc mới phát hành Cherishe đồng thời "tặng kèm" thêm màn trình diễn ca khúc Snowy vô cùng phù hợp với tinh thần ngày lễ. Trong khi đó Stray Kids phát hành một tập đặc biệt với chủ đề Giáng sinh trong series chương trình SKZ CODE của nhóm.

Có lẽ năm nay là một Giáng sinh trầm của NMIXX và những người yêu quý nhóm. NMIXX đã phát hành ca khúc Funky Glitter Christmas từ cuối tháng Mười Một, nhưng mọi video liên quan đến Giáng sinh của nhóm sau đó đã bị huỷ bỏ vì sự rời đi của thành viên Jinni.

IVE, LE SSERAFIM và New Jeans

Hội những tân binh "quái vật" của K-pop vô cùng hào hứng với Giáng sinh đầu tiên cùng người hâm mộ.

IVE mang đến cảm giác gần gũi khi chúc mừng Giáng sinh với một video ngắn, gửi tới người hâm mộ những lời nói ngọt ngào nhất.

LE SSERAFIM thì tung một loạt ảnh vô cùng tinh nghịch nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Đặc biệt, trưởng nhóm Chaewon đã gửi tặng fan một bản cover solo ca khúc First Love.

New Jeans đang "tung hoành" những ngày cuối năm với ca khúc Ditto trên các bảng xếp hạng âm nhạc và bận rộn chuẩn bị cho lần trở lại đầu tiên sau khi ra mắt nhưng cũng không quên kỷ niệm ngày lễ này cũng những người yêu quý nhóm. Không chỉ quay riêng 1 video với chủ đề Giáng sinh, New Jeans còn tự tay vẽ những tờ postcard đếm ngược và đăng tải trên Twitter của nhóm.

Ngoài ra, những nghệ sĩ khác như tất cả các thần tượng thuộc C9 Entertainment, WEi, Sujeong (cựu thành viên Lovelyz), Hwasa (MAMAMOO)... cũng đã chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc đặc biệt để kỷ niệm ngày Giáng sinh cũng fan hâm mộ yêu quý.