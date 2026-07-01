Khi phụ nữ thế hệ mới dùng tri thức làm 'trang sức'

SVO - Không chỉ dừng lại ở những con số hào nhoáng của một MC, người mẫu, YouTuber sở hữu 'Nút Vàng' và video vượt mốc 320 triệu lượt xem, Minh Thư (sinh năm 2003) đang khẳng định vị thế của một phụ nữ thế hệ mới, khi không ngừng theo đuổi những 'nấc thang' của học vấn. Câu chuyện 'lội ngược dòng' của cô gái trẻ đã chứng minh: Tri thức và tư duy sắc bén mới là 'vũ khí' mạnh mẽ nhất để phụ nữ tự chủ, tỏa sáng và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Câu chuyện bén duyên với con đường người mẫu chuyên nghiệp của Minh Thư bắt đầu vào khoảng năm 2016 - 2017, một cách tình cờ và đầy cảm xúc, gắn liền với hình ảnh một chú mèo vàng. Trong một lần trên đường đi thi môn Sinh học, cô gái trẻ đã vô tình chứng kiến cảnh một chú mèo vàng cùng nhiều cá thể mèo khác sắp bị làm thịt.

Trần Hoàng Minh Thư (sinh năm 2003) hiện là MC, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung.

Trái tim nhân ái của Minh Thư đã không cho phép cô bỏ đi. Dù trong túi chỉ có 50.000 đồng dành cho bữa sáng, cô vẫn quyết định dừng lại. Bằng tất cả sự năn nỉ, cô đã thuyết phục người bán nhượng lại chú mèo vàng. Khoảnh khắc đó, Minh Thư đã khóc ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ, ôm chặt chú mèo trong vòng tay.

Sự việc đầy xúc động này đã vô tình được người qua đường ghi lại và đăng tải. Đoạn livestream đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Nhận thấy, Minh Thư sở hữu nét ngoại hình có nhiều điểm tương đồng với nữ ca sĩ, người mẫu Hồ Ngọc Hà, vị chuyên gia này đã liên hệ và mời cô tham gia làm mẫu cho một buổi dạy tại Hải Phòng. Mức cátsê 500.000 đồng, dù không quá lớn đối với nhiều người, nhưng lại là một "khoản tiền khổng lồ" đối với một học sinh như Minh Thư lúc bấy giờ.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống làm cán bộ, công chức nhà nước, Minh Thư lựa chọn theo học và tốt nghiệp ngành Chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Buổi chụp hình đầu tay thành công rực rỡ đã trở thành tấm vé thông hành, giúp Minh Thư được biết đến nhiều hơn trong giới studio và chính thức mở ra cánh cửa bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Còn chú mèo vàng năm xưa, giờ đây không chỉ là biểu tượng của lòng nhân ái, mà còn là "khởi nguồn" cho một đại gia đình hơn mười chú mèo đang sống hạnh phúc tại nhà cô.

Khoảnh khắc đó, Minh Thư tự nhận thấy mình "cute", ngây ngô nhưng cũng chính là cánh cửa dẫn đến chuỗi may mắn sau này, giúp cô có được một nghề nghiệp "ngoài giờ" ngay khi còn đang là sinh viên.

Câu chuyện bén duyên với con đường người mẫu chuyên nghiệp của Minh Thư bắt đầu một cách tình cờ và đầy cảm xúc, gắn liền với hình ảnh một chú mèo vàng.

Thử thách lớn nhất đến với Minh Thư vào năm 19 tuổi, khi đang chạm tay đến những cột mốc rực rỡ: Cận kề 'Nút Bạc' YouTube và sở hữu gần 200.000 lượt theo dõi trên TikTok, Minh Thư bất ngờ đối mặt với biến cố lớn. Toàn bộ các kênh truyền thông, cùng nguồn thu nhập chính của cô đồng loạt bị hacker chiếm đoạt.

Đối với một sinh viên ngành Chính trị (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), vốn phải chắt chiu từng chút thời gian, tâm huyết để vừa học, vừa khởi nghiệp, sự mất mát này là một cú sốc khiến cô hoàn toàn suy sụp tinh thần.

Minh Thư chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn: "Mình đã rất tâm huyết. Trước đó, mình luôn nghĩ rằng, cuộc sống sẽ mãi êm đềm và mình sẽ không thất bại".

Thử thách lớn nhất đến với Minh Thư vào năm 19 tuổi, khi đang chạm tay đến những cột mốc rực rỡ, Minh Thư bất ngờ đối mặt với biến cố lớn.

Dù rơi vào khủng hoảng sau khi mất đi "đứa con tinh thần" và nguồn thu nhập, Minh Thư đã nhanh chóng vực dậy bằng bản lĩnh và quyết tâm kiên cường. Sự kiên trì của cô sớm được đền đáp bằng tình yêu thương từ khán giả. Chưa đầy một năm sau biến cố, cô xuất sắc chinh phục cả 'Nút Bạc' lẫn 'Nút Vàng' YouTube, cán mốc 1 triệu người đăng ký ngay dịp sinh nhật của mình.

Cột mốc ngoạn mục này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực "tái sinh" của Minh Thư. Tiếp tục cống hiến những sản phẩm đầu tư chất xám, cô khẳng định sức hút mạnh mẽ với những con số ấn tượng, trong đó video ngắn cao nhất đã vượt mốc 320 triệu lượt xem.

Bên cạnh đó, cô còn được vinh danh là "MC Thường niên Xuất sắc nhất" của các tập đoàn lớn; đoạt danh hiệu "Người đẹp khả ái" Miss Kinggym.

Minh Thư xuất sắc chinh phục cả 'Nút Bạc' và 'Nút Vàng' YouTube, cán mốc 1 triệu người đăng ký ngay đúng dịp sinh nhật.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo nội dung, Minh Thư còn là một người trẻ có định hướng học vấn rõ ràng. Cô tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và hiện đang tiếp tục theo đuổi học vấn cao hơn, bằng việc ôn thi Thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại thương.

Với Minh Thư, hình ảnh mà cô luôn hướng tới là một người phụ nữ thế hệ mới: "Tri thức, xinh đẹp, sống bản chất và đa tài". Cô tin rằng, sự kết hợp giữa kiến thức, vẻ đẹp bên ngoài và phẩm chất bên trong sẽ tạo nên một người phụ nữ toàn diện, có khả năng đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo nội dung, Minh Thư còn là một người trẻ có định hướng học vấn rõ ràng.

Nhìn về tương lai, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Ngoại thương, Minh Thư hướng tới mục tiêu du học Mỹ, xa hơn là chinh phục học vị Tiến sĩ để nghiên cứu chuyên sâu. Song song với con đường học vấn, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu và khẳng định sức sáng tạo qua kênh YouTube "Mật mã tinh hoa" – dự án đạt 40.000 lượt đăng ký, chỉ sau 3 tháng ra mắt.

Tuy nhiên, đích đến lớn nhất của Minh Thư vẫn là trở về Việt Nam khởi nghiệp. Cô kỳ vọng, sẽ dùng tri thức và trải nghiệm tích lũy được để xây dựng các dự án giá trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nước nhà.

Minh Thư hướng đến hình ảnh là một người phụ nữ thế hệ mới: "Tri thức, xinh đẹp, sống bản chất và đa tài".

Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, Minh Thư còn là một người trẻ đa tài, với thế giới nội tâm sâu sắc và đam mê phong phú. Cô dành tình yêu vô điều kiện cho động vật qua những hành động cứu giúp, chăm sóc chó, mèo.

Trong nghệ thuật và thể thao, Minh Thư kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, động và tĩnh: Cô vừa có sự lãng mạn, khéo léo khi chơi piano và đàn tranh, lại vừa có sự tập trung, chính xác đáng nể của một xạ thủ bắn cung. Đặc biệt, ở mảng trí tuệ, cô còn sở hữu một nhãn quan nhạy bén cùng sức tập trung đáng ngưỡng mộ; cô thích nghiên cứu, viết về các vấn đề thế giới và có thể tự “cô lập” 5 tiếng liên tục, chỉ để kiên trì học tiếng Trung.

Minh Thư tin rằng, sự kết hợp giữa kiến thức, vẻ đẹp bên ngoài và phẩm chất bên trong sẽ tạo nên một người phụ nữ toàn diện, có khả năng đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Minh Thư đặc biệt tâm đắc với câu nói của Sheryl Sandberg, cựu Giám đốc điều hành Facebook/Meta và tác giả cuốn sách Dấn thân: "Một người phụ nữ có tư duy và tri thức giống như một khẩu súng đã lên nòng. Đừng đánh giá thấp sức mạnh cô ấy mang lại cho tổ chức hay gia đình của mình".

Câu nói này phản ánh rõ nét triết lý sống và mục tiêu mà Minh Thư đang theo đuổi. Cô tin rằng, tri thức và tư duy sắc bén là vũ khí mạnh mẽ nhất, giúp phụ nữ có thể đạt được những thành tựu lớn, không chỉ trong sự nghiệp cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Minh Thư không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng để trở thành một người phụ nữ có sức ảnh hưởng và khả năng tạo ra những giá trị tích cực.

(Ảnh: NVCC)